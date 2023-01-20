Договор аренды помещения под магазин: все нюансы, которые нужно знать владельцу бизнеса

Удостоверьтесь в правомочиях

Проверьте наличие и оформление полномочий на сдачу помещения. По общему правилу ими обладают (см. ст. 608, 615 ГК):

собственник;

его представитель (по доверенности);

прямо уполномоченный собственником субарендатор.

Изучите оригиналы (ни сканы, ни ксерокопии – все это легко подделывается, что называется, «на коленке»):

договор, по которому приобретен объект;

данные из ЕГРН: проверьте, кто значится собственником, нет ли отметок об обременении (арест, залог).

Если арендодателем является юридическое лицо, изучите данные ЕГРЮЛ. Тот, кто указан в качестве генерального директора, тот и должен подписывать договор (или уполномоченное им лицо). Если предъявлена доверенность – проверьте ее на сайте ФНП.

Имеете дело с субарендатором – требуйте предъявить основной договор аренды и, для пущей уверенности, согласие арендодателя в письменной форме.

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Тот ли объект?

В договоре аренды должны быть максимально точно прописаны все характеристики, позволяющие со 100%-ной уверенностью идентифицировать объект (адрес, кадастровый номер, метраж и т.п.) (ст. 607 ГК). Кадастровый паспорт имеет смысл изучать всегда, а не только когда цена договора связана с квадратными метрами.

Индивидуализировать часть здания (сооружения) можно, обозначив его границы на техпаспорте основного здания (сооружения) (постановление ФАС Поволжского округа от 15.10.2010 по делу № А55-40032/2009).

Внимание на недостатки

Некоторые особо «продвинутые» арендодатели утверждают, что отвечают только по видимым недостаткам. Это не так, арендодатель отвечает за все недостатки (ст. 612 ГК). В том числе за невозможность использовать помещение по назначению (если таковое оговорено в договоре) (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 27.11.2006 № Ф04-7493/2006(28300-А75-38).

Если вы известите арендодателя о намерении устранить недостатки за свой счет, то получите право потребовать от него возмещения соответствующих расходов, если арендодатель без промедления не устранил недостатки или не заменил объект аренды (абз. 6 п. 1 ст. 612 ГК, Определение ВАС от 10.03.2010 № ВАС-2645/10).

Причем арендатор вправе потребовать возмещения расходов на устранение недостатков, которые не могли быть обнаружены во время передачи имущества, и согласия арендодателя на это не требуется (постановление Президиума ВАС от 20.05.2003 № 1577/03).

Чтобы снизить риски, при приемке объекта указывайте на недостатки сразу (будет разумно пригласить специалиста, который будет производить ремонтные работы), отражаяв акте и их, и сроки устранения, указанные арендодателем. И лишь после устранения всех дефектов подписывайте акт.

Об арендной плате

Обычно цену указывают в договоре – разумеется, надо убедиться в том, что она совпадает с цифрами, которые были согласованы. Имейте в виду, что согласно ст. 614 ГК в арендную плату не входят коммунальные и прочие услуги (уборка территории, охрана).

Если счетчики уже стоят, то выгоднее оговорить, что услуги оплачиваются согласно их показаниям, если счетчиков еще нет, то следует «на берегу» согласовать вопрос о том, кто оплачивает установку – арендодатель или вы.

Если не оговорить, что размер арендной платы не включает НДС, то суд, скорее всего, решит, что арендная плата согласована с учетом налога (см. постановление Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33).

Установите «потолок» по арендной плате

Договориться с арендодателем зафиксировать размер арендной платы на весь срок договора практически нереально. К тому же ГК позволяет без согласия арендатора повышать арендную плату лишь раз в год (ст. 614 ГК). Будет нелишним обозначить в договоре пределы повышения, например, не более 5%.

Помните золотое правило: не устраивает – не подписывайте. В особенности если речь идет о допсоглашениях по поводу увеличения платы. Если подпишете, то не надейтесь доказать суду, что вас на самом деле что-то не устраивало, и ссылка на ст. 614 ГК не будет принята во внимание.

