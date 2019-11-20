Образец заявления на принятие обеспечительных мер + примеры из практики

Обеспечительные меры принимает арбитражный суд по заявлению компании. Они временно приостанавливают действия того или иного решения инспекции: блокировку расчетного счёта, арест имущества компании, выставление инкассо.

Прошла налоговая проверка, она выявила налоговые нарушения, инспекция доначислила налоги. Чтобы компания не начала выводить имущество, инспекция:

приостанавливает операции по расчетным счетам;

списывает денежные средства со счета;

накладывает арест на имущество.

В таких условиях компания не может работать. Поэтому в Арбитражном процессуальном кодексе предусмотрены обеспечительные меры. Они приостанавливают решение инспекция о блокировке расчетного счёта, взыскании денежных средств, аресте имущества.

Благодаря обеспечительным мерам компания может выиграть год-полтора, в течение которых, она может продолжать работу. Подать заявлении о принятии обеспечительных мер можно не раньше, чем был подан иск об оспаривании решения инспекции по основному делу.

В этой статье мы приводим пример заявления о принятии обеспечительных мер и ссылаемся на судебную практику.

Как убедить арбитражный суд принять обеспечительные меры?

Нужно убедить суд в том, что:

если арбитражный суд не примет обеспечительные меры, то компании будет причинен значительный ущерб.

если арбитражный суд примет обеспечительные меры, то интересы бюджета не пострадают. Такой вывод следует из пункта 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 83:

Необходимо иметь в виду, что недопустимо приостановление действия актов, решений государственных и иных контролирующих органов, если есть основания полагать, что приостановление действий акта, решения может нарушить баланс интересов заявителя и интересов третьих лиц, публичных интересов, а также может повлечь за собой утрату возможности исполнения оспариваемого акта, решения при отказе в удовлетворении требования заявителя по существу спора.

Три примера, когда суд согласился принять обеспечительные меры

В деле из нашей практики № А41-92079/2018 суды приняли обеспечительные меры, причём это решение устояло во всех инстанциях. АС округа указал следующее:

непринятие обеспечительных мер в данном случае может привести к невыплате заработной платы (в соответствии с представленным штатным расписанием в организации работают 32 сотрудника), что является нарушением ТК РФ и также приведет к начислению процентов за задержку выплаты заработной платы.

При этом судом первой инстанции установлено, что Общество обладает средствами (в том числе недвижимым не обремененным имуществом) для погашения спорной налоговой задолженности в случае отказа в удовлетворении заявленных требований [речь об основном деле по налоговым доначсилениям].

В деле А76-31930/2016 компания строила объекты комплекса энергоблока мощностью 660 МВт Троицкой ГРЭС. Инспекция доначислила налоги. Компания добилась обеспечительных мер:

если компания не построит объекты, то показатели качества и безопасности ГРЭС снизятся; ухудшится экология, потому что в числе строящихся объектов есть системы сероочистки для очистки дымовых газов котла от оксидов серы;

анализ финансового положения и эффективности деятельности установил положительную динамику рентабельности продаж, положительную динамика по увеличению чистых активов, собственного капитала, прибыли от продаж;

дебиторская задолженность составляет более 855 млн руб;

согласно анализу счета за 9 месяцев филиал имеет основные средства стоимостью 507 млн руб, также у филиала есть материалы стоимостью 252 млн руб;

согласно бухгалтерской отчетности за 9 месяцев общая стоимость активов составляет 1,6 млрд руб;

в момент сдачи выполненных работ активы филиала составят более 3 млрд руб, чего будет достаточно для погашения имеющейся задолженности, а также пеней.

Суд указал:

Принудительное исполнение решения инспекции представляется избыточным ограничением прав налогоплательщика, вызывающим не только невозможность осуществления его деятельности, но и иные неблагоприятные последствия. Принятие обеспечительных мер обеспечит защиту имущественных интересов общества, не нарушая при этом баланс частных и публичных интересов.

В деле № А27-17275/2019 компания добилась принятия обеспечительных мер, указав на следующее:

если спорная сумма налоговых доначислений будет взыскана, компанию ждёт банкротство;

у компании нет денег, чтобы выплатить доначисленную сумму. Значит, инспекция будет взыскивать имущество. Это ещё сильнее осложнит ситуацию: производственный процесс компании нарушится.

Статистика говорит, что арбитражные суды соглашаются на обеспечительные меры, более чем в половине случаев. Журнал «Корпоративный юрист» указывает, что с 2013 по 2017 годы было подано 19 тыс заявлений об обеспечительных мерах, из них удовлетворено и частично удовлетворено 10,5 тыс. Однако это статистика не только по налоговым, но и по другим категориям дел.

Образец заявления о приостановлении действия оспариваемого решения (принятии обеспечительных мер).