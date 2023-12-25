Логотип МойСклад
МойСклад
Маркировка товаров

Маркировка разливного пива с 15 января 2024: что меняется для розницы и общепита

В 2024 году запрещено продавать немаркированное пиво и слабоалкогольные напитки в кегах. Уже с 15 января розница, кафе, рестораны и бары должны отчитываться в Честный ЗНАК при установке кега на кран, а при продаже передавать коды маркировки. На вебинаре вы узнаете, как бизнесу подготовиться к маркировке и какой порядок действий.
30 12
Маркировка разливного пива с 15 января 2024: что меняется для розницы и общепита
Иллюстрация: cottonbro studio/pexels

Будет и онлайн-демо — покажем весь процесс от приемки товара и вскрытия тары до продажи на кассе и отчетности в Честный ЗНАК и ЕГАИС. Вы сможете задать вопрос эксперту Честного ЗНАКа и получить ответ в прямом эфире.

Записаться на бесплатный вебинар 26 декабря в 11:00 мск

Что вы узнаете на вебинаре

  • Как теперь работать с ЕГАИС и Честным ЗНАКом одновременно.

  • Что будет с пивными декларациями в 2024.

  • Как вести товарный учет и работать с маркировкой в одном окне: автоматизируем процесс.

  • Планы на 2024: дедлайны, штрафы и порядок действий для продавцов.

Программа вебинара

11:00 — 11:35, Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.

МойСклад | Продажа пива на розлив в 2024: приемка, продажа, отчетность:

  • Как быстро начать использовать МойСклад для торговли маркированными товарами.

  • ЕГАИС и Честный ЗНАК. Как продавать пиво на розлив, не нарушая закон.

  • Демо: продажа на кассе пива на розлив с отметкой о маркировке.

  • Демо: отправка отчетов о продаже в Честный ЗНАК и ЕГАИС.

11:35 — 12:15, 

Честный ЗНАК | Маркировка разливного пива в кегах в 2024:

  • Как розничным продавцам подготовиться к продаже пива в кегах после 15.01.2024.

  • Как теперь работать и правильно отчитываться в ЕГАИС и Честный ЗНАК.

  • Пивные декларации в Росалкогольрегулирование: что теперь будет.

  • Дедлайны и штрафы для участников оборота в 2024.

Записаться на бесплатный вебинар 26 декабря в 11:00 мск

Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid: LjN8KFjdk

Комментарии

1
  • Логотип VadimBA
    VadimBA 32 мин

    Уже с 15 января розница, кафе, рестораны и бары должны отчитываться в Честный ЗНАК при установке кега на кран

    Круто... В силу своей неграмотности, наивно полагал, что кран устанавливается на кегу, а не "кега на кран".

    И как бы я жил дальше, если бы МойСклад не открыл бы мне глаза...

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Государственные ведомства

Роскомнадзор сможет без прокуратуры проверять утечки данных

Ведомству дадут право контролировать ситуацию с утечками персональных данных без оглядки на мораторий.

11
Логотип vakod
vakod
Ведение бизнеса

Понятие и состав оборотного капитала. Общие сведения

Стратегия и тактика финансового управления компаниями, предупреждения и предотвращения финансовых затруднений

9

Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Логотип Академия Eduson
Академия Eduson
Карьера бухгалтера

Эмоциональное выгорание бухгалтера: признак, что пора менять профессию 

У вас когда-нибудь было «выгорание»? Все кругом об этом говорят, некоторые даже посмеиваются, но эмоциональное выгорание было описано в 1974 году психологом Гербертом Фрейденбергером. Выгоревший бухгалтер — это проблема не только самого бухгалтера, но и всей компании, ведь ваше эмоциональное состояние влияет на ее результаты.

Эмоциональное выгорание бухгалтера: признак, что пора менять профессию 
80
Отчетность в СФР

👉 На титульном листе новой формы ЕФС-1 надо будет указывать новые коды

Новые коды в новой ЕФС-1 будут не только в подразделе 1.1 (бывшая СЗВ-ТД), но и на титульном листе (ИП01, ИП02 и т. д.)

1
65
Логотип МойСклад
МойСклад
Маркировка товаров

Маркировка разливного пива с 15 января 2024: что меняется для розницы и общепита

В 2024 году запрещено продавать немаркированное пиво и слабоалкогольные напитки в кегах. Уже с 15 января розница, кафе, рестораны и бары должны отчитываться в Честный ЗНАК при установке кега на кран, а при продаже передавать коды маркировки. На вебинаре вы узнаете, как бизнесу подготовиться к маркировке и какой порядок действий.

Маркировка разливного пива с 15 января 2024: что меняется для розницы и общепита
1
30
Пользователи интернета

Цены на домашний интернет от «Ростелекома» вырастут на 5%

Стоимость домашнего интернета вырастет в среднем на 30 рублей в месяц. Изменение коснется 4 млн человек или 30% абонентов.

