Как возместить НДС из бюджета

Возместить из бюджета уже уплаченный НДС — задачка «со звездочкой». Уж очень инспекция не любит возвращать налоги. Одно из обязательных условий возмещения НДС — чтобы в бюджете был сформирован экономический источник возмещения. Ниже читайте, что это значит.

Что такое экономический источник возмещения НДС в бюджете?

Когда поставщик продаёт товар покупателю, а покупатель этот товар оплачивает, поставщик вместе с оплатой выставляет счет-фактуру. С реализации поставщик должен заплатить НДС в бюджет. Поступивший в бюджет налог — это и есть экономический источник возмещения НДС из бюджета. И возместить его, по мнению инспекции, можно только в пределах этого уже уплаченного НДС.

А что, если поставщик ничего в бюджет не заплатил? Тогда и возместить ничего не выйдет. Как сказал Конституционный суд в Определении № 324-О от 4 ноября 2004 года: праву на возмещение из бюджета сумм налога на добавленную стоимость корреспондирует обязанность по уплате налога на добавленную стоимость в бюджет в денежной форме. Отказ в праве на налоговый вычет может иметь место, если процесс реализации товаров (работ, услуг) не сопровождается соблюдением корреспондирующей этому праву обязанности по уплате налога на добавленную стоимость в бюджет в денежной форме.

Поэтому инспекция отказывает в возмещении, если решит, что компания купила товар у технички, которая налог в бюджет не заплатила.

Верховный Суд сказал, когда можно возместить НДС

Бывает такая ситуация: компания покупает товар (допустим, трактор) за рубежом, он ввозится в Россию через таможню. На таможне НДС сразу перечисляется в бюджет. Допустим, трактор стоит 1 млн руб, НДС — 166 666 руб.

Далее трактор уже в России перепродается по цепочке и в конце концов оказывается у фермера за 2,5 млн руб.

Допустим, цепочка перепродавцов состоит из техничек, которые с реализации на территории РФ НДС в бюджет не заплатили, и на этом основании инспекция отказывает фермеру в вычете НДС с 2,5 млн руб.

Но в этом случае инспекция поступает несправедливо. У неё есть основания отказать в вычете НДС с добавленной стоимости, то есть с 1,5 млн руб из 2,5 млн руб, т.к. уплата НДС с 1 млн руб на таможне подтверждена. Верховный Суд считает так же. Он рассматривал подобную ситуацию и изложил своё мнение в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 03.10.2017 № 305-КГ17-4111 по делу № А40-189344/2014.

В данном деле суд высказал следующий принцип:

юридически значимым обстоятельством, определяющим возможность применения налоговых вычетов при приобретении товаров (работ, услуг) налогоплательщиком — покупателем, является заявление к вычету НДС не более суммы налога, предъявленной налогоплательщику его контрагентом, имея в виду, что поставщик создает в бюджете экономический источник для последующего вычета (возмещения) налога у покупателя.

Таким образом, если вы сможете доказать, что ваш поставщик уплатил все налоги со сделки, в том числе НДС, то нужно обосновать инспекции что в бюджете был сформирован экономический источник для возмещения НДС и отказ в возмещении (в праве на вычет) необоснован и приводит к двойному налогообложению. Такие действия инспекции не согласуется с принципом экономического основания налога, изложенного в пункте 3 статьи 3 НК РФ, в результате чего нарушается принцип однократности налогообложения (абз. 2 п. 1 ст. 38 НК РФ).

Выводы

Возмещение НДС из бюджета остаётся одной из самых сложных для налогоплательщика операций. Инспекция однозначно откажет в возмещении, если в бюджете не сформирован экономический источник для возмещения.

Экономический источник возмещения НДС — это НДС, уплаченный поставщиками компании по сделке. Если контрагенты компании не уплатили НДС, то и источника возмещения нет.

Однако возместить НДС из бюджета можно частично, если доказана уплата НДС хотя бы с одной сделки в цепочке. Так происходит например, когда товар ввозится из-за границу через таможню: на таможне НДС уплачивается в бюджет, и конечный покупатель может рассчитывать на вычет по НДС с этой суммы, даже если последующие перепродавцы оказались техничками и НДС в бюджет не заплатили.