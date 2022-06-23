Ведение бизнеса

Как зарабатывать на маркетплейсах в 2022. Бесплатный вебинар

Как выйти на Ozon, Яндекс Маркет и СберМегаМаркет — расскажут специалисты этих площадок. Вы узнаете как готовить товары к отгрузке, как их продвигать и торговать с прибылью.

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Как зарабатывать на маркетплейсах в 2022. Бесплатный вебинар

Эксперт из сервиса MPSTATS даст алгоритм выбора ниши в любом сегменте. Успешный селлер поделится опытом торговли на Wildberries — ошибки и инсайты.

Вас ждут бонусы от маркетплейсов для начинающих селлеров и план как автоматизировать торговлю для всех участников. Вы получите запись вебинара и полезные материалы.

Тезисно о том, какие знания вы получите:

  • Как выйти на Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет и СберМегаМаркет в 2022 году.
  • Как маркетплейсы поддерживают селлеров в 2022.
  • Топ ошибок начинающих продавцов. Как их избежать.
  • Как выбрать нишу: практический алгоритм.

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Программа вебинара

Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.

11:00 — 11:25

  • МойСклад | Как одновременно торговать на крупнейших маркетплейсах.
  • Один сервис для обработки заказов с маркетплейсов, сайта и соцсетей.
  • Интеграции для маркетплейсов: кому они необходимы, а когда можно торговать без дополнительных затрат.
  • Как автоматические сценарии экономят время на выполнение заказов, снижают процент отмен и ошибок.
  • Отчет о продажах: как правильно посчитать прибыль.
  • Как контролировать оборачиваемость, возвраты, рентабельность.

Михаил Снитков, основатель школы Точка Развития.

11:25 — 11:50

  • Точка развития | Как выйти и зарабатывать на Wildberries.
  • Ошибки при выходе на Wildberries — личный опыт.
  • Как продвигаться без бюджета: улучшение карточки товара и работа с отзывами.
  • Нужен ли самовыкуп и дополнительный платный трафик.
  • Как масштабировать бизнес на маркетплейсах: проблемы и решения.
  • Особенности работы с производителями из Турции и Киргизии в нишах косметики и одежды.

Николай Романов, специалист по маркетингу Ozon.

11:50 — 12:15

  • OZON | Как зарабатывать начинающим продавцам.
  • Как подготовиться к старту продаж на маркетплейсе: подробная инструкция.
  • Типичные ошибки новичков: как избежать.
  • Решения Ozon для роста продаж: аналитика, продвижение, финансовые инструменты.
  • Изменения и меры поддержки продавцов в 2022.
  • Бонус для новых продавцов.

Записаться на бесплатный вебинар 23 июня в 11.00 мск

Ольга Караим, менеджер по продуктовому обучению Яндекс Маркет.

12:15 — 12:40

  • Яндекс Маркет | Особенности торговли для новичков и действующих селлеров.
  • Как успешно продавать на Яндекс Маркете.
  • Ценообразование, комиссии для товаров разных групп и моделей работы.
  • Как правильно сделать поставку товара на маркетплейс, почему его могут не принять.
  • Экспресс-доставка в Яндекс Маркете: условия и выгоды для селлеров.

Сергей Липкин, ведущий аналитик сервиса MPSTATS.

12:40 — 13:05

  • MPSTATS | Как выбрать нишу для торговли: руководство по выбору товаров.
  • Какой нужен бюджет для выхода на маркетплейс и как его не потратить зря.
  • Как найти товар, который будет продаваться.
  • Поиск ниши — на что смотреть, чтобы не ошибиться при выборе и суметь все продать.

Антон Сиземин, руководитель отдела продаж маркетплейса СберМегаМаркет.

13:05 — 13:30

  • СберМегаМаркет | Как расти в 2022: возможности для развития бизнеса.
  • Схемы работы маркетплейса: витрина, фулфилмент, доставка, самовывоз.
  • Новая география продаж и планы по развитию в 2022.
  • Как СберМегаМаркет поддерживает селлеров.
  • Инструменты для продвижения товаров.

Олег Неворотов, CEO и сооснователь компании UPMARKET.

13:30 — 13:55

  • UPMARKET | Как оптимизировать логистику на маркетплейсах.
  • Фулфилмент на маркетплейсах: как выбрать подходящий вариант.
  • Преимущества модели FBS.
  • Как автоматизировать FBS процессы для маркетплейсов.
  • Лайфхаки в управлении складами и доставкой.
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