Маркировка разливного пива с 15 января 2024: что меняется для розницы и общепита

Будет и онлайн-демо — покажем весь процесс от приемки товара и вскрытия тары до продажи на кассе и отчетности в Честный ЗНАК и ЕГАИС. Вы сможете задать вопрос эксперту Честного ЗНАКа и получить ответ в прямом эфире.
Записаться на бесплатный вебинар 26 декабря в 11:00 мск
Что вы узнаете на вебинаре
Как теперь работать с ЕГАИС и Честным ЗНАКом одновременно.
Что будет с пивными декларациями в 2024.
Как вести товарный учет и работать с маркировкой в одном окне: автоматизируем процесс.
Планы на 2024: дедлайны, штрафы и порядок действий для продавцов.
Программа вебинара
11:00 — 11:35, Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.
МойСклад | Продажа пива на розлив в 2024: приемка, продажа, отчетность:
Как быстро начать использовать МойСклад для торговли маркированными товарами.
ЕГАИС и Честный ЗНАК. Как продавать пиво на розлив, не нарушая закон.
Демо: продажа на кассе пива на розлив с отметкой о маркировке.
Демо: отправка отчетов о продаже в Честный ЗНАК и ЕГАИС.
11:35 — 12:15,
Честный ЗНАК | Маркировка разливного пива в кегах в 2024:
Как розничным продавцам подготовиться к продаже пива в кегах после 15.01.2024.
Как теперь работать и правильно отчитываться в ЕГАИС и Честный ЗНАК.
Пивные декларации в Росалкогольрегулирование: что теперь будет.
Дедлайны и штрафы для участников оборота в 2024.
Записаться на бесплатный вебинар 26 декабря в 11:00 мск
Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid: LjN8KFjdk
Комментарии1
Круто... В силу своей неграмотности, наивно полагал, что кран устанавливается на кегу, а не "кега на кран".
И как бы я жил дальше, если бы МойСклад не открыл бы мне глаза...