35
Логотип ООО ДЕЛОВОЕ СЛОВО
ООО ДЕЛОВОЕ СЛОВО
Карьера бухгалтера

Как предпринимателю экономить на налогах без бухгалтера и реально ли это вообще

Начну с того, что как говорят: сэкономил значит, заработал. Но это можно применить к покупке чего-либо, а как применить к снижению налогов?? Это же что-то просто нереальное??? А может даже не законное. Возможно за такое могут и посадить😱Хочу успокоить всех, что сэкономить на налогах можно законно. Давайте по–порядку.

Как предпринимателю экономить на налогах без бухгалтера и реально ли это вообще
39

Записи вебинаров

708
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип vladsavushkin
vladsavushkin
Бухгалтеры

Снежинки закружили хоровод и напрягли мозги. Пятничный мозгонапрягатель

Пятничный мозгонапрягатель уже в эфире. Бухгалтер, напряги мозги и найди одинаковые пары. Присоединяйся!

Снежинки закружили хоровод и напрягли мозги. Пятничный мозгонапрягатель
22
104
Обзоры для бухгалтера

🖥️1С: как выбрать систему для автоматизации учета. Обзор материалов на «Клерке»

В подборке знакомим вас с материалами на тему этой учетной системы. Благодаря им вы наверняка сможете выбрать подходящее решение.

28
Общество

Пограничники изымают загранпаспорта из-за ошибок и опечаток

Загранпаспорта изымают, если в документе пропущена буква в имени или в названии города. На этом основании уже забрали два паспорта.

62
Отчетность в СФР

❗❗❗ Дополнительный отчет ЕФС-1 надо будет сдавать только на декретниц, а не на все больничные листы

В новой форме ЕФС-1 (подраздел 1.2 вместо СЗВ-СТАЖ) теперь есть поле «Назначение выплат по ОСС».

1
208
Отчетность

В 2024 году нефинансовую публичность отчетность сдадут не больше 150 компаний

Нефинансовую отчетность о прогрессе в сфере устойчивого развития будут публиковать компании, которые уже составляли такие документы. В основном они из электроэнергетического сектора, горнодобывающей и нефтегазовой отраслей.

44
НДС

Минфин не установит нулевой НДС на елки и мандарины

Снижение ставки НДС — непрозрачная мера поддержки. Нулевой НДС на мандарины и елки приведет к значительным потерям бюджета.

3
74
Онлайн-кассы

Как применять ККТ при торговле через интернет-магазин

Торговля через интернет-магазины плотно вошла в нашу жизнь. О правилах применения ККТ при такой продаже товаров и пойдет речь в нашей статье.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
50
Логотип nlukina
nlukina
Обучение для бухгалтеров

🔥Как бухгалтеру и компании подготовиться к последствиям налоговой проверки

Про проверки вы уже знаете все! А что вы знаете про последствия налоговых проверок и как максимально защититься о них? Рассмотрим все возможные варианты развития событий, а потом обсудим в Трибуне. У «Клерка» для вас кое-что новенькое.

🔥Как бухгалтеру и компании подготовиться к последствиям налоговой проверки
11
123
Ведение бизнеса

Путин передал акции компании «Рольф» Росимуществу

Росимущество получит больше 660 млн обыкновенных акций автодилера «Рольф» во временное управление. В отношении руководства компании ведется уголовное дело с 2019 года.

2
142
Логотип Академия «Регламент»
Академия «Регламент»
Бухгалтерский учет

Виды бухгалтерских балансов

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о том, что за внешне одинаковыми бухгалтерскими балансами в зависимости от целей и источников составления скрываются подготовленные по-разному данные.

Виды бухгалтерских балансов
52
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Мотивация персонала

Как мотивировать сотрудников? Алгоритмом по внедрению KPI

Мотивация сотрудников — важное условие успешного развития бизнеса. Хорошо, когда она связана со скоростью роста компании. Тогда благосостояние предприятия становится личной целью персонала.

Как мотивировать сотрудников? Алгоритмом по внедрению KPI
2
51
Логотип Клерк
Клерк
НДФЛ

Изменения по НДФЛ с 2024 года: шпаргалка для бухгалтера

Новые сроки уплаты налога и подачи уведомлений, новые 3-НДФЛ и 6-НДФЛ, необлагаемые доходы и налог зарплаты дистанционщиков-нерезидентов. Собрали для вас в одном обзоре все изменения по НДФЛ для бухгалтеров.

Изменения по НДФЛ с 2024 года: шпаргалка для бухгалтера
5,5 тыс.
Логотип Svetlananalogi
Svetlananalogi
Бухгалтеры

Как бухгалтеру избежать выгорания❓ Простые, но эффективные действия

В начале сентября Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило грустную статистику: почти 15 миллионов человек в России (10 % населения) находятся в глубокой депрессии. Этот год обогнал даже ковидный период, где каждый 12- тый обратился за помощью.👯‍♂

40