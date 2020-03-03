ЦБ обновляет список операций, из-за которых ваш счет могут заблокировать. В новом списке есть, чему поудивляться

Центробанк планирует обновить список необычных операций, перечисленных в Положении № 375-П. Смысл этого Положения в том, что если компания или предприниматель переводят через банк деньги, и перевод подпадает под определение необычной операции, то банк может отказать в этом этой операции, запросить пояснения и заблокировать счёт. Известны случаи, когда банки попросту терроризировали бизнес необоснованными придирками и отказами в операциях.

Положение № −375-П прямо связано с печально известным 115-ым Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Повторимся, банк имеет право заблокировать компании счёт, если её операции подозрительны. Причём блокировка счёта часто очень лукава. За солидный процент (10-15%) банки зачастую согласны вывести деньги с заблокированного счета. Это надо понимать так: «Мы считаем, что вы легализуйте преступные доходы или вы террорист, но за 10-15% мы готовы закрыть на это глаза».

Новое и главное

Если сравнивать новый вариант Положения с редакцией от 2012 года, то нынешняя редакция стала намного более современной. Например в числе признаков сомнительных операций упомянуты ip-адреса, чего не было в Положении 2012:

Дистанционное управление с одной группы IP-адресов или одного устройства (мобильного телефона, ноутбука и т. д.) операциями по счетам компаний, зарегистрированных в разных странах либо принадлежащих разным собственникам. Дистанционное управление с одной группы IP-адресов или одного устройства (мобильного телефона, ноутбука и т. д.) операциями по нескольким (множеству) счетам, открытым на разных физических лиц, при отсутствии у кредитной организации информации о близком родстве таких физических лиц .

Ещё банки должны насторожится, если клиент хочет вывести деньги после того, как его что-то насторожило из-за внутреннего контроля банка:

Операция клиента по его банковскому счету (вкладу), связанная с выдачей (перечислением на счет клиента, открытый в другой кредитной организации) остатка денежных средств при закрытии такого банковского счета (вклада) по инициативе клиента вследствие осуществления кредитной организацией внутреннего контроля

Всё, что связано с виртуальными активами, по умолчанию должно считаться банками чем-то подозрительным:

Операция связана с приобретением или продажей виртуальных активов

Основание заподозрить компанию в отмывании преступных денег или терроризме самые разные, вот ещё несколько:

Снятие клиентом в наличной форме денежных средств, полученных в форме субсидии

Регулярные зачисления денежных средств от юридических лиц, являющихся ломозаготовителями (обладающих лицензией на деятельность по заготовке (скупке) металлолома) для покупки лома черных, цветных или драгоценных металлов на банковские счета (депозиты, вклады) физических лиц на сумму более 250 000 рублей в месяц и последующее снятие этих средств в наличной форме

Перечисление клиентом — юридическим лицом со своего счета денежных средств на банковский счет регионального филиала ФГУП «Почта России», предназначенных для пересылки почтовым переводом в адрес физического лица (физических лиц) с целью выдачи ему (им) денежных средств в наличной форме.

Операция по списанию денежных с корпоративной карты клиента — юридического лица в пользу организаций, осуществляющих торговлю товарами и (или) услугами, в том числе за наличный расчет (в частности, продовольственными и непродовольственными товарами, автомобилями, легкими автотранспортными средствами, табачными изделиями, строительными материалами, туристическими, медицинскими и прочими услугами).

Но есть кое-что, что действительно удивляет.

Центробанк разрешает не исполнять судебные исполнительные документы?

Операция по списанию со счета клиента денежных средств на основании исполнительных документов о взыскании денежных средств в связи с неисполнением условий гражданско-правовой сделки, характер которой дает основания полагать, что соответствующая операция направлена на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Метод незаконного обналичивания через исполнительные документы уже давно существует, и это проблема.

Какой-нибудь суд выдаёт исполнительный лист на взыскание с компание суммы до 500 тыс руб. Исполнительный лист передаётся в банк, который перечисляет эту сумму на указанный счёт. Эту операцию может проводить дружественная компания, которая таким образом обналичивает деньги для основной компании.

