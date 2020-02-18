Налоговики заподозрили фирму в обнале? Как отбиться от таких обвинений

Это очередной пост из серии «77 проверенных на практике аргументов, „отбивающих“ почти любые претензии налоговой инспекции».

Сегодня расскажем об аргументах против обнала.

Об аргументах против дробления читайте здесь, а здесь — об аргументах в пользу реальности хозяйственной операции.

Контрагент участвовал в незаконном обналичивании денег.

Есть приговор суда, которым это установлено. Инспекция отказала в вычете по НДС по счетам-фактурам от этого контрагента. Но суд поддержал компанию, указав, что

инспекция не предоставила доказательств применения обществом схемы расчетов, свидетельствующей о возврате денежных средств самому обществу или лицам, имеющим к нему отношение, либо доказательств того факта, что общество знало или должно было знать о недобросовестности контрагента.

Иными словами, инспекция не доказала, что деньги возвращались компании или что компания знала о недобросовестности контрагента.

Постановление Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 22 марта 2019 года по делу № А63-5715/2017.

Контрагент налогоплательщика участвовал в обналичивании денег, что подтверждается приговором суда общей юрисдикции.

Инспекция не доказала, что отношения с этим контрагентом были фиктивными. Напротив, суд изучил огромный объем документов и допросил свидетелей. Всё указывало на то, что что отношения между налогоплательщиком и контрагентам реальны:

таким образом, суд приходит к выводу о том, что собранные по настоящему делу доказательства, в своей совокупности подтверждают факт поставки товара от спорных поставщиков и зачисление средств на счёт общества, что свидетельствует о реальности операций по приобретению продукции, которые обусловлены разумными экономическими целями.

Налоговой инспекции в процессе судебного разбирательства предложено представить дополнительные пояснения по представленным документам, в том числе от ОАО «МЖК Армавирский», однако факт перемещения товара от спорных контрагентов в пункт разгрузки, инспекцией документально не опровергнут.

Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 14 марта 2018 года по делу № А63-8925/2017.

У контрагента компании весь набор признаков технички.

Инспекция заявила об обнале и отказала в вычетах по НДС с этим контрагентом. Однако суд учел, что инспекция не опровергла поставку продукции, её использование в деятельности налогоплательщика, а также реализацию. Кроме того:

собранные в ходе проверки доказательства не подтверждают недобросовестность плательщика — из выписки с банковского счета не следует, что поступившая от плательщика оплата была обналичена.

Решение Арбитражного суда Челябинской области от 22 ноября 2017 года по делу № А76-17403/2017.

Компания перечислила деньги контрагенту. В этот же день или на следующий эти деньги снимала со счёта контрагента бухгалтер компании.

Сами переводили — сами снимали. Инспекция заявила, что схема с обналом очевидна. Компания добилась решения суда в свою пользу, указав, что бухгалтер работает и у поставщика и у самого налогоплательщика. Инспекция не доказала возврат денег налогоплательщику или неправомерное обналичивание. Деньги снимались для нужд контрагента, и все нормально.

Решение Арбитражного суда Орловской области от 7 апреля 2017 года по делу № А48- 6665/2016.

Инспекция обвинила контрагента компании в обнале и отказала в вычетах.

Но суд встал на сторону компании, что:

в оспариваемых решениях не указано, и в судебном заседании представитель заинтересованного лица не пояснил, какие операции в выписках банка подтверждают факт обналичивания. Проведенный налоговым органом анализ движения денежных средств не подтверждает совершение обществом и контрагентом действий по обналичиванию денежных средств со счетов в банках. Налоговая инспекция не приводит документально обоснованных доводов создания обществом кругового движения денежных средств, уплаченных ООО «Спарта».

Налоговая инспекция ссылается на недобросовестность контрагентов 2 и 3 звеньев. Однако налоговой инспекцией не доказано, что общество знало или могло знать о недобросовестности субпоставщиков, а также влияние такой недобросовестности на отношения между обществом и ООО «Спарта». Суд, проанализировав банковские выписки ООО «Спарта», установил, что они содержат сведения обычной хозяйственной деятельности организации. Кроме того, в них отражены, в частности, факты оплаты материалов, узлов, деталей, оборудования и услуг перевозки ООО «Сириус», ООО «Метрополь».

Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 14 марта 2018 года по делу № А63-8925/2017.

Инспекция заявила, что компания ведёт фиктивные операции с контрагентами.

Деньги, перечисляемые контрагентам, они в последствии обналичивают. Инспекция не указала, какая именно сумма обналичивалась, когда выполнялись перечисления. А также не привела выписку с банковского счета контрагента. Таким образом, инспекция не доказала ни факт обналичивания, ни факт перечисления денег спорному контрагенту. Сделки и их правила оформления инспекторы не опровергли.

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 23.07.2019 № Ф06-49377/2019.

Налоговая утверждает, что контрагент обналичивал средства и возвращал их налогоплательщику.

Но выписки и иные документы по расчётному счёту контрагента опровергают этот довод. Контрагент снимал деньги на покупку сельхозпродукции, и налоговая этот аргумент не опровергла.

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 26.01.2017 № А32-24093/2014.

Инспекция утверждала, что счёт использован для обналичивания поступающих денег.

Но инспекция не доказала, что налогоплательщик осведомлён о деятельности контрагента, который якобы обналичивает деньги. Инспекция не доказала, что налогоплательщик участвует в противоправных схемах.

Арбитражный суд Поволжского округа постановление от 25.06.2019 № Ф06-47795/2019.

Налогоплательщик не знал об обналичивании денег, поскольку ему неподконтрольны денежные потоки его контрагента.

Это следует из того, что ему не подконтролен сам контрагент.

Постановления арбитражных судов Поволжского округа от 12.04.2019 № Ф06-45220/2019 и Северо-Кавказского округа от 02.04.2019 № А25-173/2018.