Налоговики доказывают аффилированность и взыскивают налоги одной компании с другой

Когда инспекция требует взыскать налоговую задолженность компании с другого лица (другой компании или человека), то налоговая должна доказать два момента: что должник и другое лицо взаимозависимы и что должник перевёл бизнес (деньги, имущество) на другое лицо. Рассказываем, как это происходит на практике.

Примеры дел, в которых инспекция доказывает взаимозависимость двух компаний (или компании и человека)

Была компания «РМС-Авто». Ей доначислили сотни миллионов рублей налогов, пеней и штрафов. Чтобы не платить, руководство компании перевело бизнес на ООО «ТД РМС», а потом на ООО «Ренессанс».

Вот как инспекция доказала перевод бизнеса:

все компании использовали один и тот же товарный знак. Правообладатель товарного знака — физическое лицо, которое владело 99% доли в уставном капитале РМС-Авто.

РМС-Авто за 3 месяца до открытия выездной налоговой проверки продала основные средства и большую часть товаров по договору купли-продажи компании «ТД РМС». Всего было продано больше чем на миллиард руб.

Компании использовали одни и те же офисы и склады. Инспекция проанализировала платежи компаний за аренду и установила, что компании арендует офисы и склады у одних и тех же ИПшников.

Сотрудники были переведены из первой компании в последующие с сохранением должности, рабочего места и должностных обязанностей.

Контрагенты были одинаковые.

Компании использовали одни и те же IP-адреса

У компаний был один и тот же генеральный директор и учредитель.

Дело №А40-5804/19-20-111.

Инспекция провела выездную проверку ООО «Трактир кирпичики» и доначислила налоги. Деятельность компании была переведена на ООО «Олимп»:

Олимп был создан через 2 месяца после вынесения акта выездной налоговой проверки относительно Трактира.

75% сотрудников ООО «Олимп» состояли из персонала Трактира. Инспекция уточнила, что, учитывая, что у ресторана нет основных средств, единственным существенным ресурсом является именно кадровый состав.

Трактир и Олимп арендовали одни и те же помещения.

У трактира и Олимпа одна и та же хозяйственная деятельность.

С начала проведения выездной налоговой проверки Трактир перевёл активы на Олимп.

Дело № А40-242976/17-115-5443.

Инспекция провела проверку ЗАО «Найс» и доначислила более 2,5 млрд руб. Деятельность была переведена на ООО «Михаэла».

Вот как инспекция это доказала:

у компаний один и тот же фактический адрес, одни и те же телефоны, сайт, виды деятельности. Тот факт, что у компаний разные организационно-правовые формы (ЗАО и ООО), ничего не меняет.

Были перезаключены договоры о переуступке прав и обязанностей по договору аренды.

Сотрудники в числе 199 человек были переведены в новую компанию.

Заявителем и учредителем ООО «Михаэла» является родная сестра учредителя Найса.

Новая компания использует товары с маркировкой, которые продавала компания «Найс».

Дело № А41-98154/2017.

Подытожим, на каких основаниях в целом инспекция признаёт компании взаимозависимыми, что является одним из условий взыскания налоговой недоимки с зависимой компании:

учредитель и руководитель зависимой компании и налогоплательщика (взаимозависимых компаний) — один и тот же человек или близкие родственники;

зависимая компания и должник по налогам работают в одном и том же помещении, с одним и тем же IP-адресом, у них один и тот же телефон, один и тот же сайт;

компании используют одни и те же средства индивидуализации;

компания, на которую переводится бизнес, создаётся вскоре после вынесения решения о проведении налоговой проверки или вынесения акта по результатам выездной налоговой проверки

инспекция установила взаимозависимость между компаниями, исходя из фактических обстоятельств: были заключены договоры с контрагентами, переведены сотрудники и так далее.

