Как до минимума снизить риск взыскания налогов с взаимозависимой компании

При каких условиях инспекция может взыскать налоговый долг одной компании с другой компании?

Для этого должны выполняться два условия:

старая и новая компания должна быть взаимозависимы

бизнес должен быть переведен со старой компании на новую.

Взаимозависимость бывает двух видов: по статье 105.1 НК РФ и так называемая «иная взаимозависимость», выработанная в судебной практике.

Перевод бизнеса — это когда на месте старой компании возникает новая компания, которая внешне не имеет принципиальных отличий от ранее действовавшей. При этом, новая компания, возможно, наследует сайт, юридический адрес, сотрудников, клиентскую базу, активы и продолжает осуществлять тот же вид деятельности.

Если инспекция не докажет хотя бы одно условие из двух (взаимозависимость или перевод бизнеса), то взыскать налоговые долги старой компании с новой не получится.

Как учредить новую компанию, чтобы она не была взаимозависима со старой?

Сначала по статье 105.1 НК.. Ранее мы об этом писали, и не будем подробно повторяться сейчас. Скажем лишь, что новую компанию не должен учреждать:

директор, учредитель, топ-менеджер старой компании

любой из сотрудников старой компании

член семьи директора, учредителя, топ-менеджера старой компании (супруг, супруга, родители, дети, братья и сёстры, опекун, подопечный).

Если новая компания будет основана кем-либо из списка выше, то старая и новая компании будут взаимозависимы. Это по статье 105.1 НК. Есть ещё иная взаимозависимость. Что относительно неё?

Будет лучше, если у старой и новой компаний:

будут разные директора и учредители

юридический адрес будет разным

будут разные телефоны и разный сайт

Но инспекция смотрит не только на это. Ещё она обращает внимание, не перешли ли сотрудники из старой компании в новую (перевод персонала) и не работает ли новая компания с клиентами и контрагентами старой компании.

Поэтому разумно будет, если штат новой компании будет лишь частично пересекаться со штатом старой компании. Часть сотрудников новый компании придется взять, что называется, с улицы.

То же самое с контрагентами. Разумно, если у новой компании есть чисто свои, новые контрагенты, с которыми старая компания не работала. Хотя практика говорит, что инспекция смотрит не только на число контрагентов, но и на объем выручки, которую они приносят. Если у старой компании было 10 контрагентов, а у новой компании их 20, среди которых все 10 контрагентов старой, и эти 10 контрагентов приносят новой компании 90% выручки, то инспекция сделает вывод, что новая компания работает чисто с контрагентами старой.

Так что новых контрагентов необходимо найти, причём не формально, а реально.

А что с переводом бизнеса на новую компанию?

Перевод бизнеса — это перевод из одной компании в другую выручки либо имущества (недвижимости, оборудования, транспорта и так далее).

Если инспекция считает, что бизнес был переведён из старой компании в новую, то она идёт взыскивать налог с новой компании в течение короткого периода времени после этого перевода.

Суды по этому вопросу пройдут в течение года.

А теперь представьте, что новая компания никакого имущества от старой компании в собственность по договору купли-продажи или другому договору не получила. Как же она работает?

Допустим, имущество из старой компании было продано третьему лицу — например, какому-нибудь индивидуальному предпринимателю. А уже он, предприниматель, сдает имущество новой компании в аренду.

В этом случае инспекция приходит за взысканием в новую компанию, но взыскать активы с неё невозможно, потому что активов у неё нет.

Конечно, всё это должно быть оформлено юридически грамотно, так, чтобы возможности оспорить передачу имущества индивидуальному предпринимателю были минимальны. Мы умеем это делать.

А что обо всём об этом говорит судебная практика?

Например, есть практика, где новая компания «отбивала» требования ФНС об уплате налогов за старую компанию, так как:

— не доказан факт вывода имущества налогоплательщика в пользу взаимозависимых лиц, так как нет подтверждения того, что эти лица получили экономическую выгоду от сделок, совершенных с имуществом налогоплательщика. Имущество от основной компании передавалось физическим лицам по договорам купли-продажи [о чём мы и говорили выше — примечание Налоговых адвокатов], что не доказывает получение зависимыми компаниями выгоды;

— не доказано, что зависимые компании обогащались за счет фиктивных сделок с налогоплательщиком;

— то, что на контакт с налоговым органом выходит одно физическое лицо, не говорит о невозможности взыскания недоимки с налогоплательщика в связи с операциями по передаче имущества либо выручки в адрес зависимых лиц; [да, тут ещё надо вспомнить, что инспекция может прийти в новую компанию за взысканием налоговых долгов старой компании, только если старая компания сама не может заплатить эти долги. Даже если компания перевела бизнес на новую компанию и передала ей имущество, само по себе это еще не говорит о том, что старая компания не может заплатить налоги сама. А значит, нет оснований идти за взысканием в новую компанию — примечание Налоговых адвокатов].

— совпадение юридического адреса не свидетельствует о взаимодействии компаний с целью создания схемы по уклонению от уплаты налогов; [но всё равно, совпадение юридического адреса старой и новой компанией — это аргумент в пользу инспекции — примечание Налоговых адвокатов].

— фактура дела свидетельствовала, что должник неплатежеспособен, однако прямой связи с новыми компаниями установить не удалось [то есть инспекции не удалось доказать взаимозависимость по статье 105.1 или иную взаимозависимость — примечание Налоговых адвокатов].

Выводы

Чтобы взыскать налоги, доначисленные старой компании, с новой компании, инспекция должна доказать взаимозависимость по статье 105.1 НК или иную взаимозависимость, также перевод бизнеса на новую компанию со старой, а также тот факт, что старая компания не может сама заплатить доначисленный налог.

Если инспекция не может доказать взаимозависимость, или перевод бизнеса, или невозможность взыскания налога со старой компании, то взыскать налог с новой компании за старую не получится.

Существует ряд мер, которые снижают возможности инспекции взыскать налоговые долги старой компании с новой. Мы полностью владеем комплексом этих мер.