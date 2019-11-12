Продажа товара зависимому ИП по сниженным ценам – это не схема, решил суд

Что бы ни говорили, но взаимозависимость действует на инспекцию как красная тряпка на быка. Если условия сделок с зависимым контаргентом отличаются от условия сделок с независимыми контрагентами, то инспекция, скорее всего, сделает вывод о том, что имеет место схема.

Инспекция провела выездную проверку компании «Пятый фасад» и обнаружила, что у этой компании есть взаимозависимый предприниматель — супруг руководительницы «Пятого фасада».

Пристально проанализировав договоры между компанией и зависимым ИП, инспекция решила, что некоторые договоры лишены экономического смысла и искусственно создают условия для получения компанией необоснованной налоговой выгоды.

Каким образом компания получает незаконную налоговую выгоду по мнению инспекции?

Предприниматель взял в аренду три помещения, куда входят офисные и складские площади. Стоимость аренды — от 200 до 400 рублей за квадратный метр.

После этого ИП сдал по договору субаренды эти же самые помещения «Пятому фасаду» по цене от 300 до 600 рублей за метр, а в среднем — 367 рублей за метр. В месяц выходит 410 тыс руб.

Инспекция увидела в этом схему: якобы компания, включив зависимого ИП в цепочку, увеличила стоимость аренды помещений. Это привело к увеличению расходов и, как следствие, уменьшению налога на прибыль. Но это только часть претензий.

Другие претензии были связаны с тем, что компания продавала предпринимателю кровельные, тепло— и гидроизоляционные материалы дешевле, чем другим покупателям. А т.к. предприниматель на УСН, то это приводит к занижению базы по НДС. Всего было доначислено:

НДС — 1,3 млн руб;

налог на прибыль — 1,3 млн руб.

И около миллиона руб штрафов.

Компания обратилась в суд.

Взаимозависимость и низкие цены? Это не говорит о схеме

Суд первой инстанции вынес решение в пользу инспекции, но апелляция и кассация встали на сторону компании. Почему?

Суд напомнил налоговой, что согласно разделу V.1 НК инспекция не может оспаривать цену товаров, указанную сторонами сделки. Доначисление налогов, исходя из рыночных цен товаров, реализованных зависимому лицу, незаконно.

Один из признаков необоснованной налоговой выгоды — многократное отклонение цены сделки от рыночного уровня. Однако тут ещё надо учитывать, имеются ли использование особых форм расчетов, сроков платежей и т. д.. Но в нашем случае многократного отклонения не было, так что не надо видеть схему там, где её нет.

Почему же компания продавала предпринимателю товар дешевле, чем другим контрагентам? Всё просто: он покупал больший объём, чем другие покупатели, и поэтому компания делала ему скидку. Обычнейшая практика в бизнесе.

Кроме того, оценивая стоимость товаров, инспекция не оценила, что иногда товары продавались в рекламных целях, с сезонными акциями и т.д.

Суд не согласился с тем, что договоры не имеют экономической цели, т.к. компания продавала предпринимателю товары с прибылью, а не в убыток.

При этом судебная практика свидетельствует, что даже при убыточной сделке с зависимым лицом самого факта убыточности недостаточно для доначисления налогов. Имеет значение цель сделки, а не её конечный результат. Кроме того, сделка может иметь стратегическую цель, когда компания готова заключить сделку на невыгодных условиях, чтобы приобрести долгосрочные контракты или продемонстрировать качество продукции.

Выводы

При любом факте взаимозависимости инспекция пытается найти схему незаконной оптимизации налогов. Это надо учитывать. Вы должны быть готовы пояснить инспекции деловую цель, фактические обстоятельства работы и ценообразования при сделках с взаимозависимыми лицами.