Судебная практика по налоговым спорам
Судебные споры 2025 о переквалификации отношений с самозанятыми

Для бизнеса работа с самозанятыми выглядит настоящей находкой: гибко, выгодно, без лишней нагрузки по страховым взносам. Возможность быстро подключить исполнителя под конкретный проект, не держать в штате лишних сотрудников и освободиться от ответственности за уплату самозанятым налогов — все это казалось идеальным решением. Неудивительно, что число самозанятых в России растет рекордными темпами: по данным ФНС, их уже больше 13 миллионов, и с каждым кварталом эта цифра увеличивается.

Но вместе с популярностью приходит и внимание контролирующих органов. В последние годы ФНС усилила проверки, а суды стали все чаще поддерживать налоговые органы в спорах о переквалификации. К этому добавились и новые полномочия Росфинмониторинга: теперь он отслеживает переводы между физлицами и юрлицами, а данные напрямую поступают в налоговые органы. В итоге предприниматели оказались в новой реальности: замаскировать трудовые отношения под ГПХ не получится. Но если грамотно оформлять договоры, учитывать ключевые признаки и правильно выстраивать взаимодействие — риски можно минимизировать.

Чтобы разобраться, как суды подходят к этим вопросам, мы посмотрели свежие кейсы. Практика показывает: суды и налоговики все чаще обращают внимание не на «бумажки», а на фактическое поведение сторон. Давайте разберем два показательных дела.

Дело №1: монтажники-самозанятые и миллионные доначисления

В чем суть дела

В 2023 году строительная компания «ТюменьВолсСтрой» решила расширить штат монтажников. Компания предложила физическим лицам оформить статус самозанятых и заключить с ними договоры гражданско-правового характера. На первый взгляд схема рабочая: налогов нет, люди довольны, заказчик экономит — все в плюсе.

Но к концу года компания подала в налоговую расчет НДФЛ: всего 20 тысяч рублей. Для инспекции, мягко говоря, подозрительно, учитывая масштаб деятельности компании. Налоговая организовала камеральную проверку и выявила, что выплаты 15 плательщикам НПД фактически маскировали трудовые отношения.

Решение налоговой

Инспекция доначислила компании более 1,3 млн рублей НДФЛ и почти 70 тыс. рублей штрафа по статье 123 НК. Вышестоящая налоговая немного скорректировала сумму, исключив часть, уже уплаченную самозанятыми. На тот момент однозначной позиции по этому вопросу еще не было и налоговая могла учитывать или не учитывать выплату НПД в учет НДФЛ по своему усмотрению. Сейчас у нас есть четкая позиция Верховного Суда: даже если компания платила самозанятых с учетом налога на профессиональный доход, это не уменьшает доначисления НДФЛ. Мы уже писали об этом значимом решении ранее.

Но, несмотря на уменьшение суммы, в целом Управление ФНС поддержало вывод о подмене трудовых отношений гражданско-правовыми. Компания дошла до кассации, но Арбитражный суд Западно-Сибирского округа 15 августа 2025 года подтвердил: налоговики были правы.

Причины переквалификации

Суды указали на ряд факторов:

  • договоры заключались не разово, а систематически и на неопределенный срок;

  • объем работ в них не определен;

  • компания выступала единственным источником дохода исполнителей;

  • самозанятые не имели свободы организации труда, работали по заявкам;

  • часть исполнителей работала непрерывно с даты создания общества;

  • материалы и инструменты предоставляла компания;

  • оплата производилась ежемесячно в фиксированные даты.

Фактически речь шла о классических трудовых отношениях: исполнители зависели от компании, не имели права выбирать заказчиков, получали зарплату раз в месяц. Позиция суда логична: маскировка налицо. Этот пример показывает, что даже если формально заключены договоры ГПХ, содержание отношений намного важнее формы — особенно если дело дойдет до судебных разбирательств.

Дело №2: табели учета и массовая регистрация «смз» с одного IP

Как все началось

В 2022 году у строительной компании «Амур» официально числилось всего 5 сотрудников. При этом организация вела активную деятельность по муниципальным контрактам. Чтобы справляться с объемами, фирма привлекла 28 самозанятых по договорам ГПХ. Налоговая насторожилась: почему при прежних объемах работ и росте доходов штат сократился с 65 человек в 2019 году до 5 в 2022 году? Камеральные проверки вскрыли многое.

Что нашли инспекторы

В отношении 18 исполнителей по договорам ГПХ ФНС сделала вывод: договорами маскировались трудовые отношения. Еще 10 человек оказались пенсионерами, поэтому их доначисления не коснулись. В итоге компанию обязали выплатить около 600 тыс. рублей НДФЛ, 900 тыс. страховых взносов и штраф по ст. 123 НК (8 тыс. рублей).

