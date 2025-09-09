Судебные споры 2025 о переквалификации отношений с самозанятыми

Но вместе с популярностью приходит и внимание контролирующих органов. В последние годы ФНС усилила проверки, а суды стали все чаще поддерживать налоговые органы в спорах о переквалификации. К этому добавились и новые полномочия Росфинмониторинга: теперь он отслеживает переводы между физлицами и юрлицами, а данные напрямую поступают в налоговые органы. В итоге предприниматели оказались в новой реальности: замаскировать трудовые отношения под ГПХ не получится. Но если грамотно оформлять договоры, учитывать ключевые признаки и правильно выстраивать взаимодействие — риски можно минимизировать.
Чтобы разобраться, как суды подходят к этим вопросам, мы посмотрели свежие кейсы. Практика показывает: суды и налоговики все чаще обращают внимание не на «бумажки», а на фактическое поведение сторон. Давайте разберем два показательных дела.
Дело №1: монтажники-самозанятые и миллионные доначисления
В чем суть дела
В 2023 году строительная компания «ТюменьВолсСтрой» решила расширить штат монтажников. Компания предложила физическим лицам оформить статус самозанятых и заключить с ними договоры гражданско-правового характера. На первый взгляд схема рабочая: налогов нет, люди довольны, заказчик экономит — все в плюсе.
Но к концу года компания подала в налоговую расчет НДФЛ: всего 20 тысяч рублей. Для инспекции, мягко говоря, подозрительно, учитывая масштаб деятельности компании. Налоговая организовала камеральную проверку и выявила, что выплаты 15 плательщикам НПД фактически маскировали трудовые отношения.
Решение налоговой
Инспекция доначислила компании более 1,3 млн рублей НДФЛ и почти 70 тыс. рублей штрафа по статье 123 НК. Вышестоящая налоговая немного скорректировала сумму, исключив часть, уже уплаченную самозанятыми. На тот момент однозначной позиции по этому вопросу еще не было и налоговая могла учитывать или не учитывать выплату НПД в учет НДФЛ по своему усмотрению. Сейчас у нас есть четкая позиция Верховного Суда: даже если компания платила самозанятых с учетом налога на профессиональный доход, это не уменьшает доначисления НДФЛ. Мы уже писали об этом значимом решении ранее.
Но, несмотря на уменьшение суммы, в целом Управление ФНС поддержало вывод о подмене трудовых отношений гражданско-правовыми. Компания дошла до кассации, но Арбитражный суд Западно-Сибирского округа 15 августа 2025 года подтвердил: налоговики были правы.
Причины переквалификации
Суды указали на ряд факторов:
договоры заключались не разово, а систематически и на неопределенный срок;
объем работ в них не определен;
компания выступала единственным источником дохода исполнителей;
самозанятые не имели свободы организации труда, работали по заявкам;
часть исполнителей работала непрерывно с даты создания общества;
материалы и инструменты предоставляла компания;
оплата производилась ежемесячно в фиксированные даты.
Скачайте памятку «Отличия трудового договора от ГПД с исполнителем»
Это поможет вам правильно составить договор оказания услуг с самозанятым и избежать штрафов
Фактически речь шла о классических трудовых отношениях: исполнители зависели от компании, не имели права выбирать заказчиков, получали зарплату раз в месяц. Позиция суда логична: маскировка налицо. Этот пример показывает, что даже если формально заключены договоры ГПХ, содержание отношений намного важнее формы — особенно если дело дойдет до судебных разбирательств.
Дело №2: табели учета и массовая регистрация «смз» с одного IP
Как все началось
В 2022 году у строительной компании «Амур» официально числилось всего 5 сотрудников. При этом организация вела активную деятельность по муниципальным контрактам. Чтобы справляться с объемами, фирма привлекла 28 самозанятых по договорам ГПХ. Налоговая насторожилась: почему при прежних объемах работ и росте доходов штат сократился с 65 человек в 2019 году до 5 в 2022 году? Камеральные проверки вскрыли многое.
Что нашли инспекторы
В отношении 18 исполнителей по договорам ГПХ ФНС сделала вывод: договорами маскировались трудовые отношения. Еще 10 человек оказались пенсионерами, поэтому их доначисления не коснулись. В итоге компанию обязали выплатить около 600 тыс. рублей НДФЛ, 900 тыс. страховых взносов и штраф по ст. 123 НК (8 тыс. рублей).
