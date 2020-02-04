Как индивидуальному предпринимателю уменьшить налоги законно и безопасно?

Все хотят платить меньше налогов. Но как индивидуальному предпринимателю уменьшить налоги, чтобы потом не нарваться на доначисления? Отвечаем в этой статье.

Сначала давайте разберёмся, какие виды налогообложения может использовать ИП?

Существует шесть систем налогообложения:

одна общая (ОСН);

пять специальных (УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН, НПД (самозанятые).

Про самозанятых и ЕСХН, с учётом ограниченности применения, мы сегодня говорить не будем.

Общая система налогообложения

Применяя ОСНО, предприниматель является плательщиком НДС и НДФЛ.

Общая система налогообложения применяется по умолчанию. То есть если ИП не подал заявление о переходе на УСН или патент, то налоговая будет считать, что ИП на общей системе, а значит, должен платить НДС и НДФЛ.

Но есть обобщение судебной практики ВС РФ, которая говорит, что если ИП в течение нескольких налоговых периодов сдавал декларации по УСН, а налоговая «не заикалась» про НДС и уплату НДФЛ, то считается, что ИП на УСН. Даже если он не подавал соответствующее заявление в инспекцию о переходе на УСН. Кроме того, согласно ст.145 НК предприниматель может не платить НДС, если его выручка за 3 последовательных месяца меньше 2 млн руб.

Если вы вдруг не подали заявление о переходе на УСН, то пользуйтесь двумя лайфхаками выше, чтобы уменьшить налоги и не платить НДФЛ и НДС.

Упрощённая система налогообложения

Самая распространённая среди ИП. Есть два варианта УСН:

с налогообложением «доходы» (6 % от всех доходов);

с налогообложением «доходы минус расходы» (15 %, но не от чистых доходов, а от доходов, уменьшенных на величину расходов). Более выгодна ИП, которые что-то покупают, а потом продают. Менее выгодна ИП, которые оказывают услуги, потому что у таких ИП расходы, как правило, небольшие.

Единый налог на вменённый доход (ЕНВД)

В Москве не применяется, то есть ИП из столицы перейти на него не могут. Этот вид налогообложения можно применять, только если ИП занимается определёнными видами деятельности. Налог платится от единиц объекта налогообложения, например:

перевозчики платят, исходя из количества авто;

продавцы платят, исходя из площади, которая не может превышать 150 кв. м.

Патентная система налогообложения

Эта система похожа на ЕНВД тем, что применять патент могут предприниматели, которые занимаются определёнными видами деятельности. Особенность патентной системы в том, что расчёт налога происходит сразу при покупке патента, а налоговая декларация по нему не сдаётся.

Самозанятость

Пока что эта тема остаётся довольно скользкой. Индивидуальный предприниматель может быть самозанятым и может работать с самозанятыми, но во втором случае есть риск, что налоговая переквалифицирует договоры с самозанятыми в трудовые. И, как следствие, доначислит страховые взносы.

Так как предпринимателю безопасно снизить налоги? Наш ответ: прежде всего нужно просчитывать разные виды налогообложения. Ведь в зависимости от того, какой режим налогообложения ИП применяет, налоговая нагрузка у него будет разная. Так же это влияет и на налоговые риски.

Как уменьшить налог на УСН?

Тут с оптимизацией налогов не разгуляешься, особенно на «доходах». На УСН с объектом доходы (6 %) налоги платятся по «кассовому методу», то есть уплачивается 6 % налогов с фактически поступивших сумм на счет и в кассу предпринимателя.

Понятно, что на УСН «доходы минус расходы» налог можно уменьшать на сумму расходов. Но только тех расходов, которые связаны с предпринимательской деятельностью и которые прямо поименованы в Налоговом кодексе РФ. Поэтому скорее стоит не вопрос, как уменьшить налог, а как не допустить, чтобы инспекция признала часть расходов не связанными с предпринимательством. Если она это сделает, то эти расходы не будут учитываться при определении налоговой базы.

Кроме того, при выборе УСН с объектом доходы минус расходы, вы должны быть готовы подтвердить свои расходы документально.

И конечно, при выборе УСН «доходы» или «доходы минус расходы» надо просто заранее прикинуть и посчитать, сколько у вас будет расходов и как вам выгоднее — платить 6 % с чистого дохода или 15 % с дохода, уменьшенного на расходы. Безусловно, необходимо учитывать действующие в вашем регионе налоговые ставки.