Строительная компания возражала: договоры ГПХ не предусматривали социальных гарантий, отпускных и больничных мы не платили, значит это не трудовые отношения. Логика слабая. Суд воспринял ее скептически.

Что учел суд

  • В штатном расписании было 17 должностей, фактически работало 5 человек — очевидно, что часть «вакантных» мест закрывали самозанятые.

  • Велись табели учета рабочего времени — прямой признак трудовых отношений.

  • Работа носила постоянный характер и требовала штатных сотрудников.

  • С 2019 по 2022 годы численность сотрудников сократилась в 13 раз, при том, что объемы работ и доходы сохранились.

  • Многие договоры с самозанятыми заключались в один день с их регистрацией в приложении «Мой налог» как плательщиков НПД.

  • Чеки и регистрация самозанятых проводились с одного устройства и IP, который попал в «группу риска» ФНС.

Здесь компания допустила целый набор ошибок. Вести табели на самозанятых — грубая ошибка: контроль времени — это чисто трудовая функция. Массовая регистрация с одного устройства тоже выдала фиктивность схемы. Фактически компания пыталась формально соблюсти закон, но сделала это слишком явно. 

Налоговая же показала более прогрессивный подход: не только изучила характер деятельности и заключенные с исполнителями договоры, но и проработала вопрос с технической стороны.

В работе с самозанятыми современные подходы, будь то использование средств автоматизации или проверка IP, это верный признак выигрышной стратегии. Поэтому если вы работаете с внештатными исполнителями (самозанятые, ИП или физлица без специального налогового статуса), автоматизируйте свои процессы. Это не только поможет упростить сотрудничество, но и снизит количество ошибок.

Общие уроки для бизнеса

Оба кейса демонстрируют одно: формально оформить договор ГПХ недостаточно. Суд и налоговая будут смотреть на фактические обстоятельства: кто руководит работой, кто обеспечивает ресурсами, как часто и каким образом платят деньги, есть ли у исполнителя другие заказчики. Если картинка напоминает классический трудовой договор — переквалификация почти неизбежна.

Ключевые риски:

  • массовое и систематическое привлечение самозанятых вместо штатных работников;

  • отсутствие актуального статуса плательщика НПД у исполнителей;

  • регулярные выплаты в фиксированные даты;

  • обеспечение исполнителей материалами и инструментами заказчика;

  • ведение табелей учета рабочего времени;

  • признаки массовой постановки на учет.

Как обезопасить себя: автоматизированный контроль WinWork

Хорошая новость: снизить риски можно. Для этого важно не только заключать корректные договоры и получать чеки, но и отслеживать факторы, на которые смотрят налоговые органы. В WinWork недавно появился новый функционал — автоматическая проверка по шести ключевым параметрам риска переквалификации. Платформа анализирует, насколько велика вероятность, что отношения могут быть признаны трудовыми, и заранее сигнализирует о проблемах.

Также в платформе есть весь набор функций для бизнеса, который работает с внештатным персоналом:

  • договоры и акты формируются автоматически и соответствуют закону;

  • в систему встроен ЭДО без лишней бюрократии;

  • выплаты проходят моментально и полностью прозрачно;

  • все операции фиксируются и не могут быть переквалифицированы в зарплатные;

  • доступен маркетплейс проверенных исполнителей;

  • встроенные механизмы защиты от рисков налоговой переквалификации.

Вывод: стратегия безопасности для предпринимателя

Судебная практика последних лет ясно показывает: эра «серых схем» с самозанятыми уходит в прошлое. Налоговые органы научились видеть фиктивные конструкции, а суды поддерживают их позицию. Поэтому предпринимателям нужно перестать надеяться «на авось».

Что стоит делать:

  • внимательно анализировать, действительно ли отношения с исполнителем соответствуют формату ГПХ;

  • фиксировать конкретный объем работы и результат, а не процесс;

  • избегать признаков контроля рабочего времени;

  • следить, чтобы у исполнителя были и другие заказчики;

  • использовать платформы, которые автоматически закрывают юридические риски.

WinWork берет на себя ключевую часть этой работы. Платформа не только помогает оформлять все документы и чеки, но и предупреждает о рисках переквалификации. Это значит, что бизнес может сосредоточиться на развитии и проектах, а не на бесконечных проверках и спорах с ФНС.

Работа с самозанятыми — это удобно и выгодно. Главное — делать это правильно. А с WinWork это становится безопасно и прозрачно.

