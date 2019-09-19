121 млн руб. за беспечность и топорную схему

Когда компания жёстко экономила на налогах, и вдруг приходит налоговая инспекция с выездной, то смысла перекидывать бизнес на другую компанию в авральном режиме уже нет. Раньше надо было думать.

Была компания «Арнатс». Она торговала непереработанными овощами, фруктами и орехами. Налоговая пришла с выездной проверкой. Пока шла проверка, Арнатс аврально присоединился к компании «Лагуна».

Проверка завершилась доначислением 92,5 млн рублей налогов и 28,9 млн рублей пеней.

Инспекция обратилась за взысканием к компании «Лагуна», потому что при реорганизации юридического лица обязанность по уплате налогов исполняется правопреемником, а Лагуна была правопреемником Арнатса. Лагуна, конечно, ничего не заплатила.

А платить было нечем, потому что Лагуна была пустышкой. Фактически директор Арнатса перевёл весь бизнес на Арнатс-Агро. Откуда взялась эта компания?

Она существовала с 2010 года, только называлась она «Депорт» и была переименована в Арнатс-Агро при переводе на неё бизнеса с Арнатса. До 2015 года она сдавала нулевую налоговую отчетность. Вероятно, эта компания была «запасной» на всякий пожарный случай. Вот этот пожарный случай и произошёл.

Перед налоговой стояла задача — взыскать. С кого — уже другой вопрос. Как взыскать?

Доказать аффилированность компаний, с чем налоговая справилась. Как? Через директора Арнатса, который стал директором Арнатс-Агро. Налоговая доказала, что все эти движения по «переводу» бизнеса на другую компанию вызваны налоговой проверкой, и это стало ещё одним аргументом в пользу аффилированности компаний.

Аргументы директора: перевод бизнеса никак не связан с выездной и почему суд это не принял

Директор заявил, что переименование Депорта в Арнатс-Агро произошла более, чем за 6 месяцев до начала проведения выездной налоговой проверки. При этом директор прекратил свои полномочия за 3 месяца до начала проверки. Он был назначен директором Арнатс-Агро за полгода до начала проведения проверки.

Следовательно, по мнению директора, налоговая инспекция не может ссылаться, что все эти действия были проведены в связи с предстоящей налоговой проверкой. Но суд с этой позицией не согласился, цитируем:

Требование пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ об извещении налогоплательщика о начале проведения выездной налоговой проверки является формализованным, буквальное толкование данной нормы позволяет сделать вывод о том, что действия налогоплательщика, направленные на вывод активов, должны совершаться с того момента, когда он узнает о возможности проведения в отношении него налоговой проверки. Поскольку проведению выездной налоговой проверки предшествует комплекс мероприятий, связанных с ее организацией, а также проверкой ее целесообразности, то о предполагаемом назначении выездной налоговой проверки налогоплательщик может узнать существенно ранее даты ее назначения (даты вынесения решения о ее назначении).

Суд решил, что руководство Арнатса заранее знало о планируемой проверке, поэтому и начало переводить бизнес на другую компанию. Суд признал, что директор является аффилированным лицом по отношению к Арнатс и Арнатс-Агро.

Посмотрите на топорное исполнение схемы и не делайте ничего подобного

Описанное выше — не единственное доказательство аффилированности компаний. Кроме этого:

все сотрудники Арнатса были уволены одновременно. И также одновременно они были трудоустроены в Арнатс-Агро;

обе компании ведут деятельность по одному и тому же адресу, склады у них также одни и те же. Это подтвердили на допросахперевозчики. Они, как вы уже догадались у компаний тоже одинаковые;

у компаний открыты счета в одном и том же банке;

наличность на выплату зарплат сотрудникам в обеих компаниях снимал один и тот же человек;

контрагенты и перевозчики у обеих компаний одинаковые.

Выводы

Незаконная экономия на налогах, беспечность и топорно исполненная схема привели бизнес к доначислению 121 млн руб.

Если налоговая проверка началась, то инспекция предпримет все действия, связанные с взысканием задолженности.