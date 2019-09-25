Выездные проверки: основания, порядок и любимые мероприятия ФНС

99,2% проверок заканчивается доначислениями. Одно доначисление – около 40 млн рублей в 2017 году. Стресс, паника и торжествующие сотрудники налоговой. О чём речь? Конечно, о выездных налоговых проверках. Из текста вы узнаете общую информацию о таких проверках, а также о том, как ФНС ищет нарушения во время выездной проверки.

Какой срок охватывает выездная налоговая проверка: 3 года до даты вынесения решения о проведении проверки. Например, если решение вынесено в 2018 году, то проверять могут 2015-2017 годы. Как правило, проверяют по максимуму – 3 года.

Продолжительность проверки: 2 месяца, но срок может быть увеличен до 4 и до 6 месяцев. Необходимо также помнить, что ФНС может приостановить выездную проверку на полгода для получения необходимой ей информации. Если информация запрашивается в иностранном государстве, то приостановление может быть до 9-ти месяцев. На практике, выездная налоговая проверка длиться 6-12 месяцев.

Как проводится: согласно НК, выездная налоговая проверка проводится на территории налогоплательщика, но на деле, инспектор редко появляется в компании. Все документы налогоплательщик предоставляет в налоговый орган, где инспектор и анализирует представленную информацию.

С чего начинается и как оформляется выездная налоговая проверка?

Официально выездная налоговая проверка начинается с вынесения решения, которое принимает руководитель или заместитель налогового органа по месту нахождения налогоплательщика.

На практике всё несколько хитрее. На самом деле выездной налоговой проверке предшествует предпроверочный анализ, во время которого ФНС получает массу информации о деятельности компании-налогоплательщика и его бенефициаров — юридических и физических лиц.

Но вернёмся к решению о проведении проверки. В числе прочего в решении должно быть указано:

в отношении какого налога или налогов и за какой период проводится проверка;

должности, фамилии и инициалы инспекторов, которые проводят проверку (состав проверяющей группы).

ФНС может привлечь к проверке сотрудников правоохранительных органов. Это законно. Они тоже должны быть вписаны в решение о назначении проверки. Случается, что сотрудники полиции включаются в состав проверяющей группы позднее. Полномочия правоохранителей во время проверки ограничены Налоговым кодексом.

Что может делать ФНС во время налоговой проверки?

Перечислим излюбленные мероприятия налоговой, которые помогают ей доказывать необоснованную налоговую выгоду.

Истребование всех документов по взаимоотношениям с контрагентами за проверяемый период. Сюда входит: договоры, счета-фактуры, документы, подтверждающие транспортную логистику,акты, накладные, УПД, документы подтверждающие должную осмотрительность и т.д.

Истребуются и анализируются документы и информация, послужившая основанием для выбора контрагента:

сведения о сотрудниках проверяемого налогоплательщика и контрагента с указанием ФИО и телефонов, осуществлявших поиск контрагента, участвующих в переговорах, заключении договора и его исполнении;

сведения о производителе (импортере) товара, закупаемого у спорных поставщиков;

информацию и документы, фиксирующие результаты поиска, мониторинга и отбора поставщиков (подрядчиков);

информацию об источнике о контрагенте (сайт, рекламные материалы, предложение к сотрудничеству, информацию о ранее выполняемых работах поставщика, результаты мониторинга рынка соответствующих товаров (работ, услуг);

документальное и экономическое обоснование выбора конкретного поставщика, информация о его деловой репутации, подтверждающей возможность выполнения взятых на себя договорных обязательств;

деловая переписка и т.д.

Встречная налоговая проверка контрагентов. У налогоплательщика запрашивают документы по контрагенту, а у контрагента — по налогоплательщику. Информация должна быть «зеркальной», противоречий быть не должно, иначе у ФНС будут вопросы.

Допросы. Причём допрашивают не только нынешних работников, но и уже уволенных. Которые могут «иметь зуб» на работодателя и стать источником очень интересной для ФНС информации. Осмотрительные налогоплательщики готовят своих сотрудников к допросам.

Осмотр и выемка документов. Если у компании нет электронных копий документации, то выемка может парализовать всю работу. Осмотры могут сопровождаться инвентаризацией, например, когда нужно сверить количество товара на складе с количеством, отражённым в учёте. Рекомендация – хранить все документы в электронной базе, чтобы компания не оказалась парализована.

Анализ IP-адресов. ФНС проверяет, с каких IP-адресов налогоплательщик и его контрагенты направляют информацию в банки и саму ФНС. Если IP-адреса совпадают, то это свидетельствует об аффилированности и о том, что контрагенты реальную деятельность не вели, что эти контрагенты существуют только на бумаге.

И это ещё не всё.

Какие экспертизы назначает ФНС в процессе выездной налоговой проверки?

Почерковедческая экспертиза. Цель этой экспертизы со стороны ФНС — доказать, что первичная документация со стороны контрагента подписана неустановленным лицом. Если эксперт установит, что, например, счета-фактуры подписаны неустановленным лицом, то применить вычет по НДС по такой счёт-фактуре не получится.

Финансово-экономическая экспертиза. Как правило, ФНС проверяет рыночность цен, фигурирующих в сделке. Например, если налогоплательщик приобретает товары или услуги по завышенной цене, значит, он неправомерно завышает свои расходы. И наоборот, иногда занижает цену реализации, с которой исчисляет налоги в меньшем размере.

Напоминаем, что налогоплательщик вправе заказать собственную экспертизу и использовать свои экспертные заключения для обжалования решений и действий инспекции. Есть практика, когда при помощи экспертных заключений ещё на этапе досудебного урегулирования удавалось снизить доначисления.

Выводы

Практика говорит, что камеральные проверки становятся всё опаснее, однако выездные проверки пока что остаются самым опасным для налогоплательщика контрольным мероприятием.

Срок проведения выездной налоговой проверки — 2 месяца. При этом ФНС имеет право приостанавливать выездную проверку, а потом вновь возобновлять её. На практике выездная налоговая проверка длиться около одного года.

В выездной проверке могут принимать участие не только налоговые инспектора, но и сотрудники правоохранительных органов.

Начало выездной налоговой проверки оформляется решением.

У ФНС есть серьёзный арсенал мероприятий, которые позволяют найти налоговые нарушения и доначислить налоги. К счастью, налогоплательщик может защищаться и предотвратить серьезные доначисления. Для этого он может обратиться к налоговым адвокатам, которые имеют большой опыт и отработанную методику по защите интересов налогоплательщиков.