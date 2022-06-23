Как зарабатывать на маркетплейсах в 2022. Бесплатный вебинар

Эксперт из сервиса MPSTATS даст алгоритм выбора ниши в любом сегменте. Успешный селлер поделится опытом торговли на Wildberries — ошибки и инсайты.

Вас ждут бонусы от маркетплейсов для начинающих селлеров и план как автоматизировать торговлю для всех участников. Вы получите запись вебинара и полезные материалы.

Тезисно о том, какие знания вы получите:

Как выйти на Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет и СберМегаМаркет в 2022 году.

Как маркетплейсы поддерживают селлеров в 2022.

Топ ошибок начинающих продавцов. Как их избежать.

Как выбрать нишу: практический алгоритм.

Программа вебинара

Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.

11:00 — 11:25

МойСклад | Как одновременно торговать на крупнейших маркетплейсах.

Один сервис для обработки заказов с маркетплейсов, сайта и соцсетей.

Интеграции для маркетплейсов: кому они необходимы, а когда можно торговать без дополнительных затрат.

Как автоматические сценарии экономят время на выполнение заказов, снижают процент отмен и ошибок.

Отчет о продажах: как правильно посчитать прибыль.

Как контролировать оборачиваемость, возвраты, рентабельность.

Михаил Снитков, основатель школы Точка Развития.

11:25 — 11:50

Точка развития | Как выйти и зарабатывать на Wildberries.

Ошибки при выходе на Wildberries — личный опыт.

Как продвигаться без бюджета: улучшение карточки товара и работа с отзывами.

Нужен ли самовыкуп и дополнительный платный трафик.

Как масштабировать бизнес на маркетплейсах: проблемы и решения.

Особенности работы с производителями из Турции и Киргизии в нишах косметики и одежды.

Николай Романов, специалист по маркетингу Ozon.

11:50 — 12:15

OZON | Как зарабатывать начинающим продавцам.

Как подготовиться к старту продаж на маркетплейсе: подробная инструкция.

Типичные ошибки новичков: как избежать.

Решения Ozon для роста продаж: аналитика, продвижение, финансовые инструменты.

Изменения и меры поддержки продавцов в 2022.

Бонус для новых продавцов.

Ольга Караим, менеджер по продуктовому обучению Яндекс Маркет.

12:15 — 12:40

Яндекс Маркет | Особенности торговли для новичков и действующих селлеров.

Как успешно продавать на Яндекс Маркете.

Ценообразование, комиссии для товаров разных групп и моделей работы.

Как правильно сделать поставку товара на маркетплейс, почему его могут не принять.

Экспресс-доставка в Яндекс Маркете: условия и выгоды для селлеров.

Сергей Липкин, ведущий аналитик сервиса MPSTATS.

12:40 — 13:05

MPSTATS | Как выбрать нишу для торговли: руководство по выбору товаров.

Какой нужен бюджет для выхода на маркетплейс и как его не потратить зря.

Как найти товар, который будет продаваться.

Поиск ниши — на что смотреть, чтобы не ошибиться при выборе и суметь все продать.

Антон Сиземин, руководитель отдела продаж маркетплейса СберМегаМаркет.

13:05 — 13:30

СберМегаМаркет | Как расти в 2022: возможности для развития бизнеса.

Схемы работы маркетплейса: витрина, фулфилмент, доставка, самовывоз.

Новая география продаж и планы по развитию в 2022.

Как СберМегаМаркет поддерживает селлеров.

Инструменты для продвижения товаров.

Олег Неворотов, CEO и сооснователь компании UPMARKET.

13:30 — 13:55