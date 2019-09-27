Статья 54.1 НК намного коварнее, чем казалось сначала

Многие бизнесмены с оптимизмом встретили статью 54.1 НК РФ, когда она вступила в силу. Казалось, она ставит налоговый орган в неудобное положение при доказывании необоснованной налоговой выгоды. Например, в статье чётко оговорены факты, которые сами по себе не могут служить причиной отказа в вычете НДС.

Но судебная практика разрушила надежды на послабление. ФНС и суды легко отказывают в вычетах по НДС со ссылкой на ст. 54.1. Сегодня одна из множества подобных историй.

Налоговая провела выездную проверку «Частной пивоварни «Афанасий». Инспекторы решили, что несколько контрагентов компании — технички и:

доначислили НДС — 237 тыс руб;

начислили пени — 39,8 тыс руб;

уменьшили на 440 тыс руб убыток по налогу на прибыль;

увеличили на 1,7 млн руб налоговую базу по налогу на прибыль;

уменьшили на 2,1 млн руб остаток неперенесенного убытка по налогу на прибыль.

Компания пошла в суды и проиграла их все. С налоговым органом было трудно спорить. Вот, например, контрагент ООО «Силен», который по документам оказывал пивоварне транспортные услуги, имеет множество изъянов:

нет транспорта и персонала, и доказательств того, что Силен арендовала транспортные средства у третьей компании, в материалах дела тоже нет;

на запрос документов по взаимоотношениям с пивоварней Силен «отмолчался»;

директор — номинал, который руководит ещё 183 организациями;

на допрос должностные лица Силен не явились;

документы, в том числе счета-фактуры, подписывались людьми, которые не являются руководителями этой компании;

налоговую отчётность компания не предоставляет;

путевые листы оформлялись небрежно, с разными печатями и т.д.

Первичную документацию, составленную от имени Силен, признали несоответствующей требованиям налогового законодательства, а транспортные услуги — нереальными. Отсюда и доначисление НДС.

Компания заявила о том, что в деле необходимо применить статью 54.1 НК

Компания указала, что подписание первичных документов не директором, а иным лицом не может служить основанием к отказу в вычетах по НДС. Но суд высказался по-своему.

В судебном акте есть следующие слова:

Согласно положениям названной статьи право на вычет НДС может быть реализовано при условии четкой идентификации реального поставщика товара (работы, услуги).

Иными словами, в вычете НДС будет отказано, если компания не докажет, что услуги или работы выполнил именно тот контрагент, который указан в первичных документах.

Это отличает НДС от расходов по налогу на прибыль. Бывает, что инспекция по одной и той же сделке признаёт расходы, но отказывает в вычете НДС. Почему?

Потому, что до вступления в силу ст. 54.1 НК РФ действовал принцип «налоговой реконструкции» в соответствии с которым расходы по налогу на прибыль можно зачесть по реальной сделке, но для вычета НДС одной реальности сделки мало; нужно, чтобы услуги оказал тот контрагент, который указан в первичных документах.

Например, чтобы зачесть расходы по налогу на прибыль, достаточно доказать, что договор транспортировки исполнялся — транспорт реально доставлял товары. Но чтобы по той же самой сделке принять к вычету НДС, нужно доказать, что транспортные услуги выполнял именно тот контрагент, который указан в первичных документах. Без этого доказательства инспекция признает расходы (ведь транспорт действительно доставлял товары, значит, компания потратилась на соответствующие услуги), но в вычете НДС откажет.

Однако с принятием ст.54.1 НК РФ принцип налоговой реконструкции не применяется. Даже при реальности сделки налогоплательщик должен доказать что работы или услуги были выполнены спорным контрагентом или указанным им в договоре третьим лицом.Если не доказать этого, в расходах по налогу на прибыль и в вычетах по НДС будет отказано в полном объёме.

Так как получить вычет по НДС с учётом статьи 54.1 НК?

Нужно запастись доказательствами, что контрагент может исполнить договор.

Например, если выполняются работы на территории компании, то правильным будет попросить у контрагента список сотрудников, которые будут выполнять работы или услуги (пусть не забудет взять у сотрудников согласие на обработку и передачу их персональных данных).

Если заключается договор перевозки, то пусть контрагент предоставит заверенные копии свидетельств о регистрации транспорта, договоры аренды или лизинга.

Не стоит забывать проверять контрагента по открытым источникам, на том же сайте налоговой, например.

Выводы

Судебная практика по статье 54.1 НК РФ позволяет инспекции учесть расходы и применить вычеты по НДС, даже если документы подписаны неустановленным лицом. Однако инспекции и суду надо доказать, что:

Сделка реальна; Спорные работы (услуги) выполнило именно то лицо, которое указано в договоре.

Если не доказать этого, в праве на вычет по НДС и в расходах по налогу на прибыль будет отказано.

Также, с момента принятия ст. 54.1 НК РФ, по мнению инспекции, не применяется принцип налоговой реконструкции, при котором для того, чтобы учесть затраты по налогу на прибыль, было достаточно доказать что сделка реальная. Для подтверждения реальности сделки и своей добросовестности не забывайте проявлять меры должной осмотрительности.