Строительная компания возражала: договоры ГПХ не предусматривали социальных гарантий, отпускных и больничных мы не платили, значит это не трудовые отношения. Логика слабая. Суд воспринял ее скептически.
Что учел суд
В штатном расписании было 17 должностей, фактически работало 5 человек — очевидно, что часть «вакантных» мест закрывали самозанятые.
Велись табели учета рабочего времени — прямой признак трудовых отношений.
Работа носила постоянный характер и требовала штатных сотрудников.
С 2019 по 2022 годы численность сотрудников сократилась в 13 раз, при том, что объемы работ и доходы сохранились.
Многие договоры с самозанятыми заключались в один день с их регистрацией в приложении «Мой налог» как плательщиков НПД.
Чеки и регистрация самозанятых проводились с одного устройства и IP, который попал в «группу риска» ФНС.
Здесь компания допустила целый набор ошибок. Вести табели на самозанятых — грубая ошибка: контроль времени — это чисто трудовая функция. Массовая регистрация с одного устройства тоже выдала фиктивность схемы. Фактически компания пыталась формально соблюсти закон, но сделала это слишком явно.
Налоговая же показала более прогрессивный подход: не только изучила характер деятельности и заключенные с исполнителями договоры, но и проработала вопрос с технической стороны.
В работе с самозанятыми современные подходы, будь то использование средств автоматизации или проверка IP, это верный признак выигрышной стратегии. Поэтому если вы работаете с внештатными исполнителями (самозанятые, ИП или физлица без специального налогового статуса), автоматизируйте свои процессы. Это не только поможет упростить сотрудничество, но и снизит количество ошибок.
Общие уроки для бизнеса
Оба кейса демонстрируют одно: формально оформить договор ГПХ недостаточно. Суд и налоговая будут смотреть на фактические обстоятельства: кто руководит работой, кто обеспечивает ресурсами, как часто и каким образом платят деньги, есть ли у исполнителя другие заказчики. Если картинка напоминает классический трудовой договор — переквалификация почти неизбежна.
Ключевые риски:
массовое и систематическое привлечение самозанятых вместо штатных работников;
отсутствие актуального статуса плательщика НПД у исполнителей;
регулярные выплаты в фиксированные даты;
обеспечение исполнителей материалами и инструментами заказчика;
ведение табелей учета рабочего времени;
признаки массовой постановки на учет.
Как обезопасить себя: автоматизированный контроль WinWork
Хорошая новость: снизить риски можно. Для этого важно не только заключать корректные договоры и получать чеки, но и отслеживать факторы, на которые смотрят налоговые органы. В WinWork недавно появился новый функционал — автоматическая проверка по шести ключевым параметрам риска переквалификации. Платформа анализирует, насколько велика вероятность, что отношения могут быть признаны трудовыми, и заранее сигнализирует о проблемах.
Также в платформе есть весь набор функций для бизнеса, который работает с внештатным персоналом:
договоры и акты формируются автоматически и соответствуют закону;
в систему встроен ЭДО без лишней бюрократии;
выплаты проходят моментально и полностью прозрачно;
все операции фиксируются и не могут быть переквалифицированы в зарплатные;
доступен маркетплейс проверенных исполнителей;
встроенные механизмы защиты от рисков налоговой переквалификации.
Вывод: стратегия безопасности для предпринимателя
Судебная практика последних лет ясно показывает: эра «серых схем» с самозанятыми уходит в прошлое. Налоговые органы научились видеть фиктивные конструкции, а суды поддерживают их позицию. Поэтому предпринимателям нужно перестать надеяться «на авось».
Что стоит делать:
внимательно анализировать, действительно ли отношения с исполнителем соответствуют формату ГПХ;
фиксировать конкретный объем работы и результат, а не процесс;
избегать признаков контроля рабочего времени;
следить, чтобы у исполнителя были и другие заказчики;
использовать платформы, которые автоматически закрывают юридические риски.
WinWork берет на себя ключевую часть этой работы. Платформа не только помогает оформлять все документы и чеки, но и предупреждает о рисках переквалификации. Это значит, что бизнес может сосредоточиться на развитии и проектах, а не на бесконечных проверках и спорах с ФНС.
Работа с самозанятыми — это удобно и выгодно. Главное — делать это правильно. А с WinWork это становится безопасно и прозрачно.
Реклама: ООО «Цифровые банковские платформы», ИНН 7706456380, erid: 2W5zFGAT3HS
