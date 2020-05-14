Налоговая оговорка поможет переложить бремя уплаты доначисленного налога на контрагента

Вы можете переложить на контрагента налоговые риски работы с ним. Иными словами, если инспекция доначислит вам налоги по сделкам с этим контрагентам, то он заплатит вам сумму, доначисленную инспекцией. Вы уплатите сумму доначислений в бюджет, не понеся при этом никаких финансовых потерь. Причём вам даже не надо будет судиться с инспекцией: вы получите от контрагента спорную сумму по факту претензии инспекции, без обжалования и судов по этому доначислению.

Налоговая оговорка, заверение об обстоятельствах и возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств

Контрагенты свободны в заключении договора. В том числе они могут предусмотреть условие, что если налоговая отказывает покупателю в возмещении/вычете НДС или отказывается учесть понесенные затраты при исчислении налога на прибыль, то поставщик выплачивает покупателю спорную сумму. Для покупателя это очень удобно, согласитесь.

Юридически «перекладывание» на контрагента налоговых рисков (налоговая оговорка) состоит из двух частей:

контрагент заверяет вас, что он добросовестный и у него есть все необходимое, чтобы исполнить сделку с вами (ст. 431.2 ГК РФ);

если инспекция решает, что он недобросовестный, то он возмещает вам имущественные потери (ст.406.1 ГК РФ).

В ГК РФ есть статья 431.2. «Заверения об обстоятельствах». Согласно этой статье, одна сторона договора даёт другой заверение по важным обстоятельствам. И если дающая заверения сторона ввела в заблуждение, а у другой стороны из-за этого обмана возникли убытки, то сторона-обманщик должна эти убытки возместить.

Как выглядит это заверение? Ниже вы можете сказать соглашение о налоговой оговорке полностью, но здесь для примера мы приведём пару пунктов:

1. Поставщик, руководствуясь ст.431.2 Гражданского кодекса РФ, заверяет Покупателя о следующих обстоятельствах: а) Поставщик состоит на налоговом учете, сдает в налоговые органы в установленном порядке отчетность и исполняет надлежащим образом, в полном объеме и в соответствии с действующим законодательством РФ обязанность по уплате налогов и сборов; б) все операции по покупке товара (работ, услуг) у своих контрагентов и по продаже товара Покупателю полностью отражаются в бухгалтерской и налоговой отчетности Поставщика; При недостоверности данных заверений об обстоятельствах, а равно при ненадлежащем исполнении Поставщиком требований действующего налогового законодательства РФ... Поставщик обязан в полном объеме возместить Покупателю причиненные убытки, в том числе... доначислении налогов, начислении пеней, наложении штрафов.

Но убытки — это убытки, а имущественные потери, о которых говорится в ст. 406.1 ГК РФ — это имущественные потери. Убытки возникают, если есть причинно-следственная связь между действиями другой стороны и наступившими последствиями (убытками).

Но ваша цель — оградить себя от любых рисков, в том числе ситуаций, когда инспекция предъявляет претензии по контрагенту, который никаких поводов к этому не дал. А значит, и причинно-следственной связи между действиями контрагента и претензиями инспекции нет.

Потому используем ещё и вторую статью — 406.1 ГК «Возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств». В неё как раз сказано о том, что контрагент обязан возместить вам имущественные потери даже в том случае, когда он ни в чём не виноват. Пример:

2. Вместо взыскания убытков в соответствии с п.1 настоящего дополнительного соглашения Покупатель может потребовать от Поставщика возмещения имущественных потерь, возникших в случае наступления следующих обстоятельств: а) в связи с вынесением налоговым органом решения и/или предъявлением налоговым органом требований об уплате налогов (пеней, штрафов), согласно которым Покупателю доначислены суммы налога и/или налогов (пеней, штрафов) по причинам, связанным с Поставщиком...

?Так все риски будут закрыты.

Как правильно оформить соглашение о налоговой оговорке?

Если основной договор уже есть, то надо оформить дополнительное соглашение к нему. Очень важно указать, что оно действует с момента заключения основного договора, иначе допсоглашение будет действовать только в отношении обстоятельств, возникших после его подписания.

Если договора ещё нет, то налоговую оговорку можно включить в разделы «Обязательства сторон» или «Особые условия».

А на практике налоговая оговорка работает? Что говорят суды?

Работает.

В деле № А53-22858/2016 Торговый дом «Риф» возместил 12,3 млн руб с компании «Агробизнес», которая дала гарантии и заверения Рифу.

Инспекция отказала Рифу в вычете НДС по сделке с Агробизнесом, и Риф взыскал спорную сумму — 12,3 млн руб — с Агробизнеса. Правда, когда речь зашла о взыскании, Агробизнес платить не стал, и Рифу пришлось идти в суд, чтобы взыскать эту сумму. Но уж лучше судиться с контрагентом по налоговой оговорке, чем с инспекцией по доначсилениям.

Это дело прошло три инстанции, жалоба в Верховный Суд не попала, хотя была подана. Иными словами, ВС РФ согласился с выводами нижестоящих судов о том, что взыскание средств по налоговой оговорке — это нормально. Так что положительная практика на уровне ВС РФ есть.

