Составьте документ, который закрывает все вопросы по должной осмотрительности

Бизнесмены в России уже привыкли, что при выборе контрагентов нужно проявлять должную осмотрительность — то есть заранее проверить, может ли контрагент исполнить свои обязательства по договору. Но в первую очередь проверять контрагента приходится для налоговой, чтобы она не объявила его фиктивным и не убрала входящий НДС и расходы.

Но что на практике нужно сделать, чтобы получить информацию о контрагенте? Какими документами оформить проявление должной осмотрительности?

Грамотный Регламент проверки контрагентов — вот что вам нужно, чтобы инспекция не придиралась к должной осмотрительности

Когда налоговая вызывает директора на беседу или допрос, инспектор всегда спрашивает «Как вы проверяли своих контрагентов?» и задаёт массу уточняющих вопросов.

На практике, если у вас в компании не внедрен Регламент проверки контрагентов, инспекция всегда может заявить (и, скорее всего, заявит), что предпринятые меры по проверке контрагентов были недостаточными и неполными, как бы вы ни проверяли отдельных контрагентов.

Инспекции придётся согласиться с тем, что вы проявили должную осмотрительность, только если у вас утвержден Регламент проверки контрагентов, и ответственные за его исполнение сотрудники и отделы проверили контрагентов по всем пунктам, которые указаны в Регламенте.

Что должно быть прописано в Регламенте проверки контрагентов?

Регламент проверки контрагентов — это документ, который утверждается решением общего собрания участников компании. Цель Регламента — не допустить заключения договоров с ненадежными компаниями.

В Регламенте должны быть:

упорядочена и расписана работа по проверке контрагентов;

определены критерии благонадежности контрагентов;

определены конкретные мероприятия по проверке контрагентов;

установлены требования и условия начала работы с контрагентом;

прописана ответственность сотрудников компании за нарушение Регламента.

Умно составленный Регламент выбора контрагентов грамотно «размывает» ответственность за их выбор между разными службами и сотрудниками компании. А значит, директор фирмы может не нести ответственность за выбор контрагента, даже если он оказался ненадежным.

Что конкретно надо сделать, чтобы проверить контрагента и как оформить эту проверку?

Мы советует проверять контрагентов по 18-ти пунктам, которые должны быть изложены в Приложении к Регламенту. Что это за пункты? Например, нужно:

запросить у контрагента копии заверенных учредительных документов;

получить сведения из «Прозрачного бизнеса»

сравнить список физлиц-массовых директоров со списком учредителей контрагентов и т.д.

Как определить наиболее надёжного контрагента? Если по определённому пункту у него все хорошо (директор не номинал, адрес реальный и т.д.), то по этому пункту контрагент получает 0 баллов.

После того, как получена информация по всем 18-ти пунктам, нужно посчитать, сколько в сумме баллов набрал контрагент. Если много — работать с ним нельзя, он высокорисковый. Но здесь есть момент.

Что, если других претендентов на сотрудничество нет? В таком случае мы предлагаем прописать в Регламенте, что

работа с высокорискованным контрагентом возможна только на основании решения Комиссии, принятого не менее чем двумя третями голосов ее членов, присутствующих на заседании Комиссии, и оформляется соответствующим протоколом. Протокол заседания Комиссии подписывается председательствующим и секретарем Комиссии.

То есть опять же директор компании выведен из-под удара — не он принимал решение о работе с этим контрагентом, а Комиссия. Значит, директор ответственности за выбор не несет.

Как получить нужную для проверки информацию?

Очень просто. Вы можете получить информацию:

от самого контрагента (устав, решение о создании компании);

из ЕГРЮЛ;

с помощью сервисов самой налоговой («Прозрачный бизнес», например, или сведения из реестра дисквалифицированных лиц).

Устав, решение и выписки у вас должны остаться в «бумажном» виде, а чтобы зафиксировать информацию, которую предоставляют сервисы налоговой, достаточно сделать скриншот экрана монитора, распечатать его и заверить подписью сотрудника, проводившего проверку. Также укажите дату создания скриншота.

Выводы

Если в вашей компании не внедрён Регламент проверки контрагентов, то как бы вы ни проверяли отдельных контрагентов, инспекция может обвинить вас в том, что вы проверили их недостаточно. А значит, не проявили должную осмотрительность.

Процедуры получения информации, определения рисков, сбора и фиксации сведений о контрагенте должны быть прописаны в соответствующем Регламенте.

Верно составленный Регламент возлагает ответственность за получение информации о контрагентах на различные службы и сотрудников компании, выводя таким образом руководителя компании из зоны ответственности.