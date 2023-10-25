Как ИП сэкономить на налогах в 2024 году

Сумма обязательных платежей, которые ИП должен перечислить в бюджет, называется налоговой нагрузкой. Снизить ее можно разными способами. Разберем, как ИП в 2024 году законно сэкономить на налогах, и что для этого нужно сделать.

Обязательные платежи ИП: что в них входит

В общем случае индивидуальный предприниматель должен уплачивать в бюджет следующие платежи:

Налоги.

Конкретный перечень налогов, их размер и порядок оплаты, зависят от системы налогообложения, которую применяет предприниматель — ОСН, УСН, АУСН, ПСН, НПД, ЕСХН.

Страховые взносы.

Практически на всех режимах налогообложения ИП обязаны оплачивать взносы на собственное страхование. При этом не имеет значения, вел ли ИП деятельность и получал ли от нее доход.

Предприниматель обязан платить налоги, только если ведет предпринимательскую деятельность, а страховые взносы — пока действует статус ИП.

Как законно сэкономить на налогах

К законным способам налоговой оптимизации относится:

Правильный выбор режима налогообложения.

Применение налоговых каникул.

Использование льготной ставки по налогам.

Уменьшение налогов на страховые взносы.

Способ 1. Выберите оптимальный режим налогообложения

Прежде чем выбрать конкретную систему налогообложения нужно тщательно ознакомиться с нюансами применения каждого из доступных режимов. После этого нужно произвести расчет налоговой нагрузки для каждой системы.

Выбор оптимального режима налогообложения лучше доверить бухгалтеру, который знает условия их применения, владеет информацией о льготах по конкретным налогам и знает тонкости зачета одних обязательных платежей в счет оплаты других.

Таблица 1. Условия применения общего и специальных режимов налогообложения для анализа налоговой нагрузки

ЕСХН в этой таблице рассматривать не будем, так как этот режим налогообложения применяется только определенной категорией налогоплательщиков (с/х производителями) в отношении ограниченных видов деятельности, которые связаны с производством, переработкой и продажей с/х продукции.

Условие ОСНО УСН ПСН АУСН НПД Кол-во работников Не ограничено Не более 130 Не более 15 человек Не более 5 человек Не ограничено, но можно сотрудничать с ними только по договорам ГПХ Размер дохода Не ограничен Не более 265,8 млн руб. в 2024 году Не более 60 млн руб. по всем патентам + УСН Не более 60 млн руб. Не более 2,4 млн руб. Виды деятельности Любые Большинство, кроме тех, что указаны в п. 3 ст. 346.12 НК Перечислены в ст. 346.43 НК Конкретный перечень устанавливается законом субъекта РФ Большинство, кроме тех, что указаны в ст. 3 закона № 17-ФЗ от 25.02.2022 Ограничены п. 2 ст. 4 закона № 422-ФЗ Регион, в котором можно применять Любой Любой Тот, на который взят патент Москва, Московская и Калужская области, Республика Татарстан Любой Налоги НДС. 0%, 10%, 20%. НДФЛ. 13% — с дохода до 5 млн руб., 15% — с дохода свыше 5 млн руб. Налог на имущество. от 0,1% до 2% За сотрудников НДФЛ — 13% или 15% с дохода Объект «доходы» 6%* *До 1% в регионах. Если доход больше 199,35 млн руб. ставка 8% Объект «доходы минус расходы» 15%* *В регионах до 5% Если доход больше 199,35 млн руб. ставка 20% За сотрудников НДФЛ — 13% или 15% с дохода 6% от потенциально возможного дохода. Уточнить размер патента можно здесь. Объект «доходы» — 8% Объект «доходы минус расходы» — 20% НДФЛ за сотрудников платить не нужно 4% — с дохода, полученного от физлиц 6% — с дохода от юрлиц и ИП* *Пока действует бонус 10 000 руб., который получают все самозанятые при регистрации, ставка налога равна: 3% — с дохода от физлиц 4% — с дохода от юрлиц и ИП Страховые взносы За себя фиксированные — 49 500 в 2024 году 1% с дохода свыше 300 000 руб. За сотрудников. 30% — основная ставка Страховые взносы за себя платить не нужно Страховые взносы за сотрудников — только на травматизм Не платятся С каким режимом можно совмещать с ПСН с УСН Ни с каким

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Способ № 2. Применяйте налоговые каникулы

ИП, которые выбрали упрощенную или патентную систему налогообложения, могут воспользоваться налоговыми каникулами.

Налоговые каникулы — это применение ставки 0% по налогам в течении двух налоговых периодов. Для УСН налоговый период это календарный год, а для ПСН — срок, на который взят патент (от месяца до года).

Для того, чтобы воспользоваться этой льготой, ИП должен отвечать следующим требованиям:

Зарегистрироваться в качестве ИП после того, как в регионе ввели налоговые каникулы.

Рассчитывать на применение 0% ставки по УСН и ПСН могут и бывшие ИП, но только если они закрыли свое ИП до введения налоговых каникул и повторно открыли его уже после того, как в регионе появилась эта льгота.

С момента регистрации в качестве ИП еще не прошло два календарных года.

