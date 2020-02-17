Какие аргументы помогут вам отбиться от обвинений в нереальности хозяйственной операции

Это очередной пост из серии «77 проверенных на практике аргументов, „отбивающих“ почти любые претензии налоговой инспекции».

Сегодня расскажем об аргументах в пользу реальности хозяйственной операции.

Об аргументах против дробления читайте здесь.

Водитель, опрошенный налоговым органом, подтвердил оказание услуг по перевозке березового и хвойного горбыля.

Он указал, в какие посёлки возил товар и где его разгружал, а также где и с какого склада получал горбыль. Тот факт, что компания-заказчик и компания-подрядчик взаимозависимы, не может служить самостоятельным основанием для доначисления налогов.

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 27.09.2017 №№ Ф07-9158/2017, А56-65206/2016.

Субподрядчики не были согласованы с заказчиком услуг, что является нарушением договора с ним.

Но это не доказывает фиктивности работ, которые выполнили субподрядчики. Следовательно, на этом основании отказать в вычете НДС нельзя.

Постановление АС Волго-Вятского округа от 23.05.2019 № А79-897/2018. Постановления арбитражных судов Поволжского округа от 14.03.2018 № Ф06-30682/2018, Уральского округа от 28.11.2017 № Ф09-6956/17 и Центрального округа от 23.05.2018 № А48-4593/2017

Оказание услуг по перевозке товара подтверждено товарно-транспортными накладными, договором, сопроводительными реестрами, письмом перевозчика, подтверждающим факт транспортировки. Отдельные недостатки в оформлении товарно-транспортных накладных и неточности показаниях работников не опровергают факты перевозки, а кроме того, сама перевозочная организация факт поставки не отрицает. Получение товаров и их дальнейшая реализация подтверждены и не оспариваются заинтересованным лицом.

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 07.07.2010 № А32-50430/2009-25/619.

Компания представила документы, подтверждающие все этапы движения товара от его приобретения поставщиком и импорта в Россию до реализации оптовым компаниям. Также использовались пояснения субподрядчиков, привлекаемых перевозчиками для оказания услуг по перевозке товаров. Субподрядчики представили письма и объяснения, подтверждающие перевозку. Были представлены выписки из журнала учета транспортных средств, въезжающих на склады.

Постановления Арбитражного суда Московского округа от 04.09.2017 №№ Ф05-12252/2017, А40-179934/2016.

Пропуска, оформленные для въезда автомобилей компании-перевозчика является аргументом в пользу реальности поставки товаров.

Постановления арбитражных судов Восточно-Сибирского округа от 17.07.2015 № А19-19011/2014, Поволжского округа от 17.11.2015 № Ф06-2472/2015, Северо-Кавказского округа от 05.04.2016 № А32-8675/2015 и Уральского округа от 16.08.2017 № Ф09-4327/17.

В журнале учета въезжающего транспорта нет сведений о спорных перевозках. Это аргумент в пользу инспекции. Однако, журнал не прошнурован и не опечатан. Нет оснований считать, что в него выносились все перевозки. В приказе руководителя нет обязанности регистрации каждой машины. Как и нет пояснения отвечающих за ведение журнала, в которых они заявляли бы о стопроцентной регистрации выезжающего транспорта.

Арбитражный суд Московского округа (постановление от 08.06.2018 № А40-146657/2017).

Показания сотрудника в компании перевозчика важны для оценки реальности сделки. Это значит, что следует допросить водителя или иного представителя транспортной компании. Без этого крайне сложно доказать эффективность операций, а значит, нет оснований для доначисления налогов.

Постановления Арбитражных судов Западно-Сибирского округа от 18.12.2015 № А81-639/2015 и Северо-Кавказского округа от 24.12.2015 № А53-24144/2014.

Инспекция заявила, что у поставщика нет грузовика для перевозки товара. Фирма предъявила фотографии, из которых ясно, что спорный товар является малогабаритным, значит, для его перевозки грузовик не нужен. У директора контрагента есть легковая машина, на который перевозился спорной товар, и эта машина въезжала на территорию склада налогоплательщика. Следовательно, доставка реальна и доначислить НДС нельзя.

