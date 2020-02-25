Как добиться, чтобы доказательства налоговой инспекции были исключены из дела

Обзор судебных решений.

Инспекция отказала в вычете НДС

Инспекторы составили протокол осмотра здания, в котором выполнялись спорные работы. Протокол подписали понятые. Адвокаты опросили понятых, настояли, чтобы их допросил и суд. Выяснилось, что понятые не осматривали здание полностью. Один из них лишь побывал в подвале, второй вообще не осматривал здание. Ни один из понятых не читал протокол осмотра. Протокол осмотра был признан недопустимым доказательством и был исключён из дела.

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 19.06.2019 № А03-23054/2016.

Инспекторы не разъяснили понятым их права и обязанности, выемка документов в разных помещениях проходила без понятых и представителей налогоплательщика

Также понятым предложили подписать протокол выемки, который был составлен не полностью, точное количество изъятых документов указано не было. В результате этих нарушений суд признал протокол выемки незаконным.

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 08.05.2013 № А76-16385/2012, Ф09-3634/2013.

Инспекция допрашивала директора контрагента, но не предупредила его об уголовной ответственностиза дачу заведомо ложных показаний

Следовательно, протокол допроса директора является недопустимым доказательством.

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 06.06.2019 № Ф08-3716/2019, А53-23892/2018.

Протокол допроса свидетеля является недопустимым доказательством, так как он был проведён после окончания выездной проверки

А также вне рамок дополнительных мероприятий налогового контроля.

Постановление АС Московского округа от 07.02.2019 № А40-45134/2018.

Подпись проверяющего инспектора была подделана в акте выездной налоговой проверки

Лицо, подделывающее подпись, пыталось подражать почерку проверяющего инспектора. Эти обстоятельства подтверждены актом экспертного исследования. Следовательно, решение ИФНС незаконно. Постановление

Арбитражного суда Поволжского округа от 02.04.2019 № А55-1247/2018.

Если решение по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки выносит не руководитель или заместитель налогового органа, который рассматривал эти материалы

Это существенное нарушение условий процедуры рассмотрения.

Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57.

Инспекция затребовала книгу учёта доходов и расходов

А также книгу кассира-операциониста, провела осмотр, истребовала документы у контрагентов предпринимателя в рамках камеральной налоговой проверки. Но делать это в рамках камералки нельзя. Следовательно, собранные инспекцией доказательства недопустимы.

Определение Верховного суда от 12.04.2019 № 309-ЭС19-3406.

Отсутствие товара установлено с помощью осмотр

Однако при составлении протокола присутствовал только один понятой, в то время как их должно быть два. Следовательно, протокол осмотра является недопустимым доказательством.

Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 25.03.2019 № А19-6020/2018.

ИФНС провела проверку и доначислила налоги. Компания обжаловала решение в УФНС, которая вынесла новое решение

В новом решении УФНС заявила дополнительные аргументы против налогоплательщика. Однако делать так УФНС не может. Управление может опираться на те доказательства, которые собрала ИФНС. Чтобы найти новые доказательства, управление должно провести повторную проверку. Если повторная проверка не проводилась, то управление может опираться только на доказательства, собранные нижестоящей инспекцией.

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 24.07.2019 № Ф09-4289/19.

Компания получила решение о проведении выездной проверки по НДФЛ

Однако инспекция проводила проверку по правильности исчисления и удержания всех налогов и сборов, указывая на то, что в решении сказано именно про все налоги и сборы. Компания с этим не согласилась и пошла в суд. В суде добилась проведения экспертизы решение. Решение было распечатано на нескольких листах, экспертиза установила, что лист, где указан предмет проверки (НДФЛ или все налоги) распечатан не на том же принтере, на котором распечатаны остальные листы решения. Из этого следует, что что лист с указанием, что проводится проверка по всем налогам, был заменён. Таким образом, предмет проверки был незаконно расширен. В настоящем решении о проверке указано, что налоговая проверяет только НДФЛ.

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 03.07.2019 № А54-8336/2017.