ИФНС хотела лишить компанию возможности защищаться и скрыла приложения к акту

Инспекция не только любят притягивать доказательства за уши, но иногда вообще пытается лишить компанию возможности защищаться. Так было в деле №А34-8929/2017, точка в котором была поставлена только в декабре 2019 года.

Инспекция провела выездную Юргамышского лесхоза, нашла нарушения, составила акт и вручила его компании.

Но без части приложений. В приложениях, которые инспекция утаила, была важнейшая информация. В том числе материалы встречных проверок контрагентов и допросов. Сокрытых инспекцией приложений к акту было много с номера 36 по номер 190.

Приложения к акту выездной — это самое главное, потому что именно в приложениях та информация, на которой инспекция основывает свои выводы о налоговом нарушении. Эти выводы идут в акт и потом в решение по выездной.

Если нет приложений, компания не может защищаться. Она просто не знает, почему инспекция сделала свои выводы.

Лесхоз потребовал предоставить акты. Инспекция отмолчалась. Компания пошла в суд с требованием, чтобы он обязал инспекцию предоставить все приложения к акту.

Инспекция возразила, что эти предложения не имеют значения для дела, потому что инспекторы сделали свои выводы не на их основании, а на основании тех приложений, которые компания все-таки получила. То есть инспекция не использовала утаенные ею приложения как доказательства налогового правонарушения. А значит, компании нет смысла знакомиться с этими документами. При этом инспекция опиралась на письмо ФНС России от 16.11.2017 N ЕД-4-2/23295, где сказано:

«…на налоговый орган законодательством о налогах и сборах возложена обязанность прилагать к акту налоговой проверки не все полученные в ходе налоговой проверки документы, а только документы, которые подтверждают факты нарушения налогоплательщиком норм законодательства о налогах и сборах, выявленные в ходе налоговой проверки, чтобы налогоплательщик имел возможность с ними ознакомиться и представить свои возражения».

Что сказал в суд по поводу обязанности инспекции передать компании приложения к акту выездной налоговой проверки

Суд встал на сторону компании. Он заявил, что:

инспекция обязана ознакомить налогоплательщика со всеми документами, которые приложены к акту проверки и которые получены инспекцией не от налогоплательщика;

если у компании нет приложений к акту или их копии, то компания не может в полной мере реализовать свое право на предоставление возражений по сведениям, находящимся в этих документах;

непредоставление компании приложений является незаконным, нарушает права и законные интересы налогоплательщика, поскольку лишает её права обладать полной информацией о вменяемых нарушениях, обоснованно и квалифицированно защищать свои права и законные интересы.

Значение этого дела

Инспекция любит играть краплёными картами.

Например, инспекция заявила, что сотрудники налогоплательщика и контрагента пересекаются, значит контрагент подконтролен. Но численность сотрудников контрагента была максимум 6 человек, в то время как у налогоплательщика 116 человек. 4 сотрудника действительно пересекались. Суд сказал, что это не пересечение в принятом смысле этих слов.

Инспекция заявила, что контрагент не мог привести компании сырье на определённой машине. Но из запроса в ГИБДД следовало, что инспекция вообще не запрашивала информацию об этой машине. А значит, вывод о невозможности поставки ни на чём не основан.

Инспекция заказала почерковедческую экспертизу, но эксперт нарушил буквально все, что можно: не отобрал свободные образцы подписи, нарушил методику проведения почерковедческих исследований, даже не обратил внимание, что ему представили документы, подписанные разными людьми. Он в заключении указал, что документы подписаны одним и тем же человеком.

В этом деле инспекция попыталась попросту лишить компанию возможности защищать себя. Очень хорошо, что суд адекватно отнесся к этому делу и не позволил нарушить права компании.

Примеры из нашей практики, почему необходимо получать все приложения к акту

Инспекция допрашивала сотрудника компании, но протокол допроса в приложениях к акту не представила. Компания потребовала предоставить протокол допроса, но инспекторы заявили, что у них нет такой обязанности, так как выводы инспекции о налоговых правонарушениях на этом протоколе допроса не основаны.

То есть мы понимаем, что инспекция в этом протоколе допроса не смогла ни за что зацепиться. То есть сотрудник не дал никакой информации, которую инспекция могла бы использовать. Поэтому нам очень важно этот протокол допроса получить, чтобы он был одним из наших доказательств в суде.

Протоколы допросов всегда надо читать. Например, в акте выездной проверки инспекция приводит цитату запрошенного сотрудника «компания Альфа мне неизвестна». Это аргумент в пользу инспекции. На самом же деле сотрудник сказал по-другому. например, он мог сказать:

«Компания Альфа мне неизвестна, но я не исключаю что она была, я не знаю всех фирм, с которыми работает компания, в которой я работаю».

Это уже совсем по-другому звучит.

Или:

«Компания Альфа мне неизвестна, но вообще субподрядчики привлекались, может быть Альфа среди них была, просто я не знаю».

А в протоколе допроса инспекция написала правильную формулировку, это она её в акте выездной сократила, чтобы представить ситуацию в свою пользу. Поэтому нам нужно получить протокол.

