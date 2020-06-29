Директорам в России лучше вообще не иметь имущества

Верховный суд принял определение, от которого волосы дыбом...

Компания «Альянс» была подрядчиком по госконтрактам. При работе она «нарисовала» субподрядчиков, чтобы вычесть НДС и снизить налог на прибыль. Инспекция провела проверку, обнаружила всё это и выставила компании счёт на 311 млн руб. Компания пошла на банкротство.

У компании есть директор, он же учредитель. А у него есть двое сыновей. В 2017 году, когда процедура банкротства Альянса уже шла, директор подарил сыновьям дорогостоящее имущество (оно было в совместной собственности директора и его супруги, но это неважно). Одному сыну было на тот момент 20 лет, второму 15.

Заметьте, что к компании это имущество отношения не имело. Это было имущество директора и его жены. Следовательно, дарение имущества ни к ООО «Альянс», ни к её банкротству тоже не имело отношения.

Но инспекция решила иначе. Она потребовала привлечь сыновей к субсидиарной ответственности.

То есть взыскать не только подаренное имущество, а вообще все их имущество.

Дело дошло до Верховного суда, и он вынес определение, от которого у всех директоров и учредителей встают дыбом волосы.

Инспекция требовала привлечь к субсидиарной ответственности, но Верховный суд самовольно заменил субсидиарку на ущерб

Три судебные инстанции (первая инстанция, апелляция и кассация) сказали инспекции, что дети никакими КДЛ не являются, а значит, привлечь их к субсидиарке невозможно. И это на наш взгляд правильно.

Чтобы привлечь лицо к субсидиарной ответственности по долгам, это лицо должно быть контролирующим. Верховный суд сказал, что дети объективно не могли быть контролирующими лицами Альянса. Тут все правильно.

Но Суд тут же поправляет сам себя: раз к субсидиарной ответственности детей привлечь нельзя, то можно взыскать с них дорогостоящее имущество (точнее, стоимость этого имущества) не как субсидиарную ответственность, а как убытки, причиненные кредитору. То есть налоговой.

Оцените, как ловко это сделано. В порядке субсидиарной ответственности денег не получишь, значит, надо взыскать как убыток. А бюджету-то какая разница, поступят в него деньги в результате привлечения к субсидиарке или в результате возмещения убытков...

То есть Верховный суд самостоятельно, по своей воле, изменил требования инспекции. Она-то требовала привлечь детей к субсидиарной ответственности, а Верховный суд заменил субсидиарную ответственность на возмещение убытков. При этом, инспекция такое требование не заявляла!

Откуда вред, если подаренное имущество не имело к Альянсу никакого отношения?

Вы можете спросить: откуда здесь убытки, если это подаренное имущество к Альянсу не имело отношения? Суд отвечает на этот вопрос:

вред кредиторам может быть причинен не только доведением должника до банкротства, но и умышленными действиями, направленными на создание невозможности получения кредиторами полного исполнения за счет имущества контролирующих лиц.

То есть если контролирующее лицо создает ситуацию, в результате которой кредиторы не могут полностью получить деньги с него, контролирующего лица, а не первоначального должника, то это вред кредиторам. Но и это ещё не всё.

Суд напоминает директорам, если что, с них взыщут всё .

При этом не имеет правового значения, какое именно имущество контролирующих лиц освобождается от притязаний кредиторов на основании подобной сделки [мнимой сделки] — приобретенное за счет незаконно полученного дохода или иное, поскольку контролирующее лицо отвечает перед кредиторами всем своим имуществом, за исключением того, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание (статья 24 Гражданского кодекса).

Это значит, что директора и учредители должны жить с ощущением пистолета у виска. Если налоговая будет иметь к ним претензии, то с них взыщут всё их имущество, а не только то, которое было приобретено на незаконно сэкономленные налоги.

Но мы только подходим к главному.

Вообще, как эта ситуация должна была развиваться, если бы она шла по закону?

Сначала банкротится компания. Установлено, что компания расплатиться по налоговым долгам не может.

Возникает субсидиарная ответственность директора.

Налоговая выставляет директору требование об уплате. Если у директора достаточно денег, чтобы заплатить, он платит. Дело закрыто.

Если у директора недостаточно денег, чтобы расплатиться (или он не хочет платить), то он уходит в личное банкротство.

И в процедуре личного банкротства выясняется, достаточно у директора денег, чтобы рассчитаться или недостаточно. Если финансовый управляющий, назначенный в процедуре личного банкротства, решает, что директор совершил сомнительные сделки, то тогда финансовый управляющий эти сделки оспаривает.

Вот тогда можно было бы ставить вопрос о правомерности дарении дорогостоящего имущества сыновьям.

Ну инспекция решила «проскочить» этап взыскания с директора субсидиарки и этап его личного банкротства. Почему? Потому, что взыскание с директора и его личное банкротство — это долго. Проще истребовать имущество у сыновей директора.

Получается, что Верховный суд очень, очень странно толкует закон «О несостоятельности (банкротстве)». Он отменил акты нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение. Будем следить, как пойдёт практика по этому делу дальше. Но в любом случае суд первой инстанции вынужден будет принять во внимание позицию Верховного суда.

Что всё это значит и что теперь делать директорам?

Верховный суд упрощает взыскание имущества. Вероятно, теперь взыскивать можно будет без банкротства и без исполнительного производства.

Взыскание будет происходить быстрее. Если бы процесс шёл как положено, с личным банкротством директора, то процедура удлинилась бы минимум на год.

Эта история создаёт риски и для получателей имущества. Теперь, когда вы покупаете квартиру или другую недвижимость, придётся проверять, а не директор (или другой КДЛ) её подаёт? А то через пару лет инспекция может прийти за этим имуществом.

В России действует негласное правило: если ты в бизнесе, то имущества у тебя быть не должно. Оксюморон в сказочной стране парадоксов.