За что вас оштрафуют в 2021 году. Разбираем наказания по онлайн-кассам

Отдохнули и хватит — мораторий кончился, и с 1 января 2021 года налоговые инспекции снова пошли с протянутой рукой, тьфу, с проверками, которые затрагивают, как правило, сильнее всего малый бизнес. Мы решили собрать в одной статье все виды наказаний и заглянуть в будущее — что там еще за экзекуции приготовили для предпринимателей. Поехали!

Отсутствие онлайн-кассы

Пока официального наказания за отсутствие кассы не придумано. В КоАП есть только штраф за использование кассы, не соответствующей требованиям закона № 54-ФЗ — 30 тысяч рублей (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ).

Напомним, что ряд предпринимателей может работать без онлайн-кассы. Подробнее о счастливчиках читайте здесь.

Неприменение онлайн-кассы

А вот за это как раз вас могут оштрафовать, санкции указаны в части 2 статьи 14.5 КоАП, как обычно, они отличаются для ИП и юрлиц. Первые отделаются штрафом от ¼ до ½ суммы пробитого расчета (минимум 10 000!), а вторым грозит минимальный штраф в 30 тысяч или от ¾ от размера расчета, не проведенного через онлайн-кассу.

Должностным лицам также грозить наказание — оно аналогично по размеру санкциям, применяемым к ИП.

Допустим, компания «Зайчик и Ко» продает детские игрушки, но онлайн кассу не покупает и чеки не пробивает. За несколько дней выручка от продажи составила 210 000 рублей. И тут в магазин нагрянула проверка, обнаружив выручку, но не обнаружив кассы, инспекторы насчитали горе-продавцам штраф в 157 000 рублей (210 000 * ¾).

При повторном нарушении, если при этом вы накопили расчетов без чеков на сумму более 1 млн, то вас ждет еще более суровое наказание:

Дисквалификация должностных лиц (например, директора, кассира или главбуха) на срок от 1 до 2 лет;

Приостановка деятельности на срок до 90 дней.

Поблажку могут сделать только для малого бизнеса — сказать «ата-та!» и заменить штраф на предупреждение, но только при условии, что вы не злостный нарушитель, а проступок совершили впервые, не создали чрезвычайных ситуаций или не нанесли значительного имущественного ущерба (см. часть 2 статьи 3.4 КоАП).

Не выдан чек

Покупателю чек нужен не всегда, но он вправе его потребовать, если проигнорировать просьбу клиента, вам будет грозить штраф 10 000 рублей (на организацию), предупреждение или штраф в 2 000 рублей, если вы - ИП или должностное лицо нарушителя.

Не пробит чек на онлайн-кассе

Фактически это тоже самое, что неприменение онлайн-кассы и наказание аналогичное.

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Нет номенклатуры в чеке

Сейчас это вопрос дня — как вписывать название товаров в чек? Это обязательно с 1 февраля 2021 года для ИП на спецрежимах, которые ранее не обязаны были вписывать конкретное наименование.

И здесь штрафы не маленькие:

должностному лицу — до 3000 рублей,

ИП или организации — до 10 000 рублей.

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Неправильная СНО в чеке

Если вы указали в чеке систему налогообложения УСН, а сами работает на ОСНО, это нарушение. Вначале 2021 года многие предприниматели спешно меняли в онлайн-кассах настройки — переходили с ЕНВД на УСН. А кто-то даже не успел еще перейти, ведь сроки подачи заявления на УСН для бывших вмененщиков продлили. Тем не менее, т.к. режима ЕНВД больше не существует, пробивать чеки с этим режимом неправомерно.

Штраф за неправильную СНО по части 4 статьи 14.5 КоАП составляет:

для должностных лиц — от 1 500 до 3 000 руб.;

для юрлиц — от 5 000 до 10 000 руб.

Нарушение использования онлайн-кассы

Есть и другие ситуации, когда вас настигнет кара налоговиков, например, если они запросили у вас документы по ККТ, а вы из не предоставили. Для физлиц (включая ИП) штраф составит — до 3 000 рублей, а для юрлиц — до 10 000.

Нарушения при регистрации кассы или если она не будет соответствовать установленным стандартам, вы тоже можете схлопотать штраф.

Например, вы решили перенести кассу на другую торговую точку, значит должны были внести изменения в карточку ККТ, но не сделали этого.

За это вам грозит штраф по части 4 статьи 14.5 КоАП:

для должностных лиц и ИП — предупреждение или штраф от 1 500 до 3 тысяч рублей;

для юрлиц — предупреждение или штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

Сроки привлечения к ответственности

Общий срок — в течение года с даты нарушения. Но, если вы постоянно нарушаете закон, например, с момента регистрации не используете онлайн-кассу, хотя должны, то срок будут отсчитывать с момента, когда проверяющий нашел нарушение.

Можно ли избежать штрафов за неприменение онлайн-кассы?

Вы можете не дожидаясь проверки, до того, как инспекция вынесет решение о привлечении вас к ответственности, самостоятельно исправиться и исполнить обязанности, возложенные законом.

Проще говоря — вам нужно пробить чек коррекции. Как это сделать — описано в Методических рекомендациях ФНС от 06.08.2018 года № ЕД-4-20/15240@.

За что чаще всего штрафуют?

ФНС поделилась статистикой и сообщила, что, например, в 2019 году самым «популярным» видом штрафа был — за неприменение онлайн-кассы.

Что ждет нас в будущем?

Пока все нововведения находятся в стадии обсуждений, но стоит приготовиться к некоторым радикальным изменениям:

Минфин планирует что 54-ФЗ и соответствующие нормы КоАП исчезнут, а регулирование работы с кассами будет прописано в НК;

Инспекторы ФНС станут проверять работы с кассами по-новому: с помощью мониторинга (будет собирать и систематизировать информацию о применении онлайн-касс из разных источников) и оперативных проверок (т.е. по месту деятельности предпринимателей). С собой налоговики смогут привести также представителей ФСБ и будут проводить контрольные закупки.

Размеры штрафов хотят изменить (думаем, не в меньшую сторону), а также добавить новые санкции.

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