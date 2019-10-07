Как отбить доначисления? Полный список аргументов против инспекции

Компании постоянно судятся с налоговой. Некоторые побеждают. Мы подобрали закалённые судебной практикой аргументы компаний, победивших в спорах. В сегодняшней статье — примеры, как исключить доказательства инспекции и как обосновать, что у инспекции их недостаточно.
8 примеров из судебной практики, когда доказательства инспекции были признаны ненадлежащими и исключены из дела
- Инспекция отказала в вычете НДС. Инспекторы составили протокол осмотра здания, в котором выполнялись спорные работы. Протокол подписали понятые. Адвокаты опросили понятых, настояли, чтобы их допросил и суд. Выяснилось, что понятые не осматривали здание полностью. Один из них лишь побывал в подвале, второй вообще не осматривал здание. Ни один из понятых не читал протокол осмотра. Протокол осмотра был признан недопустимым доказательством и был исключён из дела. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 19.06.2019 № А03-23054/2016.
- Инспекторы не разъяснили понятым их права и обязанности, выемка документов в разных помещениях проходила без понятых и представителей налогоплательщика, понятым предложили подписать протокол выемки, который был составлен не полностью, точное количество изъятых документов указано не было. В результате этих нарушений суд признал протокол выемки незаконным. Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 08.05.2013 № А76-16385/2012, Ф09-3634/2013.
- Инспекция допрашивала директора контрагента, но не предупредила его об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Следовательно, протокол допроса директора является недопустимым доказательством. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 06.06.2019 № Ф08-3716/2019, А53-23892/2018.
- Протокол допроса свидетеля является недопустимым доказательством, так как он был проведён после окончания выездной проверки и вне рамок дополнительных мероприятий налогового контроля. Постановление АС Московского округа от 07.02.2019 № А40-45134/2018.
- Подпись проверяющего инспектора была подделана в акте выездной налоговой проверки. Лицо, подделывающее подпись, пыталось подражать почерку проверяющего инспектора. Эти обстоятельства подтверждены актом экспертного исследования. Следовательно, решение ИФНС незаконно. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 02.04.2019 № А55-1247/2018.
- Если решение по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки выносит не руководитель или заместитель налогового органа, который рассматривал эти материалы, то это существенное нарушение условий процедуры рассмотрения. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57.
- Инспекция затребовала книгу учёта доходов и расходов, книгу кассира-операциониста, провела осмотр, истребовала документы у контрагентов предпринимателя в рамках камеральной налоговой проверки. Но делать это в рамках камералки нельзя. Следовательно, собранные инспекцией доказательства недопустимы. Определение Верховного суда от 12.04.2019 № 309-ЭС19-3406.
- Отсутствие товара установлено с помощью осмотра. Однако при составлении протокола присутствовал только один понятой, в то время как их должно быть два. Следовательно, протокол осмотра является недопустимым доказательством. Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 25.03.2019 № А19-6020/2018.
15 примеров из практики, как «отбить» аргументы инспекции
- Инспекция установила недостоверность документов. Реальный размер предполагаемой налоговой выгоды и понесённых затрат нужно определить, исходя из рыночных цен, применяемых в аналогичных сделках. Постановление Президиума ВАС РФ от 03.07.2012 № 2341/12, А71-13079/2010.
- Инспекция не включила возражение предпринимателя в решение о привлечении к налоговой ответственности. Следовательно, материалы дела были исследованы не полностью, а значит, решение было принято неправомерно. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 30.04.2019 № А49-2856/2018.
- Свидетельских показаний трёх физических лиц недостаточно для начисления налогов. Свидетельские показания должны оцениваться в совокупности с иными доказательствами, но никаких иных доказательств инспекции в этом случае не было. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.04.2019 № Ф05-3173/2019, А40-40270/2018.
- Инспекция указала, что контрагент является однодневкой, но ничем это не подтвердила. Работников контрагента не допрашивали, осмотр по месту его нахождения не проводился, инспекция, в которой контрагент состоит на учёте, не представила никакой информации о том, что контрагент нарушает налоговое законодательство. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 31.05.2019 № А72-8019/2018.