Арбитражный суд Центрального округа, дело № А62-6091/2018.

Инспекция заявила, что компания не использует приобретённый товар в деятельности, следовательно, покупка нереальна. Суды не согласились. Покупатель и поставщик — добросовестные компании, купля-продажа оформлена в соответствии с законом.Того факта, что компания не использует приобретённый товар в деятельности, недостаточно для отказа в вычете НДС.

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 23.07.2019 №№ Ф10-3035/2019, А48-8131/2018.

Компания приобретала фанерное сырье и подобные товары у других компаний и индивидуальных предпринимателей. Компания проявила должную осмотрительность: выбор контрагентов был обусловлен возможностью поставлять большой объём фанерного сырья, возможностью оплаты поставок со значительными отстрочками. Контрагенты не обладали признаками сомнительных организаций, факт поставки был оформлен в соответствии с законом.

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 06.08.2019 №№ Ф01-3222/2019, А29-464/2018.

Компания покупала материалы и оборудование для изготовления металлических дверей. Инспекция настаивала, что это сделка фиктивна. Компания доказала, что приобретённые товарно-материальные ценности переданы ею в производство. Продавец отразил сумму реализации в адрес налогоплательщика и уплатил соответствующие налоги. Компания представила приходные ордера и складские документы.

АС Восточно-Сибирского округа от 17.10.2014 № А19-19367/2013.

Компания покупала семена подсолнечника. Инспекция заявила, что сделка фиктивна. Однако семена подсолнечника в дальнейшем были реализованы в адрес другой компании, которая приняла и оплатила их, что подтверждается договором поставки, товарными накладными, счетами-фактурами, платежными поручениями. Инспекция осмотрела склад, его производственные мощности, протокол был составлен с приложением фото. Это подтверждает, что у компании есть имущество, необходимое для приобретения товара.

АС Поволжского округа от 26.05.2015 № Ф06-23707/2015.

Компания покупала у контрагента меховые изделия: пальто, полупальто, жакеты, куртки и так далее. Продавец представил налогоплательщику сертификаты соответствия на эти изделия. Налогоплательщик представил квитанции к приходно-кассовым ордерам и платежные поручения на оплату товаров. Установлены факты списания средств на приобретение товара, а также за транспортные услуги индивидуальным предпринимателям.

АС Поволжского округа от 20.04.2016 № Ф06-7395/2016.

Инспекция заявила, что компания приобретала детали для проведения ремонта автомобилей необоснованно, так как потребности в ремонте не было. Компания отбила этот аргумент, потому что приобретенные запчасти использовались при ремонте оборудования автомобилей на основании годовых планов-графиков ремонта оборудования и соответствующих приказов директора.

АС Поволжского округа от 15.03.2016 № Ф06-6245/2016.

Компания-подрядчик заключила договор с субподрядчиком. Для исполнения договора требовались транспортные услуги, но инспекция заявила, что транспортные услуги на самом деле не оказывались.

Компания отбилась, представив таблицу услуг на 20 страницах, где:

транспортные услуги сопоставлены с договорами подряда с заказчиками ООО «УНИКОМ» и актами выполненных работ формы КС-2. Из представленного реестра прослеживается соотношение оказанных транспортных услуг с выполняемыми обществом общестроительными работами по договорам с ООО «Железобетон-12», ООО СК «Март-Универсал», ОАО «Череповецкий Азот». Согласно актам выполненных работ ООО «Железобетон-12», ООО СК «Март-Универсал», ОАО «Череповецкий Азот» обществом были выполнены и переданы заказчикам строительные работы, для производства которых были использованы транспортные услуги, отраженные в первичных документах ООО «СК-Мет». Доказательств выполнения транспортных услуг силами самого общества в материалах дела не содержится. Кроме того, из представленных в материалы дела доказательств следует реальность оказания транспортных услуг.