Впрочем, если допсоглашение будет признано незаключенным (как правило, это имеет место в связи с отсутствием госрегистрации), то арендодатель не сможет взыскать с вас арендную плату по новым ставкам (постановление ФАС Поволжского округа от 26.02.2007 по делу № А65-31531/2005-СГ2-6)).

Правила о ремонте

По общему правилу (ст. 616 ГК), капремонт – обязанность арендодателя, текучка – арендатора, если иное не предусмотрено договором (еслипредусмотрено,то капремонт станет вашей головной болью).

Ремонт является неотделимым улучшением объекта. Однако вы вправе потребовать возместить вам затраты на него лишь тогда, когда арендодатель дал на них свое согласие (ст. 623 ГК).

К тому же, чтобы не попасть впросак:

убедитесь, что в проекте договора нет условия о том, что вы не вправе рассчитывать на возмещение стоимости;

никогда не начинайте ремонт до подписания договора;

добивайтесь подписи собственника под всеми ключевыми документами (смета, дизайн-проект);

проверяйте, чтобы в договоре не было отменено общее правило о том, что отделимые улучшения вы как арендатор вправе забрать после истечения срока договора (светильники, кондиционеры, перегородки).

Помните: все устные договоренности должны быть зафиксированы. Если, например, стоимость ремонта будет зачтена в арендную плату, то прямо оговорите этот момент в договоре.

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Пролонгация

В большинстве случаев бизнесмены заинтересованы в долгосрочных отношениях (более 11-ти месяцев). Арендодатели, напротив, их не очень жалуют.

Золотая середина – использование условий о преимущественном праве (ст. 621 ГК): добросовестный арендодатель, который бережно относился к объекту и вовремя платил арендную плату, первый на очереди.

То есть арендодатель должен сначала предложить помещение вам, а уже потом, если откажетесь – иным. Главное, чтобы договор не «выключал» это правило.

Расторжение

Арендодатель вправе расторгнуть договор в судебном порядке, если арендатор (ст. 619 ГК):

использует помещение не по назначению, нарушая условия договора;

существенно ухудшает состояние помещения;

более двух раз подряд по истечении срока, установленного договором, не платит за аренду;

не делает капремонт, на который согласился.

Нередко арендодатели настаивают на своем праве расторгнуть договор по этим основаниям без суда, по уведомлению. Смотрите сами, насколько это вас устраивает. Если совершенно не получается избежать этого условия, следует хотя бы увеличить срок отправки уведомления.

Но и арендатор может захотеть расторгнуть договор досрочно. Например, если место выбрано неудачно, нет того трафика. Увы, арендатор вправе досрочно расторгнуть договор на том основании, что использование объекта стало невыгодным, то есть произошли следующие изменения:

снижение покупательского спроса;

прекращение арендных отношений в смежных помещениях;

отсутствие экономической нецелесообразности по дальнейшему использованию;

закрытие торговой точки и прекращение финансово-хозяйственной деятельности (определение ВС от 23.12.2021 № 305-ЭС21-12558).

В то же время арендатор сможет досрочно расторгнуть договор, если объект аренды невозможно использовать вследствие несоответствия санитарно-эпидемиологическим стандартам (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.09.2017 № Ф07-8859/2017), или по причинам правового характера (определение ВС от 03.03.2016 № 305-ЭС15-15053).

Оптимальный вариант: отказ от договора после уведомления арендодателя, срок которого должен быть достаточным для того, чтобы подыскать новых арендаторов (два и более месяца).

В заключение напомним, что арендная плата начисляется до подписания акта – даже если вы не пользуетесь помещением (ст. 622 ГК).

Не забывайте, что возврат имущества арендодателю нельзя подтвердить ни односторонним актом арендатора о возврате (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 08.12.2022 № Ф07-17092/2022), ни односторонним актом арендодателя о вскрытии помещения (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 01.12.2016 № Ф06-14388/2016).

Досрочное освобождение арендуемого помещения не является основанием прекращения обязательства арендатора по внесению арендной платы (ст. 614, 622 ГК, п. 13 Обзора..., утв. информационным письмом Президиума ВАС от 11.01.2002 № 66). Арендодатель не вправе потребовать с арендатора плату лишь тогда, когда сам уклонялся от приемки арендованного имущества при наличии основания для прекращения договора аренды.

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