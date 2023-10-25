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Индивидуальный предприниматель

Как ИП сэкономить на налогах в 2024 году

Сумма обязательных платежей, которые ИП должен перечислить в бюджет, называется налоговой нагрузкой. Снизить ее можно разными способами. Разберем, как ИП в 2024 году законно сэкономить на налогах, и что для этого нужно сделать.
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Как ИП сэкономить на налогах в 2024 году
Иллюстрация: our-team/freepik

Обязательные платежи ИП: что в них входит

В общем случае индивидуальный предприниматель должен уплачивать в бюджет следующие платежи:

  • Налоги.

Конкретный перечень налогов, их размер и порядок оплаты, зависят от системы налогообложения, которую применяет предприниматель — ОСН, УСН, АУСН, ПСН, НПД, ЕСХН.

  • Страховые взносы.

Практически на всех режимах налогообложения ИП обязаны оплачивать взносы на собственное страхование. При этом не имеет значения, вел ли ИП деятельность и получал ли от нее доход.

Предприниматель обязан платить налоги, только если ведет предпринимательскую деятельность, а страховые взносы — пока действует статус ИП.

Как законно сэкономить на налогах

К законным способам налоговой оптимизации относится:

  • Правильный выбор режима налогообложения.

  • Применение налоговых каникул.

  • Использование льготной ставки по налогам.

  • Уменьшение налогов на страховые взносы.

Способ 1. Выберите оптимальный режим налогообложения

Прежде чем выбрать конкретную систему налогообложения нужно тщательно ознакомиться с нюансами применения каждого из доступных режимов. После этого нужно произвести расчет налоговой нагрузки для каждой системы. 

Выбор оптимального режима налогообложения лучше доверить бухгалтеру, который знает условия их применения, владеет информацией о льготах по конкретным налогам и знает тонкости зачета одних обязательных платежей в счет оплаты других.

Таблица 1. Условия применения общего и специальных режимов налогообложения для анализа налоговой нагрузки

ЕСХН в этой таблице рассматривать не будем, так как этот режим налогообложения применяется только определенной категорией налогоплательщиков (с/х производителями) в отношении ограниченных видов деятельности, которые связаны с производством, переработкой и продажей с/х продукции. 

Условие

ОСНО

УСН

ПСН

АУСН 

НПД

Кол-во работников

Не ограничено

Не более 130

Не более 15 человек

Не более 5 человек

Не ограничено, но можно сотрудничать с ними только по договорам ГПХ

Размер дохода

Не ограничен

Не более 265,8 млн руб. в 2024 году

Не более 60 млн руб. по всем патентам + УСН

Не более 60 млн руб.

Не более 2,4 млн руб.

Виды деятельности

Любые

Большинство, кроме тех, что указаны в п. 3 ст. 346.12 НК

Перечислены в ст. 346.43 НК

Конкретный перечень устанавливается законом субъекта РФ

Большинство, кроме тех, что указаны в ст. 3 закона № 17-ФЗ от 25.02.2022

Ограничены п. 2 ст. 4 закона № 422-ФЗ

Регион, в котором можно применять

Любой

Любой

Тот, на который взят патент

Москва, Московская и Калужская области, Республика Татарстан

Любой

Налоги 

  • НДС.

0%, 10%, 20%.

  • НДФЛ.

13% — с дохода до 5 млн руб., 

15% — с дохода свыше 5 млн руб.

  • Налог на имущество.

от 0,1% до 2%

За сотрудников

НДФЛ — 13% или 15% с дохода

Объект «доходы»

6%*

*До 1% в регионах.

Если доход больше 199,35 млн руб. ставка 8%

Объект «доходы минус расходы»

15%* 

*В регионах до 5%

Если доход больше 199,35 млн руб. ставка 20%

За сотрудников

НДФЛ — 13% или 15% с дохода

6% от потенциально возможного дохода.

Уточнить размер патента можно здесь

Объект «доходы» — 8%

Объект «доходы минус расходы» — 20%

НДФЛ за сотрудников платить не нужно

4% — с дохода, полученного от физлиц

6% — с дохода от юрлиц и ИП*

*Пока действует бонус 10 000 руб., который получают все самозанятые при регистрации, ставка налога равна:

3% — с дохода от физлиц

4% — с дохода от юрлиц и ИП

Страховые взносы

  • За себя

фиксированные — 49 500 в 2024 году

1% с дохода свыше 300 000 руб.

  • За сотрудников.

30% — основная ставка

Страховые взносы за себя платить не нужно

Страховые взносы за сотрудников — только на травматизм

Не платятся

С каким режимом можно совмещать

с ПСН

с УСН

Ни с каким

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Способ № 2. Применяйте налоговые каникулы

ИП, которые выбрали упрощенную или патентную систему налогообложения, могут воспользоваться налоговыми каникулами.

Налоговые каникулы — это применение ставки 0% по налогам в течении двух налоговых периодов. Для УСН налоговый период это календарный год, а для ПСН — срок, на который взят патент (от месяца до года).

Для того, чтобы воспользоваться этой льготой, ИП должен отвечать следующим требованиям:

  • Зарегистрироваться в качестве ИП после того, как в регионе ввели налоговые каникулы.

Рассчитывать на применение 0% ставки по УСН и ПСН могут и бывшие ИП, но только если они закрыли свое ИП до введения налоговых каникул и повторно открыли его уже после того, как в регионе появилась эта льгота.

