Как отразить обвинения в обнале и нереальности работ: 9 аргументов из практики

Мы собираем для вас самый полный список аргументов, с помощью которых можно отбить доначисления и доказать реальность операций.

Контрагент обналичивает деньги? Это не помешает получить вычет по работе с ним

Контрагент участвовал в незаконном обналичивании денег. Есть приговор суда, которым это установлено. Инспекция отказала в вычете по НДС по счетам-фактурам от этого контрагента. Но суд поддержал компанию, указав, что:

инспекция не предоставила доказательств применения обществом схемы расчетов, свидетельствующей о возврате денежных средств самому обществу или лицам, имеющим к нему отношение, либо доказательств того факта, что общество знало или должно было знать о недобросовестности контрагента.

Иными словами, инспекция не доказала, что деньги возвращались компании или что компания знала о недобросовестности контрагента.

Постановление Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 22 марта 2019 года по делу № А63-5715/2017.

Контрагент налогоплательщика участвовал в обналичивании денег, что подтверждается приговором суда общей юрисдикции. Инспекция не доказала, что отношения с этим контрагентом были фиктивными. Напротив, суд изучил огромный объем документов и допросил свидетелей. Всё указывало на то, что что отношения между налогоплательщиком и контрагентам реальны:

таким образом, суд приходит к выводу о том, что собранные по настоящему делу доказательства, в своей совокупности подтверждают факт поставки товара от спорных поставщиков и зачисление средств на счёт общества, что свидетельствует о реальности операций по приобретению продукции, которые обусловлены разумными экономическими целями. Налоговой инспекции в процессе судебного разбирательства предложено представить дополнительные пояснения по представленным документам, в том числе от ОАО «МЖК Армавирский», однако факт перемещения товара от спорных контрагентов в пункт разгрузки, инспекцией документально не опровергнут.

Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 14 марта 2018 года по делу № А63-8925/2017.

У контрагента компании весь набор признаков технички. Инспекция заявила об обнале и отказала в вычетах по НДС с этим контрагентом. Однако суд учел, что инспекция не опровергла поставку продукции, её использование в деятельности налогоплательщика, а также реализацию. Кроме того:

собранные в ходе проверки доказательства не подтверждают недобросовестность плательщика — из выписки с банковского счета не следует, что поступившая от плательщика оплата была обналичена.

Решение Арбитражного суда Челябинской области от 22 ноября 2017 года по делу № А76-17403/2017.

Компания перечислила деньги контрагенту. В этот же день или на следующий эти деньги снимала со счёта контрагента бухгалтер компании. Сами переводили — сами снимали. Инспекция заявила, что схема с обналом очевидна. Компания добилась решения суда в свою пользу, указав, что бухгалтер работает и у поставщика и у самого налогоплательщика. Инспекция не доказала возврат денег налогоплательщику или неправомерное обналичивание. Деньги снимались для нужд контрагента, и все нормально.

Решение Арбитражного суда Орловской области от 7 апреля 2017 года по делу № А48- 6665/2016.

Инспекция обвинила контрагента компании в обнале и отказала в вычетах. Но суд встал на сторону компании, что:

в оспариваемых решениях не указано, и в судебном заседании представитель заинтересованного лица не пояснил, какие операции в выписках банка подтверждают факт обналичивания. Проведенный налоговым органом анализ движения денежных средств не подтверждает совершение обществом и контрагентом действий по обналичиванию денежных средств со счетов в банках. Налоговая инспекция не приводит документально обоснованных доводов создания обществом кругового движения денежных средств, уплаченных ООО «Спарта». Налоговая инспекция ссылается на недобросовестность контрагентов 2 и 3 звеньев. Однако налоговой инспекцией не доказано, что общество знало или могло знать о недобросовестности субпоставщиков, а также влияние такой недобросовестности на отношения между обществом и ООО «Спарта». Суд, проанализировав банковские выписки ООО «Спарта», установил, что они содержат сведения обычной хозяйственной деятельности организации. Кроме того, в них отражены, в частности, факты оплаты материалов, узлов, деталей, оборудования и услуг перевозки ООО «Сириус», ООО «Метрополь».

Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 14 марта 2018 года по делу № А63-8925/2017.

Инспекция заявляет, что работы фиктивны? Докажите, что она ошибается

Компания-подрядчик заключила договор с субподрядчиком. Для исполнения договора требовались транспортные услуги, но инспекция заявила, что транспортные услуги на самом деле не оказывались.

