Какие аргументы помогут вам отбиться от обвинений в дроблении

Это первый пост из серии «77 проверенных на практике аргументов, „отбивающих“ почти любые претензии налоговой инспекции».

Сегодня расскажем об аргументах против дробления.

Есть ИП, который учредил две компании

У всех одна и та же территория, счета в одном банке, ОКВЭДы одни и те же и т.д.

Но в суде они сумели доказать, что занимаются все-таки разными вещами:

сам предприниматель устанавливал и проверял оборудование на основании официальных разрешительных документов;

одна компания ремонтировала тахографическое оборудование, проводила техосмотр транспорта;

вторая компания вела внешнеэкономическую деятельность.

Доводы инспекции о том, что общество и его взаимозависимые лица находятся на одной территории, имеют единый бухгалтерский учет и кадровое обслуживание, счета открыты в одной кредитной организации, не являются безусловным доказательством того, что реально вся деятельность осуществляется одним юридическим лицом и «дробление» ее на несколько хозяйствующих субъектов направлено исключительно на минимизацию налоговых платежей.

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда № 17АП-12869/2017-АК по делу № А60-14635/2017.

Учреждено три компании

Все работают в сфере коммунального хозяйства, но выполняют разные функции: одна компания управляет жилым фондом, другая — обслуживает и ремонтирует дома, третья ухаживает за территорией.

Инспекцией установлено, что в проверяемом периоде налогоплательщиком осуществлялось управление жилым фондом — многоквартирными домами. В свою очередь, ООО «Домовладелец 61/13» выполняло техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда, ООО «Домовладелец» в проверяемый период выполняло работы по санитарному содержанию жилищного фонда и придомовых территорий. Истец пояснил, что создание учредителями самостоятельных юридических лиц для работы в одной сфере связано с выполнением различных функций, является абсолютно оправданным как с организационной, так и с экономической точки зрения.

Решение Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-14483/2017..

ИП основал компанию

И он и она торговали в розницу моторным топливом. Заключили агентский договор — ИП стал принципалом, компания — агентом. Компания продавала топливо, принадлежащее ИП. Инспекция решила, что это дробление.

Отбились, доказав, что и ИП и компания работают и с другими контрагентами:

Кроме того, помимо товара ИП Сергиенко Д.В., обществом «Компания Энергопродукт» в рамках договоров (№ 20/07-У от 07.03.2007, № 64-01/13у от 01.01.2013, № 01-06/14У-2 от 01.07.2014) реализовывался товар иных контрагентов (ООО «Коматек-Плюс», ООО «Антэк», ООО «Кристина»). Довод инспекции об отсутствии у ИП Сергиенко Д.В. собственной воли в совершении сделок по приобретению и реализации товара не принимается, поскольку данное лицо заключало договоры с иными контрагентами (от 03.09.2014 № 026ПН-14 с ООО «УНТ», от 02.02.2015 № БНФ/П/56/1299/15НПР, от 30.12.2015 № БНФ/П/56/6062/15НПР с ПАО АНК «Башнефть», от 24.07.2014 № 2014-00162/НП с ООО «ТрансТерминал», от 18.02.2014 № 299-ПТ02/2014 с ООО «Петролиум Трейдинг», от 10.12.2013 № БНФ/п/56/4502/13НПР/60 с ОАО АНК «Башнефть», от 09.08.2011 Х66- 11/НК-Л с ООО «ТФ «Нефтеком-Логистик», от 04.07.2013 № 128-У с ООО «МАГНАТЭК»), несло соответствующие расходы (транспортные, хранения)

Решение Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-34350/2017.

Предприниматель изготавливал мебель

Он создал компанию, которая занялась тем же самым, и инспекция решила, что это дробление, чтобы ИП мог остаться на УСН и не превысить лимит.

