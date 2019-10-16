Появилась новая возможность доказать свою правоту в споре с инспекцией?

Вы знаете, что суды не принимают доказательства компании, если они не были заявлены во время проверки. Но это дело говорит о том, что всё не так однозначно.

Инспекция провела выездную налоговую проверку компании «Мегастройсервис» и доначислила налог на прибыль — 37,3 млн рублей.

Налоговая решила, что деньги в сумме 186 млн руб, поступившие на расчетный счет компании от УКС «Монолитстрой», ООО «Строительное управление № 1», «Строительное управление № 2» — безвозмездно полученные, составляют доход и подлежат налогообложению.

Кроме того, инспекция отказала в признании внереализационных расходов в сумме 179 млн рублей (оплата процентов по банковским кредитам, банковских комиссий и другие расходы). Почему отказала?

Налогоплательщик не отразил эти расходы в соответствующих декларациях за налоговый период, а также не подал уточненные декларации в ходе налоговой проверки, в которых были бы отражены спорные суммы расходов. Вот инспекция и не учла эти расходы — компания их просто не заявила.

При этом, позиция налогоплательщика заключалась в том, что полученные от компаний 186 млн рублей — возврат излишне перечисленных инвестиционных средств, которые были направлены на строительство завода. Однако в процессе выяснилось, что стоимость постройки будет намного меньше, и поэтому компании вернули «Мегастройсервису» деньги. Таким образом, дохода эти деньги не образуют, и налог с них брать не надо.

Однако суд скептически отнесся к доводам компании о том, что затраты на строительство завода были уменьшены по сравнению со сметой и в этой части отказал компании. Эта часть дела нас не интересует, поэтому подробно расписывать причины скепсиса суда мы не будем. В этом деле очень интересен другой момент.

Неожиданные выводы кассационного суда относительно новых доказательств компании

Что касается расходов компании в сумме 179 млн руб, эти расходы не были учтены налогоплательщиком при расчете налога на прибыль. В декларациях по налогу на прибыль этих сумм не было, но компания настаивает, что эти расходы фактически понесены, а значит, они должны быть установлены в ходе выездной налоговой проверки в силу статьи 89 Налогового кодекса.

Инспекция отказала в принятии этих сумм к учету, так как они были отражены в бухгалтерском учете, но не были отражены в регистрах налогового учета и налоговой отчётности. Суды первых двух инстанций поддержали налоговую.

Но кассационная инстанция в этой части поддержала компанию. Суд согласился, что согласно статье 89 Налогового кодекса инспекция, завершив выездную налоговую проверку, должна обладать всей полнотой информации о налоговых последствиях финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика. То есть найти не только то, что увеличивает налоги, но и то, что их уменьшает.

Также суд кассационной инстанции не согласился с нижестоящими судами и инспекцией о том, что налогоплательщик якобы не может заявлять о расходах, которые не были отражены в налоговых декларациях по налогу на прибыль:

Из изложенного следует право налогоплательщика заявлять о понесенных расходах, которые влияют на размер итогового размера налогового обязательства по налогу на прибыль, как на стадии осуществления мероприятий налогового контроля, так и при досудебном разрешении налогового спора. Более того, такие возражения налогоплательщик вправе заявить и в ходе соответствующего судебного разбирательства при представлении доказательств, ранее не раскрытых налоговому органу.

Поэтому суд первой инстанции должен был оценить аргументы налогоплательщика, подтверждающие фактические расходы. Суд кассационной инстанции отменил судебные акты нижестоящих судов в части расходов и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Выводы

Анализ судебной практики говорит о том, что суды не принимают доказательства, которые были впервые заявлены в суд или на стадии апелляционного обжалования в УФНС, т.к., по мнению судов, доказательства компании должны быть исследованы инспекцией, проводящей проверку и найти объективное отражение в решении по проверке. Однако грамотные и опытные юристы и адвокаты, специализирующиеся в налоговой отрасли, могу «заставить» суд принять доказательства уже на судебной стадии. Это может в корне изменить ситуацию в пользу налогоплательщика.