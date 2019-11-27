Минфин подсказал, как не платить, если слетел с патента

Минфин в письме от 07.08.2019 № 03-11-11/59523 подсказал предпринимателем, применяющим патент, как делать это лучше всего, чтобы не слететь с патента при превышении лимита выручки в 60 млн руб. А если превышение всё-таки будет, то как минимизировать налоговые последствия.

Налогоплательщик может быть на патенте, если доходы от реализации по патенту менее 60 млн руб. Если в течение налогового периода доходы от реализации больше 60 млн руб, то налогоплательщик слетает с патента. Он оказывается на общей системе или другой системе налогообложения, например, упрощенке, если было подано соответствующее заявление. Но все равно, соскакивание с патента влечет увеличение налогов.

Важно, что предприниматель считается слетевшим с патента не с того дня, как его доходы от реализации превысили 60 млн руб, а самого начала налогового периода.

Пример. Предприниматель на патенте с 1 января 2019 года. В сентябре 2019 года его доходы превысили 60 млн руб. Считается, что с 1 января 2019 года предприниматель должен пересчитать налоги по общей системе налогообложения. То есть исчислить и заплатить НДС и налог на прибыль.

Важнейший момент здесь — налоговый период. Это отрезок времени, в течение которого предпринимателю «разрешено» зарабатывать до 60 млн руб.

Согласно пункту 1 и 2 статьи 346.49 Налогового кодекса налоговым периодом признается год. Но если патент выдан меньше, чем на год, по налоговым периодом признается срок, на который выдан патент.

Патент может выдаваться на срок от месяца до года.

Поэтому, если предприниматель получил патент на срок месяц, то он может, не слетая с патента, заработать за месяц 60 млн руб. Если предприниматель получил патент на год, то он может, также не слетая с патента, заработать 60 млн руб за год.

А если предприниматель слетает с патента, то будет считаться, что он на общей системе налогообложения начиная с момента течения срока действующего патента.

Пример. Предприниматель на патенте с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года. За этот период он заработал 50 млн руб. Никаких вопросов нет. Предприниматель получил следующий патент с 1 июля по 31 декабря 2019 года. В ноябре 2019 года его доходы превысили 60 млн руб, и он слетает с патента на общую систему налогообложения. Но считается, что на общей системе налогообложения с 1 июля 2019 года, а не с 1 января 2019 года, как было бы, если бы он взял один патент на год, а не два патента по полгода каждый.

Очевидно, что выгоднее брать патенты на небольшой период времени. В новом письме Минфин это признаёт.

Выводы

Если предприниматель в налоговом периоде показывает выручку больше, чем 60 млн руб, то предприниматель слетает с патента.

Налоговым периодом на патенте может быть срок от одного месяца до года. Поэтому разумно покупать патенты на меньший срок.