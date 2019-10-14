Обыск в офисе компании: алгоритм действий. Как себя вести сотрудникам и директору

Практические правила поведения сотрудников и руководителя при обыске в офисе компании. А также — какие профилактические меры позволят сохранить в тайне важную информацию.

Кто уполномочен приходить в офис компании с обыском?

Прийти могут полицейские, сотрудники Следственного комитета и ФСБ. Обыск в офисе компании возможен при расследовании уже возбужденного уголовного дела. На стадии доследственной проверки обыски в офисах не проводятся.

Что правоохранители могут делать во время обыска?

Согласно УПК РФ во время обыска следователи и полицейские могут:

вскрывать любые помещения;

изымать любые документы, вещи, компьютеры, флешки, другие носители электронной информации, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Обыскивать одежду или карманы сотрудников полиция во время обыска не может, потому что это уже не обыск в помещении, а личный обыск (ст. 184 УПК). Личный обыск может производиться, только если есть достаточные основания полагать, что сотрудник скрывает на себе предметы и/или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела. В таком случае личный обыск проводится без соответствующего постановления. Иными словами, не надо пытаться спрятать на себе флешки и документы компании. Есть много других рабочих способов защитить информацию.

Как подготовиться к обыску? Самое главное — профилактика

Разумеется, обыск проводится внезапно. Поэтому компания должна вести профилактическую работу, чтобы её сотрудники не растерялись, увидев на пороге компании людей в форме. Что это за профилактическая работа?

Ваши сотрудники должны знать, что делать, когда пришли с обыском. Правоохранителей встречают либо охранник, либо секретарь. В первую очередь эти люди обязаны:

незамедлительно уведомить директора о том, что в компанию пришли с обыском;

Иногда есть смысл оборудовать рабочее место охранника или секретаря секретной тревожной кнопкой, сигнал с которой идёт прямо директору, т. к. во время визита проверяющих перемещение по территории офиса может быть ограничено.

проверить служебное удостоверение сотрудников (вдруг это вообще не обыск, а рейдерский захват или иные мошеннические действия?).

При обыске юристу компании может серьёзно помочь внештатный специалист, специализирующийся на защите бизнеса и его руководителей. Заранее оформите на такого специалиста доверенность с полномочиями представлять интересы вашей компании и его сотрудников, а номер его телефона сохраните.

В нашей практике есть случай, когда в офис компании приехал ОМОН якобы в рамках возбуждённого уголовного дела. Роман Черненко, присутствовавший в офисе, поинтересовался, где же следователь, в производстве которого находится дело. Оперативники ответили, что следователя нет. Встал вопрос: на каком основании опера приехали в компанию и какое они имеют отношение к уголовному делу? Процессуально оперативники должны: быть включенными в состав следственной группы, которая проводит предварительное следствие или

у них должно быть отдельное поручение на производство следственного действия «обыск». Но ничего подобного не было. Стало ясно, что оперативники находятся на территории незаконно, и им пришлось быстро покинуть компанию.

Распечатайте и выдайте секретарю и охраннику памятки о том, что нужно сделать при обыске в первую очередь.

Профилактика не ограничивается подготовкой сотрудников к обыску. Вы должны минимизировать риски утечки информации, ведь следователи могут изымать любые предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. Из этого следует, что:

Нельзя хранить на жёстких дисках компьютеров информацию, которую следователь сможет использовать против руководителей компании.

Важную информацию необходимо хранить на удалённых серверах, в т. н. «облаке». Удаленные серверы следователь при всем желании не сможет изъять.

Не храните важную информацию в офисе в бумажном виде. Основные документы компании храните в ячейке в надёжном банке. При этом договор на аренду ячейки не должен быть заключен от имени компании, т. к. проверяющие по банковской выписке поймут, что ячейка у вас есть, и придут туда. Тем более не храните в офисе печати или иные предметы, явно указывающие на взаимозависимость с другими фирмами .

Если компания не соблюдает эти рекомендации, то есть риск, что следователь найдёт на жёстком диске компьютера интересные для себя папки. А в них хранятся документы, например с названием счёта-фактуры от ООО «Ромашка». А из свойств этих документов следует, что эти счета-фактуры составлялись не сотрудниками ООО «Ромашка», а бухгалтером проверяемой компании. Это основание заподозрить, что ни с какой «Ромашкой» на самом деле компания не работала, и копать в отношении «Ромашки» глубже.

Правоохранители на пороге. Что делать?

Представитель компании или адвокат должен встретить правоохранителей как можно раньше. Проверьте удостоверения сотрудников полиции или СК и правовые основания для обыска в офисе вашей компании. При этом вы можете переписать данные удостоверений (Ф. И. О., звание, место службы, срок действия документов).