Компания отбилась, представив таблицу услуг на 20 страницах, где:

транспортные услуги сопоставлены с договорами подряда с заказчиками ООО «УНИКОМ» и актами выполненных работ формы КС-2. Из представленного реестра прослеживается соотношение оказанных транспортных услуг с выполняемыми обществом общестроительными работами по договорам с ООО «Железобетон-12», ООО СК «Март-Универсал», ОАО «Череповецкий Азот». Согласно актам выполненных работ ООО «Железобетон-12», ООО СК «Март-Универсал», ОАО «Череповецкий Азот» обществом были выполнены и переданы заказчикам строительные работы, для производства которых были использованы транспортные услуги, отраженные в первичных документах ООО «СК-Мет». Доказательств выполнения транспортных услуг силами самого общества в материалах дела не содержится. Кроме того, из представленных в материалы дела доказательств следует реальность оказания транспортных услуг.

Компания заключила договоры перевозки. Инспекция заявила, что эти договоры формальны и направлены на получение необоснованной налоговой выгоды. Суд поддержал компанию по ряду причин, среди них была следующая:

все товарно-транспортные накладные полученные от ООО «Ритм-С» содержат названия транспортных средств, их государственные номера и фамилии водителей. В ходе выездной налоговой проверки МИ ФНС не осуществила проверку транспортных средств, заявленных в товарно-транспортных накладных. Не нашла и не опросила владельцев грузовых автомобилей, а также водителей, осуществлявших перевозку.

Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 26 октября 2012 года по делу № А32-18174/2012.

Компания заказала консалтинговые (маркетинговые) услуги. Инспекция заявила, что необходимость в этих услугах отсутствует, как и связь между доходом и этими услугами. Конкретной информации о проведённых исследованиях, их анализе и оценке нет. Инспекция расходы убрала.

Компания доказала, что что услуги по маркетингу реальны и эффективны, поскольку продажи товара увеличились.

Кроме того, подрядчик представил систематизированные данные в виде таблицы. В ней он указал, как оценивались бизнес-процессы с точки зрения маркетинга, продемонстрировал показатели тестирования сотрудников дилерских центров (следовательно, тестирование проводилось).

Довод общества о представлении налоговой отчетности со значительной прибылью, которая имеет тенденцию к увеличению, налоговый орган не опроверг. Таким образом, указанные расходы ООО «ДЦ УАЗ» направлены на поддержание и расширение его деловой активности, непосредственно связаны с увеличением налогооблагаемых доходов общества и являются обоснованными, осуществленными в рамках деятельности, направленной на получение дохода.

Постановление Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от 15 сентября 2014 года по делу №А72-1526/2014.

Инспекция решила, что компания незаконно учла по налогу на прибыль затраты на маркетинговые услуги. Также инспекция заявила, что цель проведения маркетингового исследования не достигнута.

Суд встал на сторону компании, указав, что:

в материалы дела представлены копии товарных накладных по форме Торг-12 и товарно-транспортных накладных, подтверждающих факт реализации новой продукции с кодом 11480, начиная с июня 2012 г. Заявителем в материалы дела представлены копии товарных накладных по форме Торг-12 и товарно-транспортных накладных, подтверждающих факт реализации новых продуктов с кодом 11 802 и 11 806, начиная с мая 2011 г. При таких обстоятельствах, судебные инстанции правомерно указали, что налогоплательщиком представлены достаточные доказательства фактического использования результатов маркетинговых исследований в деятельности заявителя.

Постановление Арбитражного суда поволжского округа от 5 апреля 2016 года Ф06-7389/2016 по делу № А57-5617/2015.

Инспекция заподозрила, что компания создала формальный документооборот с управляющей компанией, которая по мнению инспекции, никаких реальных услуг налогоплательщику не показывает. Однако налогоплательщик отбился, указав, что между ним и управляющей компанией есть огромное количество контактов, а значит, и работа ведётся (иначе зачем бы сотрудники двух компаний столько раз созванивались?):

кроме того, доказательством реального управления ООО «ЕвроХим — БМУ» со стороны управляющей организации является распечатка телефонных переговоров за 2009 и 2010 годы с расшифровкой номеров телефонов обеих компаний и фамилиями сотрудников управляющей организации, осуществивших звонки (приложение № 14, листы 124-581; приложение № 15, листы 1-40). Согласно данным, содержащимся в этих документах, в 2009 году между сотрудниками управляющей организации и ООО «ЕвроХим — БМУ» было совершено 11 818 звонков, общая продолжительность которых составила свыше 734 часов. В 2010 году количество звонков было равно 10 755, а общая продолжительность переговоров составила свыше 613 часов. Тридцать шесть командировок сотрудников управляющей организации в ООО «ЕвроХим — БМУ» имело место в проверяемый период (Приложение № 15, листы 41-159), а количество сотрудников ООО «ЕвроХим — БМУ», командированных в управляющую организацию, в проверяемом периоде превысило 55 (приложение № 15, листы 160-350).

Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 12 января 2015 года по делу № А32-5124/2013.