  • С момента регистрации в качестве ИП еще не прошло два календарных года.

То есть ИП, который зарегистрировался в 2022 году, не сможет применять налоговые каникулы в 2024 и последующих годах.

  • Доля дохода от видов деятельности, по которым предоставляются налоговые каникулы, должна быть не менее 70%.

Эта доля определяется на конец года — от общего объема доходов от реализации товаров, работ или услуг.

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Также ИП на УСН должны следить за численностью своих работников, их не должно быть более 100 человек и своими доходами — не более 150 млн руб.

  • Нет перерыва в работе на УСН или ПСН.

Это значит, что если ИП перейдет с УСН или ПСН на ОСНО или НПД, и потом вернется обратно на упрощенку или патент, применять дальше налоговые каникулы он не сможет. В применении ПСН или УСН у него будет промежуток — то время, когда ИП находился на УСН или НПД.

  • Основной вид деятельности подпадает под налоговые каникулы.

Налоговые каникулы могут действовать в отношении конкретной деятельности, например, в производственной, социальной, научной сфере, а также сфере бытовых услуг или услуг по предоставлению мест для временного проживания. 

Конкретный перечень видов деятельности, которые подпадают под эту льготу, с указанием ОКВЭД содержится в законе субъекта РФ.

Обратите внимание, что применение налоговых каникул возможно, только до конца 2024 года. С 1 января 2025 года эта льгота прекращает свое действие, если ее не продлят, как было ранее, отдельным законом.

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Способ 3. Используйте льготную ставки по налогам

Эта льгота предусмотрена для плательщиков упрощенной системы налогообложения.

Стандартная ставка по налогу на УСН составляет 6% — для объекта «доходы» и 15% — для объекта «доходы-расходы». Но решением региональных властей, она может быть снижена до 1% для УСН «доходы» и до 5% — для УСН «доходы минус расходы».

Для того чтобы понять, какая ставка по УСН действует в конкретном регионе, нужно перейти на сайт ФНС, выбрать в верхней панели регион и уточнить, по каким видам деятельности действует сниженная ставка по налогу — раздел «Особенности регионального законодательства» в самом низу страницы. 

Обратите внимание, что если ИП использует данную льготу как уход от налогообложения, то есть зарегистрируется в регионе, где установлена сниженная ставка по УСН, но фактически будет проживать и вести деятельность в другом регионе, налоговые органы могут признать это как злоупотребление правом и доначислить недоплаченный налог + пени и штраф. 

Способ 4. Уменьшайте сумму налога на страховые взносы

ИП может уменьшить налог по УСН и ПСН на:

  • Страховые взносы, которые платит за себя.

  • Страховые взносы, которые платит за работников.

  • Затраты на оплату больничного из средств работодателя.

  • Взносы, которые платит по договорам ДЛС работников.

Индивидуальные предприниматели без работников могут уменьшить налог по УСН или патенту до 100%, то есть свести его стоимость к нулю, а ИП с работниками — не более 50% от суммы налога к оплате.

Для того чтобы воспользоваться этой льготой ИП:

  • на УСН — должны отразить в уведомлении об исчисленных суммах налога и декларации размер платежа уже за вычетом оплаченных взносов.

  • На ПСН — направить в ИФНС, в которой получили патент, уведомление об уменьшении его на страховые взносы.

В конце июля вступил в силу закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ, который существенно упростил порядок уменьшения налога по УСН и ПСН на страховые взносы. Теперь ИП больше не нужно:

  • Оплачивать взносы перед уменьшением налога.

Если раньше ИП должен был оплатить страховые взносы и только после этого мог уменьшить налог, то теперь делать это не обязательно.

Предприниматель может сразу уменьшить налог на взносы, а сами взносы оплатить позже — не позднее 31 декабря (фиксированные) или 1 июля (взнос с доходов свыше 300 000 руб.)

  • Сдавать заявление о зачете и обеспечивать положительное сальдо.

До принятия закона № 389-ФЗ предприниматели, чтобы уменьшить налог на взносы, должны были сдать заявление о зачете или оплатить их платежкой на конкретный КБК, а также обеспечить положительное сальдо на дату списания страховых взносов с ЕНС. Теперь этого делать не нужно: заявление о зачете не подается, взносы можно оплачивать через ЕНС и обеспечивать положительное сальдо на 31 декабря или 1 июля не обязательно.

Но есть некоторые нюансы уменьшения упрощенного и патентного налога на взносы с учетом новых изменений. Так:

  • Перенос срока уплаты взносов никак не влияет на порядок уменьшения на них налога. 

Например, страховые взносы за 2023 год будут списаны с ЕНС 9 января — в первый рабочий день 2024 года, так как 31 декабря выпадает на выходной день. И даже если предприниматель оплатит взносы в январе 2024 года, уменьшить на них налог он сможет только за 2023 год.

  • Взносы с дохода свыше 300 000 руб. учитываются в том периоде, когда они фактически оплачены.

Например, взнос с дохода свыше 300 000 руб. за 2024 год должен был оплачен не позднее 1 июля 2025 года. Уменьшить на них налог можно только за 2025 год.

Исключение есть только для взноса за 2023 год. Его можно учесть, как в 2023, так и в 2024 году.

Новый порядок уменьшения налогов на страховые взносы действует с 1 января 2023 года.

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