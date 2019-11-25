Бизнесменов «сдают» фото из ВКонтакте и Одноклассников

Инспекция и кредиторы все чаще делают фото из соцсетей доказательством своей позиции. Посмотрите 6 примеров ниже. Они все — конца 2018-2019 годов. Возможно, каждому бизнесмену, директору и учредителю будет лучше провести ревизию своих страниц во ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстагрмме и удалить оттуда лишнее.

ООО «Интер-Уголь» заявило право на возмещение НДС по ставке 0% с операций на сумму 262 млн руб. Контрагентом была компания Marefondo Limited (Belize), но инспекция заподозрила, что сделки фиктивны. Инспекция обратила внимание на родство между руководителем Интер-Уголь и Marefondo Limited (Belize):

Л (руководитель Интер-Угля)., будучи допрошенным, сообщил, что с Н (руководитель Marefondo Limited). его познакомил Г. в 2015 году. Однако, при осмотре социальной сети www.odnoklassniki.ru профиля Л. в группе «Семья» Н. указан как «Брат». С учетом того, что Н. не использует свою страницу с 2014 года, можно сделать вывод, что Л. и Н. были знакомы до подписания контрактов (19.02.2016 и 07.12.2016).

Постановление пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 июля 2019 г. № 15АП-9681/2019 по делу № А53-29878/2018.

Компания была признана банкротом. До этого она продала имущество гражданину Г.:

склад ГСМ

кузницу

ремонтный двор

площадку для хранения техники

земельный участок

9 млн руб за все.

Инспекция провела выездную проверку, доначислила порядка 40 млн руб. Инспекция полагала, что директор компании М. понимал, что доначисления будут и вывел имущество:

В судебном заседании кассационной инстанции представитель уполномоченного органа пояснила, что спорная сделка совершена М. с заинтересованным лицом, так как у Г. имеется совместный ребенок с дочерью М. Исходя из совместных снимков Г. и дочери М., размещенных в социальных сетях в 2013-2015 годах, фактические отношения у названных лиц возникли не в 2017 году, а намного раньше, в связи с чем на момент совершения оспариваемой сделки, Г. и М. находились в родственных отношениях: Г. и дочь М. состоят в гражданском браке.

Суд решил направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Постановление АС Северо-Западного округа от 5 июля 2019 г. по делу № А05-7917/2017.

Предприниматель Р. продал легковое авто гражданке П. и стал банкротом. Кредитор заявил, что купля-продажа авто фиктивна и направлена на недопущение взыскания этого авто. Суд встал на сторону кредитора:

Также судом первой инстанции обоснованно указано на наличие заинтересованности между сторонами, которая подтверждена протоколами осмотра нотариусом интернет-сайтов www.yandex.ru, www.ok.ru, www.vk.ru и личных страниц П. в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» с приложением скриншотов соответствующих страниц (л.д. 2-14, т. 2). Согласно представленных скриншотов страниц, П. и Р. имеют общие фотографии, датированные с 2011 года, а также статусы, подтверждающие близкие отношения.

Постановление Восемнадцатого апелляционного арбитражного суда от 29 октября 2018 г. № 18АП-14797/2018, 18АП-12772/2018 по делу № А76-16724/2016.

Гражданин К. продал гражданину Г.:

земельный участок

станцию техобслуживания

кафе

и все это за 980 тыс руб. И обанкротился.

Финансовый управляющий обратил внимание на эти сделки и заявил об их недействительности. Суд вынес решение в пользу кредиторов:

Кроме того, судом первой инстанции установлено наличие обстоятельств, что Г.. был знаком с семьей К. задолго до заключения договора, что свидетельствует из совместных фотографий 2012-2015 годов, размещенных в открытом доступе на странице Г. в социальной сети «Одноклассники».

В подтверждение данного обстоятельства финансовым управляющим представлен протокол осмотра электронного документа от 29.05.2019 № 26АА 3597409, согласно которому временно исполняющим обязанности нотариуса Карабаева С.Ю. по Ставропольскому городскому нотариальному округу Ставропольского края Мишиной А.А. произведен осмотр информационных ресурсов — страниц К., Г. в социальной сети «Одноклассники», опубликованных в электронном виде информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». Изображения фрагмента интернет страниц приобщены к протоколу осмотра.

Отклоняя довод ответчиков о недопустимости указанных доказательств, суд исходил из того, что о фальсификации указанных документов в установленном статьей 161 АПК РФ порядке ответчиками не заявлено, а также не заявлено ходатайство о проведении судебной экспертизы.

Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 октября 2019 г. по делу № А63-12877/2017.

Предприниматель П. сдавал в аренду помещение, владел на праве собственности гостиницей, супермаркетом и оздоровительным комплексом. Инспекция провела проверку и доначислила налоги.

Отбиваясь, предприниматель заявил, что супермаркет и ресторанный комплекс ремонтировались, и на ремонт было потрачено 27 млн руб, которые надо зачесть при определении размера налога. Но даты не совпали: по договору на ремонт получается, что ремонт производился в то время, когда супермаркет работал:

Кроме того, супермаркет Ностальжи и ресторанный комплекс «Ковчег» функционировали до 01.01.2014, что подтверждается предоставленными налоговым органом фотографиями с сайта www.odnoklassniki.ru, свидетельскими показаниями Лоскут Е.К., Сюскиной Е.В., Миногиной Н.И.. Серповских В.С. и других.

Постановление Восемнадцатого апелляционного арбитражного суда от 25 сентября 2019 г. № 18АП-11511/2019 по делу № А47-8462/2018.

Строительно монтажная фирма «Славутич» банкротилась и продала корпус вспомогательных помещений за 100 тыс руб гражданину П. Финансовый управляющий доказал фиктивность сделки в том числе с помощью фото:

Кроме того, судом первой инстанции учтено, что конкурсным управляющим представлен протокол осмотра доказательств от 22.01.2019 N 59АА 3191265, согласно которому нотариусом Пермского городского нотариального округа Тороповым А.В. произведен осмотр информационного ресурса — страницы К. в социальной сети «Одноклассники», опубликованной в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет. В процессе осмотра вышеуказанного информационного ресурса выявлено, что П. является племянником К., матери К.

Суд отменил сделку. Постановление восьмого арбитражного апелляционного суда от 8 июля 2019 г. № 08АП-6326/2019, 08АП-6322/2019 по делу № А75-3543/2017.

Выводы

С помощью фото из соцсетей кредиторы доказывают знакомство и родственные связи участвующих в деле лиц. Поэтому если вы планируете сделки, которые ваши кредиторы могут оспорить, дважды подумайте, какую информацию вы указываете в соцсетях. А лучше проведите ревизию своих страниц во ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстагрмме и удалите оттуда лишнее.