У сотрудников должно быть постановление на обыск, подписанное следователем (п. 2 ст. 182 УПК РФ). В законе не сказано, обязан ли сотрудник Следственного комитета или полиции предоставлять сотрудникам компании возможность копировать текст постановления. Поэтому зачастую следователь отказывается выдать копию постановления. Однако у вас есть право знакомиться с постановлением, в том числе делать из него выписку интересующей вас информации.

В тексте постановления проверьте:

есть ли ссылка на уголовное дело. Должен быть указан номер этого дела, а также статья Уголовного кодекса, по которой дело возбуждено;

адрес компании, в офисе которой проводится обыск;

кто включён в следственную группу. Тех сотрудников, которые пришли в офис, но не включены в постановление о производстве обыска, можно не пускать в офис.

В нашей практике есть случай, когда полицейских удалось «развернуть» на пороге компании, потому что они не были включены в следственную группу. Обыск не состоялся, и к тому времени, когда сотрудники пришли, исправив свои документы, компания уже была готова к обыску.

Проследите, чтобы при обыске присутствовали двое понятых

Ч. 1 ст. 170 УПК говорит, что во время обыска должны участвовать двое понятых.

Проследите, чтобы понятые присутствовали при всех действиях сотрудников правоохранительных органов. Бывают ситуации, когда сотрудники «разбредаются» по помещениям компании, из-за чего часть следственных действий проводится без присутствия понятых и/или представителей компании.

Если такое произошло, напоминайте сотрудникам о том, что понятые должны присутствовать. Внесите соответствующие замечания в протокол обыска.

Следите, чтобы сотрудники органов описывали отличительные признаки изымаемых предметов и документов

Указание отличительных признаков позволяет исключить фальсификацию документов или предметов, а также конкретизировать количество и перечень изъятых документов.

Обязательно ли сообщать сотрудникам пароли от компьютеров, аккаунтов, электронной почты?

Нет. Закон не обязывает сотрудников компании это делать. Иногда при отказе рассказать пароли полицейские угрожают, что квалифицируют это поведение как противодействие следствию. Но это не противодействие следствию. Предупредите сотрудников, чтобы они не боялись подобных угроз от правоохранителей.

Кроме того, внезапный обыск — большой стресс. Сотрудники могут просто забыть пароли. Также можно создать систему оповещения сотрудников компании, которая предупредит их об обыске. Иногда от испуга, вызванного этим сообщением, сотрудники просто сбегают из офиса через чёрный ход.

Проследите, чтобы на компьютерах сотрудников вашей компании была отключена функция автозаполнения форм. Правильно, чтобы для входа в электронную почту, аккаунты удалённых хранилищ и на сам компьютер нужно было вручную вводить логин и пароль.

Что отвечать, если правоохранители задают вопросы?

Сотрудники органов могут задавать вопросы относительно тех предметов, которые они нашли или которые ищут во время обыска. Но сотрудники могут отказаться давать эти пояснения или просто не знать, что сказать.

И тем более сотрудники вправе не отвечать на вопросы, если эти вопросы по сути превращаются в допрос. Проводится обыск, а не допрос. Это разные процессуальные действия, и смешивать их никак нельзя.

Например, если следователь ищет какой-либо договор, но при этом спрашивает у сотрудника «встречались ли вы лично с директором ООО „Ромашка“?», то очевидно, что вопрос не имеет отношения к предмету поиска. На такой вопрос можно не отвечать, ссылаясь на то, что допрос не проводится, а также на ст. 51 Конституции.

Можно ли снимать копии с изымаемых документов?

На практике следователь может не позволить снимать копии. Однако следователи иногда пытаются изъять документы, которые явно не могут служить доказательствами по уголовному делу. В таком случае попытка изъятия незаконна.

Нам известен случай, когда компания пыталась получить в банке кредит, необходимый ей как воздух. Только один банк согласился выдать требуемый заём. Но накануне подписания договора на получение кредита в компанию пришли с обыском, и сотрудники изымают документы, в том числе Устав и иные учредительные документы, которые необходимо было предоставить в банк для получения кредита. Это было сделано специально для того, чтобы компания не могла получить кредит. Компания смогла вернуть эти документы только за взятку. Невесёлая история с просторов отечественного бизнеса.

Можно ли записывать на телефон ход обыска?

Да. Действия сотрудников правоохранительных органов публичные. Это означает в том числе возможность записывать на видео их действия.

Однако на практике сотрудники органов не любят, когда их деятельность снимают на телефон. Если оперативники потребуют прекратить съёмку, то лучше прекратить.

Что делать с протоколом обыска в офисе компании?

Проследите, чтобы все изъятые документы и вещи были описаны с индивидуальными признаками.

Требуйте включить в текст протокола ваши замечания о нарушениях. Например, о том, что обыск частично проводился без понятых (когда сотрудники «разбрелись» по помещениям офиса и пропали из виду понятых).

Если не знаете, что писать в протоколе, то впишите фразу: возражения на протокол будут представлены дополнительно.

Это позволит проанализировать все нарушения и проработать тактику защиты.

Запомните алгоритм действий при обыске в компании