Но чтобы взять налоговые долги с взаимозависимой компании, инспекция должна ещё доказать, что бизнес был переведён с компании, получившей доначисления, на новую компанию. Иногда эти основания совпадают с основаниями, по которым компании признаются аффилированными, иногда — нет.

Примеры судебных дел, когда инспекция доказала перевод бизнеса на аффилированную компанию и взяла налоги с неё

ООО «Регион ДВ» представила налоговую декларацию по налогу на прибыль, которая была проверена и в результате был вынесен акт, которым компании были доначислены налог, пеня и штраф. Компания пошла на банкротство. Учредителем и директором компании был индивидуальный предприниматель.

Компания и ИП занимались одним и тем же — оптовой торговлей неспециализированными товарами.

Инспекция заявила, что налоговые долги компании необходимо взять с индивидуального предпринимателя, так как:

сумма оплаты за реализованные товары в день поступления или на следующий день перечислялись предпринимателю с назначением платежа «в подотчет», «на хозяйственные нужды», «пополнение счёта» или «возврат займа»;

документов, которые подтверждали бы, что индивидуальный предприниматель расходует деньги в интересах компании, нет;

предприниматель ссылался, что он дал деньги компании в долг, а переводами компания ему этот долг возвращает. Но во внутреннем бухгалтерском учете компании операции по займу надлежащим образом не отражены.

Суд согласился с инспекцией.

Дело № А04-3842/2018.

Была выездная проверка компании Арнатс, которая ходе проведения выездной была реорганизована — присоединена к компании «Лагуна». Затем вся деятельность была переведена на Арнатс Агро.

Инспекция заявила о переводе бизнеса:

руководителем Арнатс и Арнатс Арго был один и тот же человек;

в Арнатс работало 14 человек, 10 из которых потом перешли на работу в Арнатс Агро, в том числе руководитель и главный бухгалтер;

компании располагаются по одному и тому же адресу;

торговая выручка на расчётный счёт Арнатс Агро ступает от контрагентов Арнатс. Компания заявила, что у неё 53 контрагента, и только 11 из них имели взаимоотношения Арнатс. Но инспекция не поленилась и посчитала, что именно на этих 11 контрагентов приходится 83,5% выручки новой компании. Значит, заявление компании о несовпадении списка контрагентов не принимается.

Дело № А40-20826/18-108-884.

ООО «Оптовая фирма Вафа» получила доначисления по результатам проверки. Бизнес был переведён на компанию «СВ»:

компания «СВ» начинает активную деятельность после решения инспекции относительно Вафа. До решения инспекции численность этой компании составляла 1 человек, а через год уже 37 человек, еще через год 64 человека. Также в разы выросли финансовые ресурсы и стоимость активов СВ;

после вынесения решения по выездной Вафа передала в аренду компании СВ три теплохода (перевод бизнеса);

У Вафы были устойчивые хозяйственные связи с несколькими компаниями. После вынесения решения по выездной эти компании прекращают платить Вафе и начинают платить новой компании (тоже перевод бизнеса);

У обеих компаний были заключены договоры с разными иранскими компаниями; у Вафы — с одной, у СВ — с другой. Но вот что странно — условия контрактов полностью дублируют друг друга, изменены лишь юридические лица, при этом директор обеих иранских компаний — один и тот же человек, контактные телефоны также идентичны.

Дело № Ф06-34008/2018.

По каждому из дел выше были не только факты перевода бизнеса, но и взаимозависимость между компанией-должником по налогам и компанией (человеком), с которого эти налоги инспекция в итоге получила.

Выводы

Чтобы взыскать налоги, доначисленные одной компании, с другой компании, инспекция должна доказать два момента: что компании взаимозависимы и что бизнес одной компании был переведён на другую.

Если инспекции не удастся доказать аффилированность или факт перевода бизнеса, то взять налоги с другой компании не получится. Однако инспекция научилась доказывать и то и другое. Да и сами бизнесмены, занимаясь переводом бизнеса в другую компанию, не всегда понимают как это сделать правильно.