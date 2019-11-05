Какие экспертизы проводятся во время проверок, и как использовать их в своих интересах?

Экспертизы — одно из доказательств по налоговым делам. С помощью экспертиз инспекция пытается доказать, что компания уклоняется от налогов, а компания доказывает обратное. Вы уже знаете, что иногда инспекция жульничает и вместо заключения эксперта «подсовывает» мнение специалиста. Эта статья — именно об экспертизах.

Заключение эксперта — это более «крутое» доказательство, чем остальные?

По закону, конечно, нет.

Суд оценивает доказательства в совокупности, и ни одно из них не имеет заранее данной юридической силы. Ни одно не имеет большего юридического веса, чем другие.

И все же у экспертиз есть ореол объективности и научности. Если сказать на допросе можно что угодно, то эксперт пользуется (во всяком случае, должен) утверждёнными методиками проведения экспертиз и получает (предполагается) объективный результат.

Инспекция назначает экспертизы в «свои» экспертные учреждения?

Да.

Инспекция назначает экспертизы в лояльные экспертные учреждения и заранее знает, какие результаты она получит. Эксперты, для которых инспекция — один из заказчиков, как правило, готовы воспринять её видение ситуации и выдать ей тот результат, которого она ждёт. Для экспертов инспекция пусть и не самый денежный, зато очень стабильный заказчик.

Какие экспертизы чаще всего проводятся при выездных налоговых проверках?

Товароведческая экспертиза (и экспертиза стоимости товара). Исследуются объём, качество и стоимость товара. Например, компания заявляет, что она закупила товар, и он хранился на её складе. Если инспекция заподозрит, что указанный объём товара просто физически не может уместиться на складе, она может заказать товароведческую экспертизу. Также, сомневаясь в стоимости товара и полагая, что расходы на приобретение товара завышены, инспекция тоже может назначить товароведческую экспертизу.

Почерковедческие экспертизы. Нестареющая классика. Исследуются подписи директора, который якобы подписывал документ. Цель инспекции — доказать, что документ подписывал не директор, а значит, документ фиктивный. Следовательно, фиктивна и сделка, в связи с которой документ был создан. Следовательно, компания не может принять в расходы и учесть вычеты по НДС по недействительным документам от проблемного поставщика.

Строительно-экономические экспертизы. Проводятся, когда нужно установить реальный размер и стоимость использованного в строительстве материала. В стройке легко «закопать» деньги. Например, котлован под строительство может несколько раз обрушаться, и его надо подравнивать и т.д. В смету можно включить строительные материалы, которые не использовались. Задача эксперта — установить, сколько на самом деле строительных материалов, труда и денег использовалось при создании объекта.

На какой стадии компании следует инициировать экспертизу?

Разумеется, инициировать экспертизы может не только инспекция, но и бизнес. Также компания может ходатайствовать о том, чтобы инспекция назначила экспертизу. Если в процессе выездной налоговая пришла к выводам, с которыми компания не согласна, то бизнес может укрепить свою позицию с помощью экспертизы.

Вопрос — на каком этапе инициировать экспертизу?

Мы считаем, что лучше всего ходатайствовать о проведении экспертизы в рамках дополнительных мероприятий налогового контроля, когда инспекция собрала свои доказательства, но компания не согласна с выводами и заявляет, чтобы инспекция провела дополнительные мероприятия налогового контроля. В них должна входить экспертиза, которая опровергнет выводы инспекции.

Налоговая может проигнорировать это ходатайство. В таком случае компания может заказать экспертизу сама, и лучше всего это сделать при подготовке апелляционной жалобы в УФНС. Управление не проводило выездную проверку, оно имеет лишь ту информацию, которую ей представила ИФНС. Это удобная ситуация, чтобы «ударить» по выводам ИФНС заключением эксперта.

О проведении экспертизы можно ходатайствовать и в суде. Если компания и инспекция заказывали экспертизы, и они пришли к разным выводам, то судебная экспертиза устранит эти противоречия.

Как можно повлиять на развитие событий, если инспекция инициировала экспертизу?

Можно дополнить вопросы инспекции своими, чтобы обернуть ситуацию в свою пользу. Например, проводится почерковедческая экспертиза. Инспекция поставила вопрос «этим ли лицом выполнена подпись?». Эксперту можно поставить дополнительные вопросы:

могла ли эта подпись быть выполненной данным лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения?

могла ли данная подпись быть выполненной данным лицом во время движения автомобиля или как вариант, в положении стоя?