Инспекция получила банковские выписки контрагента и заявила, что у него не было никаких трат, а значит, он техничка. На самом же деле ситуация совершенно иная: компания несла расходы, свойственные бизнесу, которым она занимается, платила налоги, на первых порах закупала в офис технику, мебель, закупает периодически канцелярию, платит арендную плату.

Таких случаев в нашей практике немало. Мы получали банковские выписки и с их помощью доказывали реальность контрагента.

Проводя выездную, инспекция сделала запросы в ИФНС, в которых спорный контрагент был ранее зарегистрирован. Практика показывает, что налоговые, в которых контрагент был зарегистрирован раньше, предоставляют объективную информацию, подлить негатива они не пытаются. Если контрагент сдавал ненулевые декларации, у него были работники, за которых он платил страховые взносы, то это будет аргумент в нашу пользу. Поэтому сопроводительные письма из «старых» ИФНС (ответы на запросы) надо получить.

Образец запроса о предоставлении документов

Руководителю Инспекции ФНС России по

________________ г. _____________

От ООО «________________»

ИНН ___________ КПП ___________

________, г. ____________, ул. __________, __, оф. __

ЗАПРОС

о предоставлении документов

ИФНС России по ________________ г. _____________ проведена выездная налоговая проверка ООО «_____________» (далее – Общество, налогоплательщик).

В соответствии с абз. 2, 3 п. 2 ст. 101 Налогового кодекса Российской Федерации лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка, вправе участвовать в процессе рассмотрения материалов указанной проверки лично и (или) через своего представителя.

Изучив акт выездной налоговой проверки № _______ от __.__._____ г., Общество не может аргументировано возражать относительно сумм доначисленных налогов, так как у него отсутствует большая часть документов (информации) свидетельствующие о нарушениях налогового законодательства, на основании которой налоговый орган произвел доначисления.

Так, в соответствии с п. 3.1. ст. 100 НК РФ к акту налоговой проверки прилагаются документы, подтверждающие факты нарушений законодательства о налогах и сборах, выявленные в ходе проверки.

Пунктом 6.6. Письма ФНС России от 25.07.2013 N АС-4-2/13622 “О рекомендациях по проведению выездных налоговых проверок” разъяснено, что при составлении акта налоговой проверки налоговым органам необходимо обеспечить идентичность всех экземпляров акта налоговой проверки, в том числе по количеству и составу указываемых в нем приложений, являющихся его неотъемлемыми частями, с учетом положений пункта 3.1 статьи 100 Кодекса.

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 100 Кодекса к акту налоговой проверки прилагаются документы, подтверждающие факты нарушений законодательства о налогах и сборах, выявленные в ходе проверки. Документы, содержащие не подлежащие разглашению налоговым органом сведения, составляющие банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну третьих лиц, а также персональные данные физических лиц, прилагаются в виде заверенных налоговым органом выписок.

Таким образом, в акте налоговой проверки:

– указываются все приложения, на которые в акте имеются ссылки; – отдельно указываются приложения, которые вручаются (направляются) лицу, в отношении которого проведена налоговая проверка, в том числе в виде выписок; – отдельно указываются приложения, которые не вручаются (не направляются) лицу, в отношении которого проведена налоговая проверка.

Несмотря на указанные положения закона и ведомственные приказы, при изучении акта выездной налоговой проверки установлено, что ряд документов, используемых в качестве оснований для доначисления налогов, пеней и штрафных санкций, в адрес налогоплательщика не предоставлены. В том числе, в адрес налогоплательщика не предоставлены копии документов поименованные в приложениях (Реестр приложений к акту № _______ от __.__.____ г. выездной налоговой проверки ООО «_____________» по номерам приложений по порядку, указанному в данном реестре: [далее пример – примечание Налоговых адвокатов]: 1-16, 17 (в части счетов-фактур, так как они отсутствуют), 18-26, 27 (в части счетов-фактур, так как они отсутствуют), 28-29, 30 (в части счетов-фактур, так как они отсутствуют), 31-276, 277 (в части счетов-фактур, так как они отсутствуют), 278-381, 382 (в части счетов-фактур, так как они отсутствуют), 383-429, 430 (в части счетов-фактур, так как они отсутствуют), 431-489.

В связи с изложенным, руководствуясь ст. 100, 101 НК РФ, прошу налоговый орган предоставить в адрес Общества все ранее не переданные документы, на которые имеется ссылка в акте выездной налоговой проверки.

Генеральный директор

ООО «_______________» _________ __. __.

Выводы

Всегда истребуйте у инспекции все приложения к акту выездной проверки. Эти приложения дают возможность обоснованно возражать на акт и, в дальнейшем, на решение по выездной.

Надо тщательно анализировать каждой вывод инспекции, досконально проверять информацию, на которой она основала свои выводы. Когда у компании нет приложений к акту, на основании которых инспекция сделала свои выводы и которые были получены от контрагентов (допросы сотрудников контрагентов, выписки с банковских счетов контрагентов, запросы и ответы ГИБДД по транспорту контрагента и так далее) компания не может защищаться, потому что не знает, какой информацией инспекция оперировала.

Инспекция обязана ознакомить налогоплательщика со всеми документами, на которых она основывает свои выводы и которые не были получены от самого налогоплательщика. Если у компании нет указанных документов, то она не может представлять возражения, я а это, в свою очередь, является нарушением ее прав на защиту.