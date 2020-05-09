Новая практика по статье 54.1 НК: надежда на налоговую реконструкцию есть

Есть компания «Сива лес». Она купила фанерный кряж и дрова технологические на 35,7 млн руб у контрагента «Пермснаб».

Инспекция провела выездную и выяснила, что контрагент липовый. На самом деле компания покупала кряж и дрова у лесозаготовителей, которые не являются плательщиками НДС. Инспекция выяснила, у кого это сырьё покупалось.

Реальность покупки сырья и его дальнейшую перепродажу инспекция не отрицала.

Раз контрагент «неправильный» инспекция решила, что согласно статье 54.1 НК Сива лес не может ни вычесть НДС по покупке кряжа и дров, ни учесть расходы при исчислении налога на прибыль.

Было доначислено:

налог на прибыль — 4,6 млн руб;

НДС — 5,4 млн руб.

То есть в налоговой реконструкции (когда инспекция учитывает расходы, если они реально были понесены, и неважно, правильный контрагент указан в документах или нет) инспекция отказала.

Что сказали суды по вопросу налоговой реконструкции в смысле статьи 54.1 НК?

Первые две инстанции поддержали инспекцию. А вот кассация (АС Уральского округа) встала на сторону компании и налоговую реконструкцию применила. Цитируем судебный акт:

Запрет на проведение так называемой «налоговой реконструкции» налогового обязательства по налогу на прибыль путем установления расходной части расчетным путем на основании подпункта 7 пункта 1 статьи 31 НК РФ в рассматриваемой норме [ст. 54.1 НК] отсутствует.

Более того, применение положений части 2 статьи 54.1 НК РФ налоговым органом и судами необоснованно произведено в отрыве от основополагающих положений действующего налогового законодательства, а именно положений статьи 57 Конституции Российской Федерации, статьи 3 НК РФ, устанавливающих правило о том, что налог в обязательном порядке должен иметь экономическое основание и не может быть произвольным.

Подход же, предложенный инспекцией (полное непринятие затрат при исчислении налога на прибыль), в ситуации, когда факты поступления товара налогоплательщику и последующей продажи им спорной продукции конечному потребителю налоговым органом в ходе проверки не опровергнуты, неизбежно влечет искажение реального размера налоговых обязательств по налогу на прибыль.

АС Уральского округа сослался на Высший Арбитражный Суд и Конституционный Суд:

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 3 Постановления от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» (далее Постановление № 53) изложил в полной мере соответствующую статье 3 НК РФ правовую позицию, согласно которой определение размера налоговых обязательств при наличии сомнений в обоснованности налоговой выгоды должно производиться с учетом реального характера сделки и ее действительного экономического смысла.

Конституционный Суд Российской Федерации также придерживается подхода, согласно которому положения налогового законодательства не допускают доначисления сумм в размере большем, чем установлено законом; налоговые органы в ходе мероприятий налогового контроля определяют объем налоговой обязанности исходя из фактических показателей хозяйственной деятельности налогоплательщика (определение от 04.07.2017 № 1440).

Выводы о налоговой реконструкции и её перспективах

Одни арбитражные суды считают, что статья 54.1 исключает налоговую реконструкцию, другие — что налоговая реконструкция должна проводиться. Например, в известном деле Кузбассконсервмолоко суд первой инстанции провёл налоговую реконструкцию, а апелляция её отменила (следующее заседание по этому делу 28 апреля 2020). В деле Сива лес обратная ситуация — суд первой инстанции и апелляция отказали в налоговой реконструкции, а кассация решила, что она должна быть проведена.

Окончательное решение о налоговой реконструкции при недостоверности контрагента, указанного в первичных документах — за Верховным Судом. Вопрос «быть налоговой реконструкции или нет» назрел, и мы ожидаем, что ВС РФ выскажется по этому вопросу в одном из последующих обзоров практики.