Предприниматель отбился, доказав, что компания самостоятельно ведёт деятельность:

Согласно пояснений предпринимателя, решение о создании ООО «Циркон» было принято им в 2012 году. В качестве руководителя общества и лица, которое должно было полностью организовать работу по производству и реализации мебели привлечен один из работников предпринимателя — Куроедов В.А. Предприниматель Зимин Ю.В. полностью профинансировал создание новой организации, в том числе путем выдачи ей товарного кредита. На полученные от товарного кредита средства, общество уже самостоятельно закупило производственное оборудование, в том числе форматно-раскроечный станок Si 300N, автоматический кромкооблицовочный станок Olimpic K208, деревообрабатывающий центр BUSELLATO JET 6000 XL и др. В период осуществления деятельности, как предприниматель Зимин, так и ООО «Циркон» каждый имели в штате своих работников, самостоятельно осуществляли хозяйственные операции, несли расходы и получали выручку за реализованную, самостоятельно произведенную, на собственном оборудовании продукцию. Из материалов налоговой проверки следует, что численность работников предпринимателя Зимина Ю.В. составляла: в 2012 году — 20 человек, в 2013 году — 24 человека, в 2014 году — 30 человек, т.е. не смотря на создание общества, которое также занималось производством мебели, производственная деятельность самого предпринимателя не уменьшилась, а продолжала развиваться. Все финансово-хозяйственные операции осуществлялись самостоятельно каждым от своего имени.

Постановление Одиннадцатого Арбитражного Апелляционного суда по делу № А49-8468/2017.

То же самое в другом деле:

То обстоятельство, что каждое общество имеет единоличный исполнительный орган, обособленное имущество, имеет свой штат сотрудников, что подтверждается прилагаемыми справками и штатными расписаниями организаций, самостоятельно ведет учет своих доходов и расходов, ведет бухгалтерский учет, организации самостоятельно отчитываются в налоговые органы, результат предпринимательской деятельности указанных обществ не зависят от деятельности налогоплательщика — ОАО «Толкайский элеватор» и от ГК «СИНКО», свидетельствует об организационной и финансовой самостоятельности данных юридических лиц.

Решение Арбитражного Суда Самарской области по делу № А55-33704/2017.

Была компания, которая устанавливала, ремонтировала и обслуживала лифты

Была создана вторая компания, которая стала обслуживать лифты, но их установкой не занималась. Инспекция решила, что это дробление.

Компания отбилась, доказав, что обслуживание лифтов надо было отдать новой компании:

Из материалов дела следует, что ООО «ТЛК» (ИНН 7017108319) с момента создания осуществляло деятельность по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию лифтов/подъемно-транспортных механизмов. Создание ООО «ТЛК-Монтаж» (ИНН 7017160809) обусловлено решением учредителей о необходимости выделения деятельности по монтажу лифтов во вновь вводимых в эксплуатацию застройщиками зданиях и развитием деятельности, с повышением конкурентоспособности по ремонту, осмотру и техническому обслуживанию лифтов в уже введенных в эксплуатацию объектах недвижимости. В связи с чем деятельность по монтажу лифтового оборудования выведена во вновь созданную организацию ООО «ТЛК-Монтаж» (ИНН 7017160809) с прекращением указанного вида деятельности у ООО «ТЛК» (ИНН 7017108319).

Важный момент: инспекция заявила, что вся деятельность с лифтами от монтажа до обслуживания — единый производственный процесс, а компания его искусственно раздробила. Но суд возразил, что нет, это не единый производственный процесс, потому что есть Постановление Правительства от 02.10.2009 № 782, где эти виды деятельности были рассмотрены как самостоятельные.

Решение Арбитражного суда Томской области по делу № А67-476/2017.

ИП оказывал клининговые услуги

Его супруга создала компанию, которая тоже стала оказывать услуги клининга. Счета в одних банках, располагаются по одному адресу.

Но налоговая допустила курьёзную ошибку: даже если объединить доходы ИП и компании, они все равно остаются на УСН. Так что в чём же налоговая выгода якобы дробления?

При этом совокупный доход указанных субъектов в каждом из налоговых периодов не превысил ограничение, предусмотренное пунктом 4 статьи 346.13 НК РФ для применения специального режима налогообложения, что указывает на сомнительность выводов налогового органа о наличии умысла на необоснованное получение ИП Афанасьевым М.М. налоговой выгоды.

Но это не все. Если инспекция говорит, что это схема, то кто её руководитель? Предприниматель? Нет доказательств.

