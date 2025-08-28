ВЦИОМ сообщил о минимальной безработице: как бизнесу закрыть кадровые дыры

Что узнал ВЦИОМ

ВЦИОМ выяснил: в июле 2025 года индекс безработицы упал до минус 46 пунктов. Данные подтверждают, что ситуация на рынке труда остается стабильной. Примечательно, что подавляющее большинство россиян вообще не сталкиваются с увольнениями среди своих близких. Для работников это, конечно, радость, но у бизнеса возникает вопрос: как оперативно закрыть вакансии, если на рынке катастрофически не хватает соискателей?

Проблема нехватки рабочих рук становится все более ощутимой. И если в обычное время кадровый вопрос можно решать с помощью традиционного найма сотрудников, то сейчас для многих компаний оптимальным решением становятся внештатные специалисты — самозанятые и ИП.