Как способ мошенничества это тоже возможно. Например, в последние год-полтора стала широко известна подобную схема с использованием документов комиссий по трудовым спорам. Якобы компания не выплатила зарплату, сотрудник пожаловался в комиссию по трудовым спорам, которая вынесла предписание зарплату выплатить.

Но банков есть три дня на проверку достоверности исполнительного листа. Банк может сделать запрос судье: выдавал ли судья этот исполнительный лист? Это правильно.

Теперь же, получается, у банка есть возможность поставить под сомнение само существо исполнительного листа; само его исполнительское значение.

Вдумайтесь в формулировку «операция... характер которой дает основания полагать, что... операция направлена на легализацию доходов».

Интересно, кто-нибудь из сотрудников Центробанка смог бы внятно и однозначно объяснить, что значит «характер который дает основания полагать»? Что это за характер, что это за основание? Нормы создает тот, кто не будет их применять. А тот кто будет их применять, будет делать это как-нибудь. Классика.

Исполнительный лист — это исполнительный документ, и согласно закону «Об исполнительном производстве» банк обязан совершить исполнительские действия, например, в виде списания денег.

То есть банковский сотрудник будет решать, стоит исполняет федеральное законодательство или не стоит. Как вам это нравится?

Что-нибудь однозначно хорошие в новом варианте Положение есть?

Есть. Потому что исчез следующий пункт:

Наличие нестандартных или необычно сложных инструкций по порядку проведения расчетов, отличающихся от обычной практики, используемой данным клиентом (представителем клиента), или от обычной рыночной практики.

То есть раньше банк мог оценивать, является какая-то операция нестандартной для клиента или не является. Клиент обязан был постоянно придерживаться более-менее одних и тех же операций. Потому что любая необычная операция могла вызвать у банка подозрения. Опять нормы писал тот, кто очень далек от мира бизнеса. Очень хорошо, что теперь этого пункта не будет.

В целом же, имеет смысл изучить новый вариант Положения самостоятельно. Там почти 100 пунктов, и охватить их все в этой статье мы не смогли. Если хотите, посмотрите тут.

Наша позиция по отношению к этому документу

Бизнес контролируют со всех сторон: ФНС контролирует, полиция контролирует, следственный комитет контролирует, банки контролируют.

Контролируется сделки, контрагенты, налоговая нагрузка, объём вычетов НДС, операции, их характер и так далее. С государственными контролерами более-менее понятно, хотя их полномочия, по нашему мнению, должны быть уменьшены. Но банк — это по умолчанию организация, созданная для зарабатывания денег, то есть это такой же бизнес. Даже если банк полностью или частично принадлежит государству.

Когда банк контролирует бизнес, получается, что один бизнес контролирует другой бизнес. На каком основании один из субъектов хозяйственной деятельности может осуществлять какой-то контроль в отношении другого субъекта хозяйственной деятельности? Банк — это не орган власти. На каком основании ему дана власть?

Всесторонний контроль может казаться нормальным, но только тем людям, которые к нему успели привыкнуть. Но привычка не делает этот контроль обоснованным и логичным.

Выводы

Банк — это бизнес, он создан, чтобы зарабатывать деньги.

Нелогично, когда компания, созданная для зарабатывания денег, наделяется какими-то властными полномочиями в отношении другой компании, созданной для зарабатывания денег. Но именно это и происходит, когда банки контролируют бизнес.

В этой ситуации контроль легко перерастает в злоупотребление, тем более, что Центробанк в какой-то степени подталкивает к этому банки, ужесточая требования и отзывая у банков лицензии за неисполнение своих актов.

Выявив или якобы выявив сомнительную операцию и заблокировав счёт, банк предлагает компании вывести деньги за солидный процент.

Таким образом, у банка появляется интерес находить сомнительные операции. Следовательно, банк «по умолчанию» не может быть объективным при оценке сомнительности операции.

Кроме того, если банк найдёт реального террориста, то этот террорист также сможет вывести деньги за те же самые 10-15%, что лишает банковский контроль смысла.