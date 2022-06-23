Как зарабатывать на маркетплейсах в 2022. Бесплатный вебинар

Эксперт из сервиса MPSTATS даст алгоритм выбора ниши в любом сегменте. Успешный селлер поделится опытом торговли на Wildberries — ошибки и инсайты.
Вас ждут бонусы от маркетплейсов для начинающих селлеров и план как автоматизировать торговлю для всех участников. Вы получите запись вебинара и полезные материалы.
Тезисно о том, какие знания вы получите:
- Как выйти на Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет и СберМегаМаркет в 2022 году.
- Как маркетплейсы поддерживают селлеров в 2022.
- Топ ошибок начинающих продавцов. Как их избежать.
- Как выбрать нишу: практический алгоритм.
Программа вебинара
Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.
11:00 — 11:25
- МойСклад | Как одновременно торговать на крупнейших маркетплейсах.
- Один сервис для обработки заказов с маркетплейсов, сайта и соцсетей.
- Интеграции для маркетплейсов: кому они необходимы, а когда можно торговать без дополнительных затрат.
- Как автоматические сценарии экономят время на выполнение заказов, снижают процент отмен и ошибок.
- Отчет о продажах: как правильно посчитать прибыль.
- Как контролировать оборачиваемость, возвраты, рентабельность.
Михаил Снитков, основатель школы Точка Развития.
11:25 — 11:50
- Точка развития | Как выйти и зарабатывать на Wildberries.
- Ошибки при выходе на Wildberries — личный опыт.
- Как продвигаться без бюджета: улучшение карточки товара и работа с отзывами.
- Нужен ли самовыкуп и дополнительный платный трафик.
- Как масштабировать бизнес на маркетплейсах: проблемы и решения.
- Особенности работы с производителями из Турции и Киргизии в нишах косметики и одежды.
Николай Романов, специалист по маркетингу Ozon.
11:50 — 12:15
- OZON | Как зарабатывать начинающим продавцам.
- Как подготовиться к старту продаж на маркетплейсе: подробная инструкция.
- Типичные ошибки новичков: как избежать.
- Решения Ozon для роста продаж: аналитика, продвижение, финансовые инструменты.
- Изменения и меры поддержки продавцов в 2022.
- Бонус для новых продавцов.
Ольга Караим, менеджер по продуктовому обучению Яндекс Маркет.
12:15 — 12:40
- Яндекс Маркет | Особенности торговли для новичков и действующих селлеров.
- Как успешно продавать на Яндекс Маркете.
- Ценообразование, комиссии для товаров разных групп и моделей работы.
- Как правильно сделать поставку товара на маркетплейс, почему его могут не принять.
- Экспресс-доставка в Яндекс Маркете: условия и выгоды для селлеров.
Сергей Липкин, ведущий аналитик сервиса MPSTATS.
12:40 — 13:05
- MPSTATS | Как выбрать нишу для торговли: руководство по выбору товаров.
- Какой нужен бюджет для выхода на маркетплейс и как его не потратить зря.
- Как найти товар, который будет продаваться.
- Поиск ниши — на что смотреть, чтобы не ошибиться при выборе и суметь все продать.
Антон Сиземин, руководитель отдела продаж маркетплейса СберМегаМаркет.
13:05 — 13:30
- СберМегаМаркет | Как расти в 2022: возможности для развития бизнеса.
- Схемы работы маркетплейса: витрина, фулфилмент, доставка, самовывоз.
- Новая география продаж и планы по развитию в 2022.
- Как СберМегаМаркет поддерживает селлеров.
- Инструменты для продвижения товаров.
Олег Неворотов, CEO и сооснователь компании UPMARKET.
13:30 — 13:55
- UPMARKET | Как оптимизировать логистику на маркетплейсах.
- Фулфилмент на маркетплейсах: как выбрать подходящий вариант.
- Преимущества модели FBS.
- Как автоматизировать FBS процессы для маркетплейсов.
- Лайфхаки в управлении складами и доставкой.