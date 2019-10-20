Как суд проучил скрытную налоговую

Налоговая провела выездную проверку. Получила фотографии помещений налогоплательщика. Но до самого суда молчала об этих фотографиях. Суд разобрался, можно ли так делать — собрать доказательства и не сказать о них компании.

Есть компания «Рестотель». Она организует банкеты и т.д. Применяет ЕНВД.

Налоговая провела выездную проверку и решила, что компания не имеет права быть на ЕНВД, т.к. площадь помещения, которую она якобы использует, больше предельных для ЕНВД 150 м2.

Компании было доначислено:

2,8 млн руб — налог по УСН;

1 млн руб — пени;

280 тыс руб — штраф.

Компания пошла в суд, и все три инстанции встали на её сторону.

Почему суд признал, что компания права в этом споре

Налоговая запаслась разными аргументами. Например, что согласно своду правил «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» площадь помещения, где проводились банкеты, должна быть от 170 м2 до 405 м2. Это если исходить из количества участников банкетов.

Инспекторы представили суду рекламные аудио-ролики продуктов ресторана, на территории которого Рестотель вёл деятельность. Налоговая заявила, что эти ролики доказывают, что Рестотель использовал большую площадь, чем отражена в договорах аренды.

Суды возразили, что информация, озвученная в роликах (в стихах!), носит «потенциальный характер» и не говорит о том, что компания использует большую площадь, чем указано в договоре аренды.

Казалось бы, дело как дело, ничего интересного. Но есть тут один момент, который вы можете использовать в спорах с налоговой, уважаемые читатели.

Важный вывод суда, которым можно пользоваться

Дело в том, что инспекторы в числе прочих доказательств представили фотографии, полученные от клиентов Рестотеля. Очевидно, налоговая с их помощью пыталась доказать свою правоту.

Так вот, при рассмотрении материалов проверки налоговая эти фотографии представителям компании не показывала. А обязана была согласно п.2 ст. 101 НК.

Напомним, что после фактического завершения проверки составляется справка. Инспектор вручает её компании. Потом составляется и вручается акт. Далее компания представляет возражения на акт. Потом инспекция рассматривает материалы проверки, акт и возражения на него и выносит итоговое решение.

В описываемом случае налоговая имела фотографии, но до сведения налогоплательщика их не довела. При рассмотрении материалов проверки представителю компании их не показали. Значит, компания была лишена возможности аргументированно ответить на факт наличия фотографий.

Суды решили, что доказательства налоговой, которые не представлялись компании при рассмотрении материалов проверки, недопустимы.

Важно, что инспекция не указала уважительную причину, по которой фотографии не были предъявлены при рассмотрении материалов проверки. Вероятно, если бы была уважительная причина, то суды решили бы, что права компании не нарушены.

Выводы

При рассмотрении материалов проверки налогоплательщик имеет право знакомиться со всей информацией, которую инспекторы собрали во время проверки. Инспекция не может прятать какую-либо информацию, а потом вдруг представлять её в суде. Вернее, может только при наличии уважительной причины, обосновывающей, почему доказательства не были предъявлены налогоплательщику при рассмотрении результатов проверки.