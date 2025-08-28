ЦОК КПП Аналитик 26.08 Мобильная
ВЦИОМ сообщил о минимальной безработице: как бизнесу закрыть кадровые дыры

В июле 2025 года кадровый голод остается на рекордно высоком уровне. Индекс безработицы, по данным ВЦИОМ, достиг одного из самых низких показателей. Это может радовать людей — ведь в таких условиях найти работу проще. Но для бизнеса проблема нехватки кадров остается как никогда актуальной. Как не потерять темп роста и не остаться без рабочих рук? Разберемся, какие выходы остаются у бизнеса сегодня. 

Что узнал ВЦИОМ

ВЦИОМ выяснил: в июле 2025 года индекс безработицы упал до минус 46 пунктов. Данные подтверждают, что ситуация на рынке труда остается стабильной. Примечательно, что подавляющее большинство россиян вообще не сталкиваются с увольнениями среди своих близких. Для работников это, конечно, радость, но у бизнеса возникает вопрос: как оперативно закрыть вакансии, если на рынке катастрофически не хватает соискателей? 

Проблема нехватки рабочих рук становится все более ощутимой. И если в обычное время кадровый вопрос можно решать с помощью традиционного найма сотрудников, то сейчас для многих компаний оптимальным решением становятся внештатные специалисты — самозанятые и ИП.

5 эффективных способов борьбы с кадровым голодом

Власти предлагают решения

В ответ на текущую проблему с кадрами правительство готовит масштабную реформу занятости, которая может решить проблемы кадрового голода и нелегальной занятости, а заодно вывести миллионы россиян из «тени». Мы уже рассказывали о ней ранее. Но пока эти изменения находятся на стадии обсуждения, бизнес уже сталкивается с дефицитом сотрудников. Текущая ситуация требует оперативных действий.

И одним из самых эффективных решений для бизнеса в условиях минимального уровня безработицы остается привлечение внештатных исполнителей. Самозанятые — это легальная форма занятости, которая не только помогает быстро решить кадровые проблемы, но и позволяет справляться с пиковыми нагрузками в период отпусков.

Как компании закрывают кадровые дыры с помощью внештатников

Уже сейчас компании, сталкивающиеся с кадровым дефицитом, успешно решают проблему с помощью внештатных специалистов. Речь идет не только о фрилансерах-физлицах, но и о самозанятых, которые получили статус плательщика НПД. У платформы WinWork есть множество успешных кейсов, которые доказывают: сотрудничество с самозанятыми — это выгодно и удобно для бизнеса.

Инструменты WinWork позволяют:

  • Оперативно оформить договора с самозанятыми.

  • Проводить выплаты и проверку статуса НПД.

  • Автоматизировать документооборот, включая ЭДО и акты выполненных работ.

  • Легко интегрировать процессы с существующими бухгалтерскими и HR-системами компании.

И все это без лишней бюрократии и юридических рисков. Компании уже делают выбор в пользу такого подхода, ведь это помогает избежать ошибок в оформлении трудовых отношений и одновременно снижает нагрузку на внутренние отделы.

Почему внештатный персонал — это выход

Внештатные исполнители — это не просто способ временно закрыть вакансии. Это гибкое решение, которое позволяет бизнесу:

  • Быстро реагировать на изменения спроса.

  • Снизить риски при найме (особенно в периоды нестабильности на рынке труда).

  • Избежать сложных процедур оформления трудовых договоров и экономить время на длительном процессе подбора персонала.

В условиях низкой безработицы и дефицита кадров внештатники становятся настоящим спасением для бизнеса. С помощью таких решений, как WinWork, компании могут легко и быстро адаптироваться к текущим экономическим условиям.

Сегодня бизнесу нужно оперативно принимать решения и эффективно использовать доступные ресурсы, чтобы избежать кадровых проблем. И с этим отлично справляются компании, которые уже обратились к внештатным исполнителям. Это дает им возможность гибко реагировать на изменение спроса и не терять темп роста.

Если вы еще не используете внештатников для решения кадровых вопросов, самое время начать. Платформа WinWork поможет вам быстро наладить процесс работы с самозанятыми и ИП, минимизируя риски и упрощая весь документооборот.

