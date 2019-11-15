Уголовка по налоговым преступлениям: основания, алгоритм действий СК и налоговой

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В Москве выездная проверка компании почти в 100 % случаев заканчивается возбуждением уголовного дела по налоговому преступлению против директора. Почему так происходит?

Примерно с 2018 года в Москве все материалы по итогу выездных налоговых проверок направляются в Главное следственное управление Следственного комитета по г. Москве. В ГСУ анализируют результаты выездной налоговой проверки. После этого дают конкретные указания о возбуждении уголовного дела, проведении необходимых следственных действий, сроках их проведения и направляют все материалы в следственные комитеты по округам г. Москвы.

Конечно, следователи по округам подчиняются своим руководителям из Главного следственного управления и возбуждают уголовные дела. Таким образом, следователи на местах лишены процессуальной возможности отказать в возбуждении уголовного дела.

Заметим, что с октября 2014 года по 2018 год ситуация была иной: следователи намного чаще принимали решение об отказе в возбуждении уголовного дела по налоговым статьям.

За что и на сколько могут посадить директора?

Это исчерпывающий перечень налоговых составов в Уголовном кодексе РФ. Однако директора компании могут привлечь к уголовной ответственности не только по этим статьям, но и по статье 159 УК «Мошенничество».

За мошенничество привлекают, например, при возмещении НДС из бюджета, если это возмещение было признано незаконным.

Как конкретно совершаются налоговые преступления?

Статья 199 УК указывает, как именно компании уклоняются от уплаты налогов:

Не предоставляют в налоговую декларацию, расчёт или иные документы, которые они должны предоставлять в соответствии с НК РФ.

Включают в налоговую декларацию или расчёт заведомо ложные сведения.

Что такое иные документы? Это выписки из книги продаж, из книги учёта доходов, расходов и хозяйственных операций, расчёты по авансовым платежам, годовые отчёты о деятельности иностранной организации, документы, подтверждающие право на налоговые льготы.

Что такое заведомо ложные сведения? Например, если компания выполняет какие-либо работы своими силами, но в первичных документах указывает, что эти работы были выполнены контрагентом. А значит, компания может вычесть НДС и учесть расходы при исчислении налога на прибыль организаций. Это и есть заведомо ложные сведения.

Как налоговая выявляет уклонение от уплаты налогов?

Во время камеральных и выездных налоговых проверок. В эти детали мы сейчас углубляться не будем. Обратим внимание на сроки. Если выявлена недоимка, инспекторы выставляют требования об уплате налогов:

два месяца отводится бизнесу на оплату по требованию из инспекции;

отводится бизнесу на оплату по требованию из инспекции; 10 дней есть у налоговой, чтобы передать информацию в следственный комитет, если компания не оплатила недоимку;

есть у налоговой, чтобы передать информацию в следственный комитет, если компания не оплатила недоимку; месяц есть у следственного комитета на проведение доследственной проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

есть у следственного комитета на проведение доследственной проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела; два месяца есть на то, чтобы расследовать уголовное дело. Однако на практике эти сроки не соблюдаются и расследование дела может занять и полгода, и год.

На практике с начала выездной налоговой проверки до приговора проходит примерно 2,5–3 года.

Может ли Следственный комитет как-то по-другому получить информацию о совершенном налоговом преступлении?

Да, может.

Информацию о совершённом налоговом преступлении в Следственный комитет может передать полиция . Но как она сама узнаёт об этом? Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, ревизии и, если есть основания считать, что совершено налоговое преступление, передаёт информацию в Следственный комитет.

Иногда материалы для уголовного дела против директора выделяются из других уголовных дел. Типичная ситуация: накрыли обнальную контору, возбудили дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Изучили, какие компании направляли деньги на счета обнальной конторы. И начали прорабатывать эти компании — вызывать руководителей на допросы, изучать связи с другими контрагентами и так далее.

Если Следственный комитет придёт к выводу, что сумма неуплаченных налогов достаточна для возбуждения уголовного дела по налоговой статье, то дело будет возбуждено.

Недовольный сотрудник написал заявление о том, что компания платит серые зарплаты. Написать могут в прокуратуру, в полицию, в Госинспекцию по труду, в налоговую. Любой из этих органов, скорее всего, переадресует сообщение в Следственный комитет, так как налоговые преступления в его компетенции, и он начнёт собирать информацию для возбуждения уголовного дела.

За какую сумму директора могут привлечь к уголовной ответственности по налоговой статье?

Представим, что компания перевела фирме-однодневке 8 млн руб. с НДС за некие услуги. При этом компания:

засчитала эти 8 млн как расходы при исчислении налога на прибыль;

применила вычет с входящего НДС.

Какую сумму доначислит налоговая по результатам налоговой проверки, если вскроется, что контрагентом является компания-однодневка?

НДС на 1 220 338 руб. (8 000 000/118 * 18). Ведь операции, в связи с которой компания применила вычет по НДС, на самом деле не было.

