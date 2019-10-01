Как ликвидироваться без выездной проверки? Рекомендации налоговых адвокатов

За последний месяц к нам обратились две компании, получившие решение о назначении выездной налоговой проверки после того, как они уведомили налоговую о ликвидации. Как избежать подобного? Как закрыть компанию без выездной налоговой проверки? Как налоговая решает, назначать выездную проверку в отношении ликвидируемой компании или нет?

Что сказано в законе о выездной налоговой проверке при ликвидации компании?

Инспекция вправе назначить выездную налоговую проверку при ликвидации компании. При этом неважно, когда была предыдущая выездная проверка. Проверяются 3 года, предшествовавшие году вынесения решения о проверке. Так сказано в п.11 ст. 89 НК РФ.

Например, если выездная проверка назначена в октябре 2019 года, то инспекция может проверить 2018, 2017, 2016 годы и промежуток с января по сентябрь 2019 года.

Обратите внимание, что налоговая лишь может назначить выездную налоговую проверку при ликвидации компании. Но не обязана это делать. На практике руководитель ИФНС или его зам решают, назначать выездную налоговую проверку в отношении компании или нет.

И вот здесь мы подходим к самому интересному.

От чего на практике зависит, будет выездная проверка при ликвидации компании или нет?

С точки зрения налоговой, ликвидация компании — это самое время взять с неё неуплаченные налоги, если она недоплатила налоги в процессе своей деятельности.

С 28 июня 2017 года у кредиторов, в том числе налоговой инспекции, есть юридическая возможность взыскивать долги ликвидированных компаний с её учредителя, директора, членов совета директоров, управляющей компании и так далее. Разумеется, при условии, что эти лица действовали недобросовестно и неразумно и нанесли ущерб кредиторам. Однако юридически взыскивать долги компании с контролирующих лиц сложнее и дольше, чем с самой компании. К тому же есть риск, что взыскать долг с контролирующих лиц не получится. Поэтому оптимальным для налоговой представляется вариант, если она подозревает, что компания мухлевала с налогами — провести выездную налоговую проверку и взыскать деньги с компании по ее результатам.

У инспекции есть критерии, по которым она отслеживает компании, которые, возможно, недоплатили налоги в процессе своей деятельности. Что это за критерии?

Сделки с подозрительными контрагентами. Подозрительными контрагентами налоговая считает компании, которые не могли выполнить сделку. Если у компании нет офиса, работников, материальных ресурсов, склада, то, по мнению налоговой, это подозрительный контрагент.

Разрывы по НДС. Когда одна компания (заказчик) купила у другой компании товар или услугу и приняла к вычету НДС, а компания-продавец этот НДС в налоговой отчетности не отразила и не уплатила, образуется разрыв по НДС. Налоговая видит эти разрывы с помощью системы АСК НДС-2.

Налоговая нагрузка. Налоговый орган отслеживает налоговую нагрузку по субъектам Российской Федерации. Если ваша компания платит меньше налогов, чем в среднем в этом же регионе другие аналогичные компании, что налоговая насторожится.

Рентабельность по отрасли. Если деятельность компании менее рентабельна, чем у компаний из этой же отрасли в этом же регионе, то налоговая опять же насторожится. Не скрывает ли компания часть доходов?

Возмещение НДС за последние 3 года. Фискалы вообще очень настороженно относятся к попыткам компании возместить НДС из бюджета. И при ликвидации компании они будут смотреть, возмещала ли ваша компания НДС. Если возмещала, то проверка при ликвидации вам гарантирована.

Опасное приближение к лимитам на специальных режимах. Например, доход на упрощёнке должен быть меньше 150 млн руб в год; если компания зарабатывает больше, то она с упрощёнки слетает. Налоговая насторожится, если ваша компания зарабатывает, например, 145, 146 и так далее мил руб в год.

Убытки в бухгалтерской и налоговой отчётности за несколько налоговых периодов. Если компания не зарабатывает, то как она может продолжать работать?

Расходы росли быстрее доходов. Инспекция считает, что что расходы и доходы компании должны расти пропорционально. Если расходы растут быстрее, чем доходы, то инспекция подозревает, что компания скрыла часть доходов, чтобы платить меньше налогов.

Миграция между инспекциями. Налоговая посмотрит, сколько раз за последние 3 года компания переезжала с одного адреса на другой, меняя при этом инспекцию. Налоговая считает, что иногда мигрирующая компания пытается затруднить для инспекции сбор информации о себе. Таким образом, компания что-то скрывает.

Займы от взаимозависимых компаний. Инспекция вообще очень настороженно относится к какой бы то ни было работе с взаимозависимыми компаниями.

Если по совокупности критериев инспекция решит, что компания, скорее всего, уклонялась от уплаты налогов и проведение выездной налоговой проверки целесообразно, то выездная проверка будет назначена. Но опять же, присутствует большое количество случайных факторов, которые невозможно предугадать, например, загруженность сотрудников инспекции, какие-то внутренние перестановки. Элемент случайности всегда есть.

Как снизить риск проведения выездной налоговой проверки при ликвидации компании до минимума?

Наша практика показывает, что оптимальный вариант — не ликвидировать компанию, а поступить следующим образом.

После того, как компания активно отработала и по её расчётному счёту прошли солидные суммы, надо снизить обороты и года два-два с половиной посдавать нулевки.

Почему обороты нужно снижать постепенно и нельзя сразу начинать сдавать нулёвки? Потому, что инспекцию очень настораживает такая ситуация: в прошлом отчетном периоде по счёту компании прошли многомиллионные суммы, а теперь компания вдруг начала декларировать нулевые обороты, и налоговая нагрузка резко упала (падение налоговой нагрузки — важный критерий для инспекции). В инспекции возникнет вопрос, что произошло с бизнесом?

Инспекция может проводить выездную за последние 3 года. Если вы два или два с половиной года будете сдавать нулевки, инспекция увидит, что в течение этих двух или 3-х лет ей «ловить нечего». Таким образом, риск назначения выездной налоговой проверки в отношении компании будет сведен к нулю.

После того, как вы посдаёте нулевые налоговые декларации, ликвидировать компанию вовсе не обязательно. Её можно продать или возобновить работу через неё.

Выводы

Инспекция может назначить выездную налоговую проверку при ликвидации компании. Но она не обязана это делать. В каждой конкретной ситуации инспекция индивидуально решает, назначать выездную или нет.

У инспекции есть критерии, по которым она оценивает, целесообразно назначение выездной проверки или нет. Если по совокупности критериев инспекция сочтет, что компания уклонялась от уплаты налогов, то с большой долей вероятности выездная будет назначена.

Есть смысл вообще не закрывать компанию после того, как она активно отработала. После того, как по счёту компании прошли солидные суммы, логично плавно снизить обороты, довести обороты до нуля и в течение двух или трёх лет сдавать нулевые налоговые декларации. После этого компанию можно продать или продолжать самостоятельно работать через неё.