Как правило, эксперт не исключает, что подписи могли быть выполнены в состоянии опьянения или движения авто. Это существенно скажется на выводах.

Инспекция провела экспертизу, компанию не устраивают выводы эксперта. Что делать?

Вариантов несколько.

Можно провести дополнительную экспертизу, на которой можно поставить вопросы, указанные выше. Если компания опоздала и не успела задать свои вопросы эксперту во время первой экспертизы, то это можно исправить на дополнительной экспертизе.

Можно провести повторную экспертизу, если эксперт высказался по вопросам невнятно или двусмысленно.

Можно заказать рецензию на экспертное заключение. Рецензию пишет другой эксперт. Если второй эксперт найдёт ошибки в экспертном заключении, установит, что первый эксперт нарушил методику, то экспертиза как доказательство инспекции будет сильно скомпрометирована. Что это могут быть за ошибки?

Например, при проведении почерковедческой экспертизы эксперт использовал недостаточное количество подписей. Или у него не было всех необходимых видов подписи (свободного, условно-свободного и экспериментального).

Можно ходатайствовать о назначении экспертизы в суде. При каких условиях суд назначит экспертизу?

Если инспекция провела свою экспертизу, компания опровергла её рецензией, но инспекция проигнорировала выявленные нарушения. В таком случае есть противоречия между заключением эксперта и рецензией, и чтобы устранить их, суд назначит свою экспертизу.

Когда были основания для отвода экспертному учреждению или эксперту, но они не были отведены.

Когда для выводов по делу требуются специальные познания. Например, был ли тот или иной материал использован в строительстве и т.д.

Примеры, как компании отбивались от доначислений с помощью экспертиз

Инспекция заявила, что компания купила товар по завышенной цене. По ходатайству налогоплательщика суд назначил товароведческую экспертизу. Эксперт заявил, что цены не завышены. АС Восточно-Сибирского округа от 04.06.2015 № А19-7795/2014.

Компания оплатила аренду по завышенной ставке. Это установил эксперт. Но завышение арендной платы не было значительным. Следовательно, инспекция не может доначислить компании налог на прибыль, убрав лишние расходы. Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 25.03.2019 № Ф10-485/2019, А09-5522/2018.

Бывает, что инспекция делает некий вывод, который она должна была бы подкрепить заключением эксперта, но экспертизу налоговая не назначала:

Инспекция заявила о том, что компания выполнила работы своими силами. Однако налоговая не подкрепила этот вывод расчётами трудозатрат и финансово-экономической экспертизой. Следовательно, такой вывод не обоснован. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.02.2019 № А40-45134/2018, постановления Арбитражного суда Московского округа от 14.09.2018 № А40-151884/2017.

Есть и вовсе дикие случаи:

Компания получила решение о проведении выездной проверки по НДФЛ. Однако инспекция проводила проверку по правильности исчисления и удержания всех налогов и сборов, указывая на то, что в решении сказано именно про все налоги и сборы. Компания с этим не согласилась и пошла в суд. В суде добилась проведения экспертизы решение. Решение было распечатано на нескольких листах, экспертиза установила, что лист, где указан предмет проверки (НДФЛ или все налоги) распечатан не на том же принтере, на котором распечатаны остальные листы решения. Из этого следует, что что лист с указанием, что проводится проверка по всем налогам, был заменён. Таким образом, предмет проверки был незаконно расширен. В настоящем решении о проверке указано, что налоговая проверяет только НДФЛ. Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 03.07.2019 № А54-8336/2017.

Подпись проверяющего инспектора была подделана в акте выездной налоговой проверки. Лицо, подделывающее подпись, пыталось подражать почерку проверяющего инспектора. Эти обстоятельства подтверждены актом экспертного исследования. Следовательно, решение ИФНС незаконно. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 02.04.2019 № А55-1247/2018.

Выводы

Заключение эксперта — одно из доказательств по налоговым делам. Обращаться к экспертам могут и компании и инспекция. Кроме того, компании могут ходатайствовать, чтобы инспекция назначила экспертизу.

Компания может обращаться к экспертам на разных этапах проверки. Мы считаем, что лучше всего обращаться перед подачей апелляционной жалобы в УФНС. Доводы в жалобе, подкрепленные выводами эксперта, будут выглядеть солидно.

Если экспертиза была проведена по инициативе инспекции, но компания не согласна с выводами эксперта, то можно заказать рецензию на экспертное заключение. Также НК даёт возможность провести дополнительную или повторную экспертизу при определенных обстоятельствах.