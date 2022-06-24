Взаимозачет задолженности. Как правильно оформить и провести в учете

Определение и условия выполнения зачета

Взаимозачет — это одна из форм прекращения обязательств, когда полностью или частично зачитываются встречные однородные требования организаций и физических лиц. Зачет задолженности может быть по обязательствам, срок которых уже наступил или неопределен.

Для выполнения взаимозачета должны быть выполнены следующие условия:

По общему правилу зачитываемые требования должны быть встречными , т. е. по одному обязательстве компания выступает в качестве кредитора, а по другому — должником. Например, в рамках одного договора контрагент делает отгрузку товаров, а по другому — закупает ваши услуги или работы.

Например, в рамках одного договора контрагент делает отгрузку товаров, а по другому — закупает ваши услуги или работы. Требования являются однородными , т. е. стороны соглашения после взаимозачета должны оказаться в том же положении, как если они оба выполнили зачитываемые требования. Однородность требований применительно к бухгалтерскому учету выражается в том, что оба обязательства являются денежными. Например, требование об оплате отгруженных товаров и задолженность по оказанным услугам (выполненным работам).

Например, требование об оплате отгруженных товаров и задолженность по оказанным услугам (выполненным работам). Срок выполнения требований наступил , не указан или определен момент востребования. Также гражданское законодательство предусматривает возможность взаимозачета требования, срок которого еще не наступил. Например, если срок оплаты за поставку наступил, то задолженность (при соблюдении других условий) можно зачесть в счет долга контрагента.

Например, если срок оплаты за поставку наступил, то задолженность (при соблюдении других условий) можно зачесть в счет долга контрагента. Взаимозачет не запрещен законодательно. Ограничения существуют для задолженности о возмещении вреда жизни и здоровью, о взыскании алиментов. Отдельно гражданское законодательство запрещает зачет требований, по которым истек срок исковой давности.

В частности, если контрагент получит от организации о зачете требований, по которому истек срок взыскания, должник не обязан сообщать о пропуске этого срока. В то же время он сможет истребовать задолженность организации в судебном порядке, т. к. взаимозачет в этом случае не будет иметь правового значения.

Заключенные договоры не содержат запрета на проведение взаимозачета. При этом гражданское законодательство разрешает снять это ограничение путем подписания дополнительного соглашения между сторонами сделки.

При нарушении перечисленных требований зачет не состоится и не повлечет правовых последствий. Контрагент не будет отражать его в учете, расчеты между сторонами останутся без изменений.

По общему правилу закон разрешает провести взаимозачет по сделкам, где одной из сторон выступает нерезидент. При соблюдении законодательства о валютном регулировании зачет выполняется на тех же условиях, что и между российскими компаниями.

При взаимозачете дополнительно необходимо учитывать, какое законодательство (российское или иностранное) регулирует отношения между контрагентами. Если к договору применяется иностранное право, перед выполнением зачета необходимо проверить, не накладывает ли оно каких-либо ограничений.

Документальное оформление взаимозачета

Порядок и правила оформления документов для проведения зачета взаимных требований зависят от вида взаимозачета. Рассмотрим документирование одностороннего и двустороннего взаимозачета. Прекращение взаимных обязательств с большим количеством участников (например, трехсторонний зачет) происходит в порядке аналогичном двустороннему взаимозачету.

Как оформить взаимозачет в одностороннем порядке

Для зачета взаимных требований одной стороной необходимо убедиться, что условиями договора не запрещены подобные операции. Если ограничений нет, то потребуется составить уведомление или заявление о зачете. Участие второй стороны договора для оформления не требуется, будет достаточно того, что контрагент получит ваше заявление.

В уведомлении необходимо указать решение вашей компании о зачете и прекращении обязательства полностью или частично. Нужно внимательно следить за формулировками, т. к. простое предложение выполнить взаимозачет не прекратит встречные обязательства.

Дополнительно в отправляемом документе необходимо подробно описать какие обязательства прекращаются.