Налоговый орган в ходе налоговой проверки не обосновал, на основании каких фактов была установлена руководящая роль ИП Афанасьева М.М. в «схеме дробления бизнеса», что повлекло отнесение всех доходов на данного налогоплательщика Как следует из материалов дела, все расходы по приобретению оборудования, используемого в совместной деятельности и соответствующих материалов, несло ООО «Клининговая компания «Лотос». Данная организация обладала собственной клиентской базой и получала доход не только от организаций, в отношениях с которыми принимал участие ИП Афанасьев М.М., но и от иных контрагентов, с которыми проверяемый налогоплательщик связан не был.

Решение Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-34254/2017.

Было два лесозавода с одним и тем же учредителем

Инспекция заявила, что это дробление, но никакой налоговой выгоды бизнес не получил:

Как следует из оспариваемого решения, выручка каждой из двух организаций за любой из проверенных налоговых периодов (2013-2015гг.) не превышала 15 млн. руб. После объединения доходов ДОК и ДОЗ общая выручка, по данным налогового органа, за 2013 год составила 13 967 309 руб., за 2014 год — 15 740 482 руб., за 2015 год — 21 638 730 руб. (стр.76-77 решения), что в 2 раза меньше размера доходов, установленного для перехода на УСН (пункт 2 ст.346.12 Кодекса), и почти в 3 раза меньше размера дохода, при получении которого организация утрачивает право на применении УСН.

Постановление Семнадцатого Арбитражного Апелляционного суда по делу № А71-17006/2016.

Компания производила молочные продукты

Была создана логистическая компания, которой производитель молочных продуктов передал в аренду транспорт, который был недостаточно загружен. Зачем?

Потому, что не нужно было столько транспорта для производства. А с аренды можно получать деньги.

Таким образом, передача части автотранспорта в аренду транспортной компании ООО «БМ-Логистик» не было направлено на получение необоснованной налоговой выгоды, а имело своей целью оптимизировать хозяйственную деятельность ООО «Белый Медведь» без передачи вновь созданной компании части собственных доходов.

Более того, выручка компании и НДС только выросли после создания новой компании. При дроблении так не бывает:

Как видно из данных отчетности, выручка ООО «Белый Медведь» от реализации в 2012 году составляла 1 633 244 тыс. рублей, в 2013 году — 1 901 699 тыс. рублей, т.е. возросла на 268 455 тыс. рублей или 16%.

Постановление Пятнадцатого Арбитражного Апелляционного суда по делу № А53-20053/2016, 15АП-3977/2017.

Есть компания, которая производит продукцию из давальческого сырья

Давальцев трое, все ИП. У них по 12,5% доли в уставном капитале, то есть они не взаимозависимые лица.

Каким-то образом инспекция усмотрела здесь дробление, но суд решил, что схемы нет:

Как следует из материалов дела, ООО «Полар» с момента своего создания (с 1997 года) работает как производственное предприятие, которое производит продукцию только из давальческого сырья по договорам со сторонними лицами. ООО «Полар» никогда не осуществляло самостоятельную закупку сырья и реализацию продукции, то есть деятельность, которая вменяется Обществу налоговым органом.

Кроме того, инспекция ошиблась, посчитав налоговые обязательства фирмы. Ошиблась в бОльшую сторону, конечно.

Решение Арбитражного Суда Мурманской области по делу № А42-4119/2016.

Из одной компании была выделена другая компания

Суть работы этой новой компании состояла в том, чтобы представлять собственника недвижимости в отношениях с арендаторами (заключать договоры, собирайте арендную плату и так далее). Инспекция заявила, что разделение формально. Компания доказала, что это не так. У выделенной фирмы есть клиенты на недвижимость, которая не принадлежит налогоплательщику. Благодаря специализации выделенная компания оказывает услуги качественно, что видно из отчётности, где отражена прибыль. До выделения у единой организацией были убытки.

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 12.07.2019 № Ф06-48583/2019.

У якобы формально разделённых компаний были свои офисы, где находились только их документы

Это обособленность помогла доказать независимость компаний.

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 27.12.2018 № А75-452/2018.

Документы разных компаний раздельно учитывались, хотя хранились в пределах одного офиса

Также компании доказали, что по каждой организации ведётся обособленный учет доходов и расходов.

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 18.03.2019 № А82-18645/2017.