Компания заключила договоры перевозки. Инспекция заявила, что эти договоры формальны и направлены на получение необоснованной налоговой выгоды. Суд поддержал компанию по ряду причин, среди них была следующая:

все товарно-транспортные накладные полученные от ООО «Ритм-С» содержат названия транспортных средств, их государственные номера и фамилии водителей. В ходе выездной налоговой проверки МИ ФНС не осуществила проверку транспортных средств, заявленных в товарно-транспортных накладных. Не нашла и не опросила владельцев грузовых автомобилей, а также водителей, осуществлявших перевозку.

Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 26 октября 2012 года по делу № А32-18174/2012.

Компания заказала консалтинговые (маркетинговые) услуги. Инспекция заявила, что необходимость в этих услугах отсутствует, как и связь между доходом и этими услугами. Конкретной информации о проведённых исследованиях, их анализе и оценке нет. Инспекция расходы убрала.

Компания доказала, что что услуги по маркетингу реальны и эффективны, поскольку продажи товара увеличились.

Кроме того, подрядчик представил систематизированные данные в виде таблицы. В ней он указал, как оценивались бизнес-процессы с точки зрения маркетинга, продемонстрировал показатели тестирования сотрудников дилерских центров (следовательно, тестирование проводилось).

Довод общества о представлении налоговой отчетности со значительной прибылью, которая имеет тенденцию к увеличению, налоговый орган не опроверг. Таким образом, указанные расходы ООО «ДЦ УАЗ» направлены на поддержание и расширение его деловой активности, непосредственно связаны с увеличением налогооблагаемых доходов общества и являются обоснованными, осуществленными в рамках деятельности, направленной на получение дохода.

Постановление Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от 15 сентября 2014 года по делу №А72-1526/2014.

Инспекция решила, что компания незаконно учла по налогу на прибыль затраты на маркетинговые услуги. Также инспекция заявила, что цель проведения маркетингового исследования не достигнута.

Суд встал на сторону компании, указав, что:

в материалы дела представлены копии товарных накладных по форме Торг-12 и товарно-транспортных накладных, подтверждающих факт реализации новой продукции с кодом 11480, начиная с июня 2012 г. Заявителем в материалы дела представлены копии товарных накладных по форме Торг-12 и товарно-транспортных накладных, подтверждающих факт реализации новых продуктов с кодом 11 802 и 11 806, начиная с мая 2011 г. При таких обстоятельствах, судебные инстанции правомерно указали, что налогоплательщиком представлены достаточные доказательства фактического использования результатов маркетинговых исследований в деятельности заявителя.

Постановление Арбитражного суда поволжского округа от 5 апреля 2016 года Ф06-7389/2016 по делу № А57-5617/2015.

Инспекция заподозрила, что компания создала формальный документооборот с управляющей компанией, которая по мнению инспекции, никаких реальных услуг налогоплательщику не показывает. Однако налогоплательщик отбился, указав, что между ним и управляющей компанией есть огромное количество контактов, а значит, и работа ведётся (иначе зачем бы сотрудники двух компаний столько раз созванивались?):

кроме того, доказательством реального управления ООО «ЕвроХим — БМУ» со стороны управляющей организации является распечатка телефонных переговоров за 2009 и 2010 годы с расшифровкой номеров телефонов обеих компаний и фамилиями сотрудников управляющей организации, осуществивших звонки (приложение № 14, листы 124-581; приложение № 15, листы 1-40). Согласно данным, содержащимся в этих документах, в 2009 году между сотрудниками управляющей организации и ООО «ЕвроХим — БМУ» было совершено 11 818 звонков, общая продолжительность которых составила свыше 734 часов. В 2010 году количество звонков было равно 10 755, а общая продолжительность переговоров составила свыше 613 часов. Тридцать шесть командировок сотрудников управляющей организации в ООО «ЕвроХим — БМУ» имело место в проверяемый период (Приложение № 15, листы 41-159), а количество сотрудников ООО «ЕвроХим — БМУ», командированных в управляющую организацию, в проверяемом периоде превысило 55 (приложение № 15, листы 160-350).

Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 12 января 2015 года по делу № А32-5124/2013.