Например, при зачете денежных обязательств приведите суммы задолженности, укажите документы, которые сформировали эти суммы (договоры, акты, отчеты). Если в уведомлении обязательства будут описаны недостаточно подробно, то в случае судебных разбирательств суд может признать зачет несостоявшимся.

Как оформить двусторонний зачет

Если по условиям договора односторонний зачет требований запрещен, стороны сделки могут согласовать двусторонний взаимозачет. Для этого требуется письменное соглашение о зачете взаимных требований.

В этом документе указывается, какие требования и в каком размере прекращаются, а также — необходимость дополнительных расчетов после подписания акта о зачете.

В качестве альтернативы соглашению, стороны могут закрепить условие о взаимозачете в договоре, например включив в него пункта об автоматическом прекращении встречных обязательств. Чтобы описать порядок взаимозачета в договоре, необходимо оформить отдельный раздел, посвященный зачету, где детально описать условия и правила зачета обязательств.

Отражение взаимозачета в бухгалтерии

Взаимозачет отражается по счетам учета расчетов, на которых ранее были отражены погашаемые обязательства. В частности могут использоваться счета учета с поставщиками, покупателями, прочими кредиторами и дебиторами, а также — учета задолженности по кредитам и займам.

Например, при выполнении взаимозачета между договорами поставки и реализации, когда контрагент одновременно выступает и продавцов и покупателем, необходимо выполнить проводку: Дт 60 Кт 62.

Проводку необходимо выполнять на дату получения заявления о зачете или на дату подписания соглашения между сторонами.

В налоговом учете порядок отражения зачета будет зависеть от применяемого метода учета доходов и обязательств. При методе начисления взаимозачет для расчетов по налогу на прибыль не учитывается, т. к. доходов и расходы признаются для налога независимо от факта оплаты.

При кассовом методе на дату подписания документов о зачете необходимо признать доход. Расходы в этом случае признаются оплаченными и они должны быть признаны для налогообложения (если выполнены остальные условия признания расходов).

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Учет НДС при взаимозачете

Учет налога на добавленную стоимость при зачете задолженности имеет ряд особенностей.

Если взаимозачетом погашается задолженность за уже отгруженные товары, то на НДС эта операция не повлияет. Покупатель, при наличии оснований, может принять этот налог к вычету. Право принять его к вычету не зависит от наличия и формы оплаты.

Если зачетом был погашен долг по авансу за товары, то НДС необходимо начислить и принимать к вычету так же, как если бы аванс был перечислен денежными средствами. В этой ситуации взаимозачет считается оплатой.

На дату выполнения зачета продавец должен начислить НДС с аванса и в течение стандартного срока выставить авансовый счет-фактуру. Покупатель имеет право принять этот налог к вычету на общих основаниях.

Если стороны сделки расторгли договор и аванс был зачтен в счет нового соглашения, то корректировать НДС с аванса в момент зачета не нужно. Это связано с тем, что фактически аванс не возвращается покупателю и поэтому действует типовой порядок уплаты и принятию к вычету налога.

Алгоритм действий для выполнения взаимозачета

Для проведения зачета взаимных требований применяется следующий порядок действий:

Шаг 1. Оцените выполнение всех условий проведения взаимозачета (характер и однородность требований, наступление срока оплаты задолженности, отсутствие запретов в договоре и в законодательстве).

Шаг 2. Выберите тип взаимозачета (односторонний, двусторонний или иной). Для минимизации рисков споров с контрагентом рекомендуется оформлять двусторонний зачет требований. Это позволит избежать судебных разбирательств и снизить риск отказа контрагента от выполнения зачета.

Шаг 3. Оформите необходимые документы и, при необходимости, направьте их контрагенту. Документацию по этой операции необходимо хранить в общеустановленном порядке.

Шаг 4. Отразите взаимозачет в бухгалтерском и налоговом учете. В качестве дополнения — можете отправить акт сверки взаимных требований. Подписание этого документа подтвердит суммы обязательств.

После выполнения зачета условия договоров необходимо выполнять в соответствии с новыми суммами задолженности. Например, могут измениться ежемесячная величина оплаты, срок или периоды погашения обязательств.