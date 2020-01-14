Обеспечительные меры: как защитить имущество и расчётный счёт от инспекции?

Арбитражный процессуальный кодекс дает компаниям возможность временно «заблокировать» исполнение решения инспекции и избежать больших неприятностей. Но не все знают об этой возможности, а тем более, пользуются ею.

Когда инспекция находит у компании нарушения в части уплаты налогов, она может принять меры:

направить требование о взыскании;

выставить инкассо на расчётный счёт;

заблокировать счёт в порядке статьи 76 НК ;

наложить арест на имущество.

Всё это создаёт для компании большие сложности, особенно блокировка счёта. Компания не может платить сотрудникам, рассчитываться с контрагентами, оплачивать аренду.

Например, инспекция сделала вывод, что компания не полностью заплатила налоги и заблокировала расчетный счет в порядке статьи 76 НК. Однако компания не согласна с выводом о неполной уплате налогов и готова идти в арбитражный суд. Суды могут длиться годами, и всё это время счёт у компании будет заблокирован, а работа компании по сути парализована.

Однако в статье 90 Арбитражного процессуального кодекса сказано, что арбитражный суд может принять временные меры, направленные на защиту имущественных интересов заявителя. Эти меры называются обеспечительными мерами. Они временно приостанавливает действие оспариваемого решения инспекции. Например, расчётный счёт компании не блокируется, и компания может продолжать платить работникам и контрагентам.

Чтобы арбитражный суд принял обеспечительные меры, нужно подать Заявление о приостановлении действия оспариваемого решения и в нём аргументировать, почему принятие обеспечительных мер необходимо.

В пункте 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса сказано, что арбитражный суд может принять обеспечительные меры в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю. Поэтому нужно доказать, что непринятие обеспечительных мер нанесёт компании значительный ущерб.

Примеры

Приведем примеры, как мы аргументируем необходимость принятия обеспечительных мер и добиваемся, чтобы они были приняты

Инспекция провела выездную налоговую проверку и приостановила операции по счетам компании в банке. Чем аргументировать необходимость принятия обеспечительных мер?

В компании работает 187 сотрудников. Им необходимо платить зарплату. При заблокированном расчётном счёте компания платить им зарплату не может. Конституционный суд РФ в Постановлении от 97-го года пришел к выводу, что налоговые платежи и выплата вознаграждения за труд сотрудникам компании — это платежи одной очереди. Почему же уплата налога должна быть гарантирована приостановлением операций по счетам компании в банке, а выплата зарплаты работникам невозможна? У налоговых платежей нет преимущества перед зарплатой.

Если компания задерживает зарплату, то работник имеет право требовать её уплаты с учетом процентов по ставке 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. Если зарплата не выплачивается 15 дней и больше, то сотрудник может прекратить работу. Таким образом, блокировка расчетного счета грозит полностью остановить работу компании.

Выручка компании за 6 месяцев составила сумму, которая существенно превышает сумму налоговых доначислений, указанных решений. Если вы будете ссылаться на такой аргумент, то направьте в инспекцию отчет о финансовых результатах вашей компании. Суду предоставьте копию квитанции об отправке этого отчета в инспекцию.

У компании заключены долгосрочные договоры на поставку продукции. Для хранения этой продукции компания заключила договоры аренды складского помещения. Если компания не будет платить по этим договорам, то владельцы складов расторгнут договоры. Отсюда возникает ещё одна проблема: компания не сможет выполнить свои обязательства по поставке продукции в срок. Нужно предоставить копии договоров, на которые вы ссылаетесь.

У компании есть кредиты и/или другие заёмные обязательства. Компания должна платить каждый месяц. Если компания просрочит оплату кредита, то банк начислит пеню. Кроме того, при неоплате кредитор может досрочно взыскать всю сумму кредита. Это может лечь на компанию непосильной финансовой ношей.

Если компания имеет в собственности транспорт и недвижимость, стоимость которого значительно или многократно превышает сумму налоговых доначислений, то сошлитесь, что интересы инспекции по уплате в бюджет спорных сумм доначислений гарантированы. Инспекции нет необходимости блокировать расчётный счёт, поскольку если суды встанут на сторону инспекции, то инспекция гарантированно получит доначисленные суммы.

Какие документы нужно приложить к заявлению о приостановлении действия оспариваемого решения?

В зависимости от того, на что вы ссылаетесь, это будут:

копия штатного расписания, чтобы подтвердить численность сотрудников;

копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, чтобы подтвердить финансовое состояние компании, которое вы упоминали в заявлении;

копии договоров с контрагентами, чтобы подтвердить, что компания должна платить контрагентам;

копии кредитных договоров, чтобы подтвердить, что компания должна оплачивать кредиты;

копии ПТС на транспортные средства, если в заявлении вы упоминали о том, что компании есть дорогостоящие автомобили;

копии свидетельства о праве собственности, если в заявлении выписывались на то, что у компании есть в собственности недвижимость.

Насколько реально добиться, чтобы арбитражный суд принял обеспечительные меры?

Очень трудно. Суды с большим скрипом соглашаются на всё, что идёт не на пользу бюджету.

Согласно закону, когда суд решает вопрос об обеспечительных мерах, он не должен ставить решение этого вопроса в зависимость от перспективы основного спора (где компания оспаривает решение инспекции о доначислениях). Но на практике судьи смотрят на перспективу основного спора. Если очевидно, что позиция инспекции сильнее, то суд едва ли будет применять обеспечительные меры.

При этом суды рассуждают так: инспекция победит и будет взыскивать средства. Если наложить обеспечительные меры, то компания сможет увести имущество из-под взыскания. Значит, накладывать обеспечительные меры не надо.

Кроме того, у нас есть неофициальная информация, что когда судья видит, что решение должно быть принято в пользу налогоплательщика, а тем более, если это решение об обеспечительных мерах, то судья должен согласовывать это решение с вышестоящим руководством. Что тоже не делает принятие решение об обеспечительных мерах проще.

Выводы

Арбитражный суд может принять обеспечительные меры. Так называются меры, которые временно приостанавливают действие оспариваемого решения инспекции. Иногда от этого Зависит возможность компании работать.

Чтобы арбитражный суд принял обеспечительные меры, нужно подать заявление, аргументировать, почему непринятие этих мер нанесёт компании значительный ущерб. Нужно приложить подтверждающие документы.