То есть ИП, который зарегистрировался в 2022 году, не сможет применять налоговые каникулы в 2024 и последующих годах.

Доля дохода от видов деятельности, по которым предоставляются налоговые каникулы, должна быть не менее 70%.

Эта доля определяется на конец года — от общего объема доходов от реализации товаров, работ или услуг.

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Также ИП на УСН должны следить за численностью своих работников, их не должно быть более 100 человек и своими доходами — не более 150 млн руб.

Нет перерыва в работе на УСН или ПСН.

Это значит, что если ИП перейдет с УСН или ПСН на ОСНО или НПД, и потом вернется обратно на упрощенку или патент, применять дальше налоговые каникулы он не сможет. В применении ПСН или УСН у него будет промежуток — то время, когда ИП находился на УСН или НПД.

Основной вид деятельности подпадает под налоговые каникулы.

Налоговые каникулы могут действовать в отношении конкретной деятельности, например, в производственной, социальной, научной сфере, а также сфере бытовых услуг или услуг по предоставлению мест для временного проживания.

Конкретный перечень видов деятельности, которые подпадают под эту льготу, с указанием ОКВЭД содержится в законе субъекта РФ.

Обратите внимание, что применение налоговых каникул возможно, только до конца 2024 года. С 1 января 2025 года эта льгота прекращает свое действие, если ее не продлят, как было ранее, отдельным законом.

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Способ 3. Используйте льготную ставки по налогам

Эта льгота предусмотрена для плательщиков упрощенной системы налогообложения.

Стандартная ставка по налогу на УСН составляет 6% — для объекта «доходы» и 15% — для объекта «доходы-расходы». Но решением региональных властей, она может быть снижена до 1% для УСН «доходы» и до 5% — для УСН «доходы минус расходы».

Для того чтобы понять, какая ставка по УСН действует в конкретном регионе, нужно перейти на сайт ФНС, выбрать в верхней панели регион и уточнить, по каким видам деятельности действует сниженная ставка по налогу — раздел «Особенности регионального законодательства» в самом низу страницы.

Обратите внимание, что если ИП использует данную льготу как уход от налогообложения, то есть зарегистрируется в регионе, где установлена сниженная ставка по УСН, но фактически будет проживать и вести деятельность в другом регионе, налоговые органы могут признать это как злоупотребление правом и доначислить недоплаченный налог + пени и штраф.

Способ 4. Уменьшайте сумму налога на страховые взносы

ИП может уменьшить налог по УСН и ПСН на:

Страховые взносы, которые платит за себя.

Страховые взносы, которые платит за работников.

Затраты на оплату больничного из средств работодателя.

Взносы, которые платит по договорам ДЛС работников.

Индивидуальные предприниматели без работников могут уменьшить налог по УСН или патенту до 100%, то есть свести его стоимость к нулю, а ИП с работниками — не более 50% от суммы налога к оплате.

Для того чтобы воспользоваться этой льготой ИП:

на УСН — должны отразить в уведомлении об исчисленных суммах налога и декларации размер платежа уже за вычетом оплаченных взносов.

На ПСН — направить в ИФНС, в которой получили патент, уведомление об уменьшении его на страховые взносы.

В конце июля вступил в силу закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ, который существенно упростил порядок уменьшения налога по УСН и ПСН на страховые взносы. Теперь ИП больше не нужно:

Оплачивать взносы перед уменьшением налога.

Если раньше ИП должен был оплатить страховые взносы и только после этого мог уменьшить налог, то теперь делать это не обязательно.

Предприниматель может сразу уменьшить налог на взносы, а сами взносы оплатить позже — не позднее 31 декабря (фиксированные) или 1 июля (взнос с доходов свыше 300 000 руб.)

Сдавать заявление о зачете и обеспечивать положительное сальдо.

До принятия закона № 389-ФЗ предприниматели, чтобы уменьшить налог на взносы, должны были сдать заявление о зачете или оплатить их платежкой на конкретный КБК, а также обеспечить положительное сальдо на дату списания страховых взносов с ЕНС. Теперь этого делать не нужно: заявление о зачете не подается, взносы можно оплачивать через ЕНС и обеспечивать положительное сальдо на 31 декабря или 1 июля не обязательно.

Но есть некоторые нюансы уменьшения упрощенного и патентного налога на взносы с учетом новых изменений. Так:

Перенос срока уплаты взносов никак не влияет на порядок уменьшения на них налога.

Например, страховые взносы за 2023 год будут списаны с ЕНС 9 января — в первый рабочий день 2024 года, так как 31 декабря выпадает на выходной день. И даже если предприниматель оплатит взносы в январе 2024 года, уменьшить на них налог он сможет только за 2023 год.

Взносы с дохода свыше 300 000 руб. учитываются в том периоде, когда они фактически оплачены.

Например, взнос с дохода свыше 300 000 руб. за 2024 год должен был оплачен не позднее 1 июля 2025 года. Уменьшить на них налог можно только за 2025 год.

Исключение есть только для взноса за 2023 год. Его можно учесть, как в 2023, так и в 2024 году.

Новый порядок уменьшения налогов на страховые взносы действует с 1 января 2023 года.

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