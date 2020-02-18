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«Налоговые адвокаты»

Налоговики заподозрили фирму в обнале? Как отбиться от таких обвинений

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Это очередной пост из серии «77 проверенных на практике аргументов, „отбивающих“ почти любые претензии налоговой инспекции».

Сегодня расскажем об аргументах против обнала.

Об аргументах против дробления читайте здесь, а здесь — об аргументах в пользу реальности хозяйственной операции.

Контрагент участвовал в незаконном обналичивании денег.

Есть приговор суда, которым это установлено. Инспекция отказала в вычете по НДС по счетам-фактурам от этого контрагента. Но суд поддержал компанию, указав, что

инспекция не предоставила доказательств применения обществом схемы расчетов, свидетельствующей о возврате денежных средств самому обществу или лицам, имеющим к нему отношение, либо доказательств того факта, что общество знало или должно было знать о недобросовестности контрагента.

Иными словами, инспекция не доказала, что деньги возвращались компании или что компания знала о недобросовестности контрагента.

Постановление Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 22 марта 2019 года по делу № А63-5715/2017.

Контрагент налогоплательщика участвовал в обналичивании денег, что подтверждается приговором суда общей юрисдикции.

Инспекция не доказала, что отношения с этим контрагентом были фиктивными. Напротив, суд изучил огромный объем документов и допросил свидетелей. Всё указывало на то, что что отношения между налогоплательщиком и контрагентам реальны:

таким образом, суд приходит к выводу о том, что собранные по настоящему делу доказательства, в своей совокупности подтверждают факт поставки товара от спорных поставщиков и зачисление средств на счёт общества, что свидетельствует о реальности операций по приобретению продукции, которые обусловлены разумными экономическими целями.

Налоговой инспекции в процессе судебного разбирательства предложено представить дополнительные пояснения по представленным документам, в том числе от ОАО «МЖК Армавирский», однако факт перемещения товара от спорных контрагентов в пункт разгрузки, инспекцией документально не опровергнут.

Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 14 марта 2018 года по делу № А63-8925/2017.

У контрагента компании весь набор признаков технички.

Инспекция заявила об обнале и отказала в вычетах по НДС с этим контрагентом. Однако суд учел, что инспекция не опровергла поставку продукции, её использование в деятельности налогоплательщика, а также реализацию. Кроме того:

собранные в ходе проверки доказательства не подтверждают недобросовестность плательщика — из выписки с банковского счета не следует, что поступившая от плательщика оплата была обналичена.

Решение Арбитражного суда Челябинской области от 22 ноября 2017 года по делу № А76-17403/2017.

Компания перечислила деньги контрагенту. В этот же день или на следующий эти деньги снимала со счёта контрагента бухгалтер компании.

Сами переводили — сами снимали. Инспекция заявила, что схема с обналом очевидна. Компания добилась решения суда в свою пользу, указав, что бухгалтер работает и у поставщика и у самого налогоплательщика. Инспекция не доказала возврат денег налогоплательщику или неправомерное обналичивание. Деньги снимались для нужд контрагента, и все нормально.

Решение Арбитражного суда Орловской области от 7 апреля 2017 года по делу № А48- 6665/2016.

Инспекция обвинила контрагента компании в обнале и отказала в вычетах.

Но суд встал на сторону компании, что:

в оспариваемых решениях не указано, и в судебном заседании представитель заинтересованного лица не пояснил, какие операции в выписках банка подтверждают факт обналичивания. Проведенный налоговым органом анализ движения денежных средств не подтверждает совершение обществом и контрагентом действий по обналичиванию денежных средств со счетов в банках. Налоговая инспекция не приводит документально обоснованных доводов создания обществом кругового движения денежных средств, уплаченных ООО «Спарта».

Налоговая инспекция ссылается на недобросовестность контрагентов 2 и 3 звеньев. Однако налоговой инспекцией не доказано, что общество знало или могло знать о недобросовестности субпоставщиков, а также влияние такой недобросовестности на отношения между обществом и ООО «Спарта». Суд, проанализировав банковские выписки ООО «Спарта», установил, что они содержат сведения обычной хозяйственной деятельности организации. Кроме того, в них отражены, в частности, факты оплаты материалов, узлов, деталей, оборудования и услуг перевозки ООО «Сириус», ООО «Метрополь».

Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 14 марта 2018 года по делу № А63-8925/2017.

Инспекция заявила, что компания ведёт фиктивные операции с контрагентами.

Деньги, перечисляемые контрагентам, они в последствии обналичивают. Инспекция не указала, какая именно сумма обналичивалась, когда выполнялись перечисления. А также не привела выписку с банковского счета контрагента. Таким образом, инспекция не доказала ни факт обналичивания, ни факт перечисления денег спорному контрагенту. Сделки и их правила оформления инспекторы не опровергли.

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 23.07.2019 № Ф06-49377/2019.

Налоговая утверждает, что контрагент обналичивал средства и возвращал их налогоплательщику.

Но выписки и иные документы по расчётному счёту контрагента опровергают этот довод. Контрагент снимал деньги на покупку сельхозпродукции, и налоговая этот аргумент не опровергла.

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 26.01.2017 № А32-24093/2014.

Инспекция утверждала, что счёт использован для обналичивания поступающих денег.

Но инспекция не доказала, что налогоплательщик осведомлён о деятельности контрагента, который якобы обналичивает деньги. Инспекция не доказала, что налогоплательщик участвует в противоправных схемах.

Арбитражный суд Поволжского округа постановление от 25.06.2019 № Ф06-47795/2019.

Налогоплательщик не знал об обналичивании денег, поскольку ему неподконтрольны денежные потоки его контрагента.

Это следует из того, что ему не подконтролен сам контрагент.

Постановления арбитражных судов Поволжского округа от 12.04.2019 № Ф06-45220/2019 и Северо-Кавказского округа от 02.04.2019 № А25-173/2018.