Налог на прибыль — 1 355 932 ((8 000 000 — 1 220 338) * 20 %).

Штраф: 1 030 508 — ((1 220 338 1 355 932) * 40 %). Складываем сумму уплаченных НДС и налога на прибыль и высчитываем из неё 40 %.

Штраф 40 % от неуплаченных налогов накладывается, если неуплата была умышленной — это обязательное условие возбуждения уголовного дела. Если компания не заплатила налоги потому, что бухгалтер ошибся или не знал, что компания должна их заплатить, то состава преступления нет.

Умысел на неуплату — важнейшее условие возбуждения уголовного дела против директора

Все налоговые преступления совершаются с прямым умыслом. Это когда топ-менеджеры компании:

осознавали, что они не платят налоги, хотя по закону обязаны заплатить;

понимали, что они нарушают закон;

осуществляли действия, направленные на неуплату налогов.

Что такое действия, направленные на неуплату налогов? Создание компаний-однодневок и последующая работа с ними, искусственное дробление бизнеса без наличия деловой цели, неоформление части сотрудников в штат, чтобы не платить за них страховые взносы И так далее.

Перед Следственным комитетом и налоговой стоит задача доказать, что налоги были не уплачены умышленно. В таком случае налоговая сможет выставить штраф 40 %, а у Следственного комитета появится возможность возбудить уголовное дело. Как на практике доказывается умысел? С помощью процедур, описанных в УПК и Налоговом кодексе, таких как:

снятие свидетельских показаний;

обыск в офисе;

выемка;

истребование документов у самой компании и её контрагентов;

запросы в банк;

проведение финансово-бухгалтерских экспертиз.

Классический пример: налоговая или следователи изъяли компьютер компании и нашли там документацию от имени спорного контрагента. Свойства файла указывают на то, что он был составлен сотрудниками проверяемой компании, а значит, контрагент фиктивен и налоги не были уплачены умышленно. Ведь фиктивный документооборот создаётся только умышленно.

Налоговая и Следственный комитет ещё в 2017 году выпустили совместное письмо, посвящённое доказыванию умысла на совершение налогового преступления.

Всегда ли директор несёт ответственность, если компания не заплатила налоги?

Нет, не всегда.

У директора свои обязанности, а у главного бухгалтера свои. Если директор не занимается бухгалтерией и в силу должностных обязанностей не выбирал контрагентов, которые оказались сомнительными, то его очень трудно обвинить в неуплате налогов.

Суды учитывают этот момент и изучают, в чьи обязанности входит подготовка и предоставление деклараций, а также выбор контрагентов.

В нашей практике есть случаи, когда налоговая пришла с выездной проверкой в компанию и доначислила более 50 млн руб. Против директора возбудили уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ. Причина — связь компании с фирмами-однодневками, из-за чего, по мнению следователей и налоговой, налогоплательщик не доплатил налоги. Однако нам удалось доказать, что директор не виноват, и добиться прекращения уголовного дела. Ранее он уже обращался к нам за услугой комплексной защиты директора, благодаря чему в компании действовали: Положение о договорной работе.

Положение о должной осмотрительности.

Положение о выборе контрагентов и другие документы. В нашем случае директор не выбирал контрагентов. Он контактировал лишь с контрагентами-заказчиками, а не поставщиками. Поставщиков искали и проверяли другие сотрудники компании. Поэтому директор не мог нести никакой ответственности за то, что некоторые контрагенты оказались сомнительными.

Что делать, если уголовное дело по налоговой статье против директора уже возбуждено?

Если уголовное дело уже возбуждено, то к защите ваших интересов необходимо привлекать опытных специалистов-адвокатов, специализирующихся на налогах. Именно они должны проанализировать ситуацию, оценить риски и проработать дальнейшую тактику действий и линию защиты.

Для этого могут быть допрошены свидетели, представлены документы, в том числе подтверждающие реальность сделки, проявление должной и коммерческой осмотрительности, проведён финансовый анализ результатов спорных сделок, а также использованы процессуальные основания для признания ряда доказательств недопустимыми. Как показывает практика, данные действия может осуществить лишь практикующий в данной сфере адвокат.

Выводы

Почти любая выездная налоговая проверка приводит к возбуждению уголовного дела против директора компании.

В Уголовном кодексе есть несколько составов налоговых преступлений. В случае возмещения НДС из бюджета дело может быть возбуждено по ст. 159 УК РФ — «Мошенничество».

Налоговые преступления относятся к подследственности Следственного комитета. Этот орган может получать информацию о налоговом преступлении из разных источников, но обычно от налоговой, которая провела налоговую проверку и выявила нарушения. Также информация может поступать от полиции или граждан, написавших заявление о налоговых нарушениях компании.

Если уголовное дело уже возбуждено или идёт доследственная проверка, то лучше привлечь опытного адвоката, который поможет выбрать тактику защиты и знает нюансы процессуального законодательства.