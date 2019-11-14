Когда уголовного дела за неуплату налогов не избежать?

Выездная налоговая проверка — это не только многомиллионные доначисления (56 млн руб в среднем по Москве в 2018 году). Это ещё и 99% вероятность, что после выездной проверки в отношении директора будет возбуждено уголовное дело по ст.199 УК РФ.

Когда неуплата налогов — преступление, а когда — нет?

Преступление по ст.199 УК совершается только с прямым умыслом. Это следует из п.8 Постановления Пленума ВС РФ от 28 декабря 2006 № 64 и здравого смысла.

Отсутствие умысла или недоказанность умысла, является основанием для отказа в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

Прямой умысел на совершение преступления — это когда лицо, совершающее преступление, осознаёт, что оно его совершает и хочет получить преступный результат (в нашем случае — незаконную экономию на налогах).

Следовательно, чтобы директор компании, уличённой в неуплате налогов, мог быть привлечён по ст.199 УК, ФНС должна доказать, что директор:

осознавал, что в результате его действий компания не доплачивает налоги;

понимал противоправность своих действий;

осуществил действия, направленные на недоплату налогов.

Например, если директор компании создаёт технички, с помощью которых потом «рисуются» затраты и хозяйственные операции для уменьшения НДС — это прямой умысел.

Создание «фиктивного документооборота» по взаимоотношениям с техническими компаниями, искусственное дробление бизнеса (без наличия деловой цели, или только с целью занижения налогов) — тоже прямой умысел на неуплату.

Пример из практики: полиция вскрыла сейф директора, а там любопытная находка — договоры, акты, счета-фактуры по нескольким контрагентам, аккуратно, в файликах. Почему-то не в бухгалтерии, а у самого директора. Оперативный работник сделал вывод, что левые компании — те, документы от которых лежат в сейфе. Почему? Потому, что очевидно — директор компании сам получал от обнальщиков указанную первичку.

Прямого умысла, а вместе с ним и преступления нет, если неуплата налогов произошли из-за неверного расчёта, ошибки, заблуждения, непонимания закона или других нормативно-правовых актов.

Это в теории. Как на практике обстоят дела с возбуждением дел по ст.199 УК и доказываем умысла?

В 70% дел умысел не доказан. Но считается, что доказан

Повторимся, что акт выездной налоговой проверки или решение по ней — почти гарантированное уголовное дело. Согласно нашим наблюдениям, примерно в 70% случаев умысел не доказывается ни налоговым инспектором, ни следователем.

Например, считаем доказанным умысел на уклонение от уплаты налогов тогда, когда у директора в сейфе или в бухгалтерии были обнаружены печати от компаний-контрагентов, также установлено, что в отношении контрагентов сдавал отчетность и осуществлял платежи по Клиент-банку сам проверяемый налогоплательщик. Здесь налицо признаки создания фиктивного документооборота. Ни о какой реальности сделок с таким подконтрольным контрагентом здесь и речи быть не может.

Но по большей части претензии налоговиков и следователей основаны на непроявлении должной осмотрительности и на формальных недостатках контрагентов, таких как:

массовый адрес

массовый директор

отсутствие материальных, технических и кадровых возможностей выполнить условия договора

низкая налоговая нагрузка у контрагента и т.д.

В этом случае, инспекцией не доказан факт невозможности выполнения работ спорным контрагентом. Реальность хозяйственной операции (наличие конечного результата сделки) вообще не оспаривается. В этом случае, по нашему мнению, говорить о наличии у налогоплательщика прямого умысла на уклонение от уплаты налогов необоснованно.

Примерно в 70% случаев прямой умысел на неуплату налогов «по умолчанию» считается имеющимся. Обвинительный уклон госорганов никого не удивляет. Существует даже совместное письмо ФНС и Следственного комитета от 13 июля 2017 года, в котором налоговым инспекциям предписывается доказывать факт прямого умысла на неуплату налогов.

То есть ФНС понимает, что для уголовного дела нужно доказать прямой умысел. Но всё равно в примерно 70% случаев умысел считается доказанным «по умолчанию».

Как директору отбиваться от обвинений по ст.199 УК?

Если неуплата налога очевидна, то необходимо доказать, что прямого умысла на их неуплату не было. Вернее, нужно доказать, что ФНС и полиция не доказали прямой умысел, т.к. человек считается невиновным, пока не доказано обратное. Но т.к. фактически презумпция невиновности у нас работает плохо, то будем говорить, что директор обязан доказывать свою невиновность.

Какие у директора могут быть варианты, чтобы доказать, что он ни в чём не виноват?

Директор лично не занимался поиском контрагентов и их проверкой, т.к. в организации этим занимаются уполномоченные (назначенные приказом) сотрудники.

Директор в силу своей загруженности не общался с контрагентами и не проверял ход исполнения договора, т.к. это функционал сотрудников соответствующих служб (прораба, главного инженера, кладовщика, менеджера по продажам и т.д.).

Директор добросовестно заблуждался относительно достоверности документов, т.к. доверял главному бухгалтеру, который готовит отчётность. Директор подписывал готовую отчётность, но не мог проверить её правильность, т.к. не обладает должными познаниями в вопросах бухгалтерского учета и налогового права.

Директор может попытаться «свалить вину» на фактического руководителя бизнеса. В таком случае директору придётся заявить, что он является номиналом, который выполняет указания другого лица, в том числе подписывает документы не глядя. В данном случае он может нести ответственность за незаконное образование юридического лица (ст. 173.1 УК РФ). Но при этом он был уверен, что в компании уплачиваются все налоги.

Непроявление должной осмотрительности — ещё не прямой умысел. Позиция директора в таком случае заключается в том, что он, работая с, как оказалось, недобросовестным контрагентом, не знал о том, что контрагент является недобросовестным.

Выводы

Сейчас почти каждая выездная проверка заканчивается не только доначислениями, но и уголовным делом против директора.

Неуплата налогов по ст.199 УК — преступление, совершаемое с прямым умыслом. Если прямого умысла не было или он недоказан, значит, не было и преступления.

Практика идёт по обвинительному пути: примерно в 70% случаев возбуждения уголовного дела после налоговой проверки умысел считается доказанным, даже если на самом деле таких доказательств нет.

У директора есть возможности доказать, что он невиновен. Но каждое дело индивидуально, и в каждом требуется участие опытного адвоката, специализирующегося на налогах.

Законная возможность «размыть» ответственность директора существует, но каждый случай уникален и должен решаться с учётом фактических обстоятельств дела.