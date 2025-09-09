Судебные споры 2025 о переквалификации отношений с самозанятыми

Но вместе с популярностью приходит и внимание контролирующих органов. В последние годы ФНС усилила проверки, а суды стали все чаще поддерживать налоговые органы в спорах о переквалификации. К этому добавились и новые полномочия Росфинмониторинга: теперь он отслеживает переводы между физлицами и юрлицами, а данные напрямую поступают в налоговые органы. В итоге предприниматели оказались в новой реальности: замаскировать трудовые отношения под ГПХ не получится. Но если грамотно оформлять договоры, учитывать ключевые признаки и правильно выстраивать взаимодействие — риски можно минимизировать.

Чтобы разобраться, как суды подходят к этим вопросам, мы посмотрели свежие кейсы. Практика показывает: суды и налоговики все чаще обращают внимание не на «бумажки», а на фактическое поведение сторон. Давайте разберем два показательных дела.