Посмотрите низкие налоговые юрисдикции на УСН

Мы привыкли, что УСН «доходы минус расходы» облагаются по ставке 15 %. Но она далеко не всегда 15 %. Субъекты Федерации могут устанавливать пониженные ставки. Например, на момент написания этой статьи ставки «доходы минус расходы»:

в Санкт-Петербурге — 7 %;

В Ленинградской области — 5 %;

в Крыму — 10 %;

во Владимирской области — 4 %, но не для всех видов деятельности;

в Волгоградской области — 5 % для строительства и обрабатывающего производства.

В других областях похожая ситуация. Поищите эту информацию, может, вы как раз подпадаете под такие льготные условия.

Как уменьшить налог, применяя патентную систему? Дьявол в деталях

Сложности начинаются, когда инспекция начинает доказывать, что доходы, которые предприниматель получил, должны облагаться не в рамках полученного патента, а, например, по упрощенной системе или вообще по ОСН. Почему такое возможно?

Инспекция считает, что по некоторым видам деятельности заказчиками ИП на патенте могут быть только физические лица. Если заказчик — компания, то инспекция посчитает доходы, поступившие от этого заказчика вне патентной системы (то есть как доход в рамках УСН или общей системы). Как это происходит?

Предприниматель сдаёт декларацию по УСН, но инспекция видит, что в этой декларации не отражены доходы, которые прошли по расчётному счёту. Предприниматель заявляет, что это доходы от патентной деятельности, а значит, в декларации по УСН их быть не должно. Тогда инспекция требует показать соответствующий договор и начинает выискивать, к чему бы придраться, чтобы квалифицировать полученные доходы как доходы на УСН, а не на патенте.

Например, патент позволяет ИП заниматься «ремонтом жилья и других построек» (пп.12 п.1 ст. 364.43 НК). Но инспекция из текста договора видит, что ИП получал деньги за строительство или ремонт не жилья, а коммерческой недвижимости, например офисных зданий. А по мнению инспекции, ИП на патенте может выполнять работы только в отношении жилых помещений и построек, связанных с жилыми помещениями (сараи, навесы, летние кухни и т. д.). А если это коммерческая недвижимость, то считать это доходом от патентной деятельности неправильно. В этой логике инспекцию иногда поддерживают и суды (Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 03.09.2015 N 02АП-6632/2015).

Есть ещё один риск: если инспекция считает, что через ИП на патенте идёт обнал (а такие ИП зачастую работают на патенте, связанном со строительной деятельностью, потому что в области строительства крутятся большие деньги), то инспекция заявляет, что у этого ИП нет:

опыта в области строительства;

техники, которая нужна для оказания строительных услуг;

работников. А если есть, то их недостаточно, чтобы выполнить все указанные в договорах работы.

В таком случае доходы будут квалифицироваться как полученные вне патента — то есть на УСН и ОСН.

Как лучше не оптимизировать налог предпринимателю на ЕНВД?

Предельный размер торговой площади на ЕНВД — 150 кв. м. Что делают предприниматели, чтобы «по-тихому» увеличить реальную торговую площадь, юридически оставшись в рамках 150 кв. м?

Например, регистрируют два магазина: один на себя, другой — на жену. Каждый магазин по 150 кв. м — вот уже 300 кв. м получается. Но это прямой путь к доначислениям, потому что у таких магазинов:

одна и та же касса;

один и тот же персонал;

один и тот же торговый зал, фактически не разделённый никакими перегородками и т. д.

Часто встречается и другое нарушение — торговля с площади, заявленной как склад. Нетрудно догадаться, что именно склад «выезжает» за положенные 150 кв. м.

Выводы о том, как индивидуальному предпринимателю уменьшить налоги

Изучите налоговые режимы, которые вы можете применять. Посчитайте, какие выгоднее для вас.

Обязательно подайте заявление о переходе на упрощёнку. Если что-то пойдёт не так, то вам будут доначислять по УСН, а не по общей системе.

Сегодня ситуация с оптимизацией налогов довольно печальна: речь идёт скорее не о том, как уменьшить налоги, а о том, как не сделать лишний шаг влево или вправо, давая инспекции возможность доначислить.