- Субподрядчики не были согласованы с заказчиком услуг, что является нарушением договора с ним. Но это не доказывает фиктивности работ, которые выполнили субподрядчики. Следовательно, на этом основании отказать в вычете НДС нельзя. Постановление АС Волго-Вятского округа от 23.05.2019 № А79-897/2018. Постановления арбитражных судов Поволжского округа от 14.03.2018 № Ф06-30682/2018, Уральского округа от 28.11.2017 № Ф09-6956/17 и Центрального округа от 23.05.2018 № А48-4593/2017.
- Компания покупала у контрагента молоко. Должная осмотрительность при выборе этого контрагента проявлена, что подтверждает нотариальный протокол фиксации электронного доказательства, а именно почтового ящика. Электронный адрес, который осматривал нотариус, совпадает с тем, который заявило общество на своём сайте. Из электронного ящика следует, что компания запрашивала документы, подтверждающие должную осмотрительность. Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 27.05.2019 № А09-2841/2018.
- Инспекция заявила о фиктивности закупки товара, но факт получения товара не опровергла. Инспекторы не осмотрели территорию налогоплательщика и не доказали, что там нет спорных товаров. Кроме того, инспекция не назвала возможных альтернативных поставщиков. Следовательно, поставка от указанного поставщика не опровергнута. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 05.04.2019 № Ф09-1174/19.
- Компания оплатила аренду по завышенной ставке. Это установил эксперт. Но завышение арендной платы не было значительным. Следовательно, инспекция не может доначислить компании налог на прибыль, убрав лишние расходы. Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 25.03.2019 № Ф10-485/2019, А09-5522/2018.
- Две компании используют одни и те же помещения, в том числе для хранения бухгалтерской документации и трудовых книжек. Они используют один и тот же ip-адрес. Однако всё это объясняется экономической целесообразностью и особенностями подключения к интернету. И не говорит о формальном дроблении бизнеса. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 18.03.2019 № Ф01-609/2019, А82-18645/2017.
- Инспекция заявила о том, что компания выполнила работы своими силами. Однако налоговая не подкрепила этот вывод расчётами трудозатрат и финансово-экономической экспертизой. Следовательно, такой вывод не обоснован. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.02.2019 № А40-45134/2018, постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.09.2018 № А40-151884/2017.
- Инспекция провела расчёт трудозатрат, чтобы доказать, что налогоплательщик мог выполнить работы своими силами. Но инспекция провела эти расчёты неправильно: она не рассчитала период трудовой деятельности каждого сотрудника. Она просто указала на штатную численность сотрудников, не учтя даты трудоустройства работников, их увольнение или нахождении в отпуске. Следовательно, расчёт трудозатрат нельзя признать ненадлежащим доказательством. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 15.06.2017 № Ф09-3181/17, А76-8629/2016.
- Инспекция заявила, что налогоплательщик выполнил спорные работы своими силами. Но при этом налоговая инспекция не сопоставила факт нахождения сотрудников в командировках на спорных объектах и акты выполненных работ. Следовательно, инспекция не может утверждать, что сотрудники налогоплательщика находились на спорных объектах в период строительства. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 14.03.2018 № Ф06-30682/2018, А57-2149/2017.
- У спорного контрагента нет сотрудников в штате. Однако это не доказывает невозможность поставки, поскольку контрагент мог перепоручить это иным организациям, а также привлечь наёмных работников без надлежащего оформления. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 19.02.2019 № Ф09-9446/2018, А34-13591/2017.
- Инспекторы провели осмотр адреса, по которому зарегистрирован контрагент. Контрагента по этому адресу не оказалось. Но инспекция осматривала адрес, когда компания с этим контрагентом уже не сотрудничала. Следовательно, это несопоставимые данные, они не могут быть основой для доначислений. Постановления арбитражных судов Поволжского округа от 03.10.2018 № Ф06-37544/2018 и Северо-Кавказского округа от 14.02.2017 № А63-9962/2015.
- Отсутствие контрагента по заявленному адресу не свидетельствует об эффективности сделок с этим контрагентом. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 09.12.2015 № Ф06-3765/2015.