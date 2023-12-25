Маркировка разливного пива с 15 января 2024: что меняется для розницы и общепита

Как предпринимателю экономить на налогах без бухгалтера и реально ли это вообще

Начну с того, что как говорят: сэкономил значит, заработал. Но это можно применить к покупке чего-либо, а как применить к снижению налогов?? Это же что-то просто нереальное??? А может даже не законное. Возможно за такое могут и посадить😱Хочу успокоить всех, что сэкономить на налогах можно законно. Давайте по–порядку.