Образец налоговой оговорки в виде Дополнительного соглашения к договору

В интернете можно найти и другие образцы, но наш вариант — доработанный. Это значит, что у покупателя есть возможность получить с поставщика спорную сумму не тогда, когда покупатель уже заплатил её по требованию налоговой (после многих месяцев обжалований), а сразу, как только из налоговой пришло требование.

Согласитесь, это очень удобно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №___ к договору поставки от «__» ______ 20__ г. г. Москва «__» ________ ____ г. __________________ «____________», в лице ______________________ __.__._________., действующего на основании доверенности №__ от __.__._____, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и __________________ «____________», в лице ________________________ __.__._________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору поставки от «__» ________ ____ г.,(далее — договор) о нижеследующем: 1.Поставщик, руководствуясь ст.431.2 Гражданского кодекса РФ, заверяет Покупателя о следующих обстоятельствах: а) Поставщик состоит на налоговом учете, сдает в налоговые органы в установленном порядке отчетность и исполняет надлежащим образом, в полном объеме и в соответствии с действующим законодательством РФ обязанность по уплате налогов и сборов; б) все операции по покупке товара (работ, услуг) у своих контрагентов и по продаже товара Покупателю полностью отражаются в бухгалтерской и налоговой отчетности Поставщика; в) Поставщик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены товара; г) неуплата (неполная уплата) и/или зачет (возврат) сумм налогов не являются основной целью договора и поставок, выполняемых по договору; д) Поставщик гарантирует, что обладает достаточными материальными ресурсами по исполнению договора. Для подтверждения обстоятельства, предусмотренного настоящим подпунктом Поставщик обязуется предоставить Покупателю, один из следующих документов: — документ, подтверждающий, что Поставщик является изготовителем товара (например, декларация о соответствии, сертификат соответствия, паспорт на товар, документ о праве собственности или аренды на здание, строение или помещения производственного назначения); — документ, подтверждающий, что Поставщик является уполномоченным представителем изготовителя товара и/или дистрибьютором, и/или дилером, и/или импортером и т.п.) (например, сертификат дистрибьютора, письмо от изготовителя, декларация о соответствии, сертификат соответствия и др.); — документ, подтверждающий, что Поставщик является субъектом оптовой торговли (например, документ о праве собственности или аренды на здание, строение или помещения складского назначения). Стороны определили, что вышеизложенные заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Покупателя, и Покупатель при исполнении договора будет полагаться на данные заверения об обстоятельствах. При недостоверности данных заверений об обстоятельствах, а равно при ненадлежащем исполнении Поставщиком требований действующего налогового законодательства РФ, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговый отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Поставщик обязан в полном объеме возместить Покупателю причиненные убытки, в том числе возникшие в результате отказа Покупателю в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначислении налогов, начислении пеней, наложении штрафов. 2. Вместо взыскания убытков в соответствии с п.1 настоящего дополнительного соглашения Покупатель может потребовать от Поставщика возмещения имущественных потерь, возникших в случае наступления следующих обстоятельств: а) в связи с вынесением налоговым органом решения и/или предъявлением налоговым органом требований об уплате налогов (пеней, штрафов), согласно которым Покупателю доначислены суммы налога и/или налогов (пеней, штрафов) по причинам, связанным с Поставщиком (в т.ч. решений об отказе в применении налоговых вычетов по НДС, который был уплачен Поставщику в составе цены товара) (доначисление налогов из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных товаров из расходов по налогу на прибыль); б) в связи с предъявлением третьим лицом, купившим у Покупателя товар, являющийся предметом по договору, требований о возмещении потерь и убытков в виде уплаченных ими налогов (пеней, штрафов), доначисленных из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных товаров из расходов по налогу на прибыль, по причинам, связанным с Поставщиком. 3. Размер убытков или имущественных потерь определяется размером сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении налогов (в т.ч. решений об отказе в применении налоговых вычетов по НДС, который был уплачен Поставщику в составе цены товара), решений (требований) налоговых органов об уплате пени, штрафов или уплаченных Покупателем третьему лицу на основании требования (претензии) такого лица. 4. Убытки или имущественные потери возмещаются Поставщиком Покупателю в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии Покупателя с приложением подтверждающих документов независимо от оспаривания Покупателем в судебном порядке решения (требования) налогового органа. При положительном исходе судебного спора, предметом которого является оспаривание соответствующего решения (требования) налогового органа, Покупатель возвращает Поставщику денежные средства, полученные Покупателем в качестве возмещения убытков или имущественных потерь, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу. 5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями договора. Покупатель: Директор: ________________/__.__.______/ Поставщик: Генеральный директор: ____________________/__.__._./

Выводы

Можно переложить на контрагента налоговые риски. Это значит, что если инспекция потребует доплатить налоги или не примет расходы по сделке с контрагентом, то он выплатит вам спорную сумму.

Чтобы переложить на контрагента налоговые риски, надо заключить Дополнительное соглашение к договору или включить в договор соответствующие нормы.

Судебная практика признаёт налоговую оговорку на уровне Верховного Суда. Это делает оговорку достаточно надёжным инструментом.

Вы можете скачать образец Дополнительного соглашения выше. Оно имеет преимущество перед другими образцами: если инспекция выставит вам счёт за сделку с контрагентом, вы можете взыскать с него спорную сумму сразу, как только от налоговой придет счёт, а не по факту уплаты спорной суммы налоговой.