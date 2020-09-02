Как предотвратить обыск в офисе до его начала

Заниматься бизнесом — как ходить по лезвию бритвы. Любую сделку можно поставить под сомнение и обвинить компанию в неуплате налогов. А уголовное дело против директора за неуплату налогов (ст. 199 УК РФ) — это уже серьезно. На практике, если возбуждается уголовное дело, то эта компания почти всегда прекращает свою деятельность.

Что нужно следователю, чтобы возбудить или расследовать уголовное дело в отношении директора? Информация. О контрагентах, сделках, договорах, суммах, размере уплаченных налогов. Без этой информации уголовное дело невозможно; у следователя просто не будет материала для работы.

Поэтому задача разумного и дальновидного директора — максимально защитить информацию в компании. Это делается с помощью введения режима коммерческой тайны.

Что такое коммерческая тайна?

Есть Федеральный закон «О коммерческой тайне». В нём сказано, что

коммерческая тайна — это режим конфиденциальности информации.

Какая информация может быть конфиденциальной? Почти любая:

информация, составляющая коммерческую тайну — сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам...

Иными словами, вы можете засекретить почти любую информацию, которая есть у вашей компании. Можно засекретить и документы и электронные носители информации (компьютеры, ноутбуки и т.д.).

Мы разработали документы для внедрения коммерческой тайны. Среди этих документов есть «Положение о коммерческой тайне», в котором мы в качестве примера перечисляем информацию, которую можно засекретить. Список этой информации огромный, и вот несколько пунктов из него:

внутренняя организационная структура Общества;

распределение функций и полномочий между сотрудниками Общества;

не содержащиеся в открытых источниках сведения о контрагентах (физических и юридических лицах, включая заказчиков, подрядчиков, потребителей, поставщиков, производителей продукции);

информация о предварительных договоренностях с контрагентами Общества по видам, перечню и порядку получения товаров, выполнения работ, оказания услуг;

информация об объемах поставок и стоимости товаров, работ, услуг, логистических решениях, которые могут содержаться в первичных документах Общества (договорах, приложениях к ним, товарных накладных, актах выполненных работ, счетах-фактур и других первичных документах).

Чувствуете, насколько эта информация нужна следователю для уголовного дела? Внедрите режим коммерческой тайны — и этой информации у него нет. Куда ни ткнется следователь — информация защищена коммерческой тайной. Уголовное дело завершится, едва начавшись (или вообще не начавшись).

Следователь приходит в компанию с постановлением о проведении обыска, который легко превращается в выемку информации

Сначала о том, почему вообще полицейский, следователь или дознаватель могут прийти в компанию за документами. Они делают это:

в рамках оперативно-розыскных мероприятий;

в рамках доследственной проверки (это когда уголовного дела ещё нет, но у следователя есть зарегистрированное сообщение о преступлении и он проводит доследственные мероприятия.

в рамках уголовного дела. Это когда дело уже возбуждено, и следователь его расследует.

И вот следователь приходит в компанию с постановлением о проведении обыска и предлагает отдать ему документы. Какие именно? Обычно:

договоры с заказчиками и субподрядчиками;

приложения к договорам, сметы;

акты выполненных работ, товарно-транспортные накладные,

справки КС-2, КС-3;

счета-фактуры;

регистры бухгалтерского учёта;

книги покупок и продаж.

Но компания говорит «у нас режим коммерческой тайны, документы не дадим, у нас на это есть законное право».

Ремарка. Следователь может забрать документы, составляющие коммерческую тайну, только если суд разрешит ему сделать это. То есть следователь должен обратиться в суд за решением изъять информацию, которая составляет тайну. Большинство компаний не секретят свою информацию, поэтому правоохранители приходят в компании без судебного разрешения на изъятие.

Итак, компания отказалась предоставить документы, сославшись на коммерческую тайну, предъявила соответствующие документы, которые эту тайну установили (эти образцы мы также разработали). Что дальше?

Компания отказала в передаче информации. У следователя есть два варианта действий

Предполагаем, что судебного решения об изъятии информации составляющей коммерческую тайну у следователя нет.

Вариант первый, правильный: понять, что компания права, развернуться и уйти.

Как после этого поступит разумный директор? Срочно вспомнит, что давно хотел отдать документы адвокату для проведения анализа юридических рисков. И документы срочно уезжают из офиса компании в офис адвоката.

Адвокат может покачать головой и сказать:

— Изучив документы, я прихожу к выводу, что в вашем случае целесообразно провести финансовый анализ документации. Предлагаю передать документы аудиторской компании с целью получение аудиторского заключения.

Директор соглашается, и документы уезжают от адвоката к аудиторам. Цепочка движения документов удлиняется.

Что в это время следователь? Предположим, он все-таки получил решение суда об изъятии засекреченных документов и, торжествуя, пришёл в компанию. Директор пожимает плечами и говорит:

— Мы бы их отдали, но они у адвоката, свяжитесь с ним по этому вопросу.

Следователь связывается с адвокатом, а тот разводит руками: передал документы аудиторской компании для анализа налоговых рисков. После аудита обязательно вам их передадим.

Пока следователь получал судебное решение, пока он выходил на адвоката, пока адвокат пытается вернуть документы от аудиторов (не говоря следователю название аудиторской компании), проходит 3-4 месяца. За это время проблемы с документами решаются. Ну, вы поняли.

Вариант второй, хамский: махнуть рукой на режим коммерческой тайны и силой забрать документы, ноутбуки и другие носители информации.

Это плохой вариант, но совершенно не катастрофический. Почему? Потому, что

эти доказательства вины директора по уголовному делу (что попало в руки следователю, то автоматически стало доказательством вины) суд в дальнейшем признает недопустимыми и исключит из дела. Ведь они были получены с нарушением закона «О коммерческой тайне». И все обвинение рассыпется. И уголовное дело рассыпется. Почему так происходит?

Следователь, расследуя дело, составляет обвинительное заключение. В этом заключении он указывает перечень доказательств, которые, согласно позиции обвинения, подтверждают вину. Но когда суд исключает из дела недопустимые доказательства, дело разваливается: объём обвинения уже не соответствует доказательствам. Обвинение есть, а доказательств, его подтверждающих, больше нет.

По делам о налоговых преступлениях проводится экономическая экспертиза. Практика такова, что без экспертизы такие дела в суд не направляются. Эксперт изучает документы, которые дает ему следователь. Когда суд исключает эти документы из дела, получается, что экспертное заключение тоже становится недопустимым доказательством. Оно ведь сделано на основе информации, которую следователь получил, нарушив закон.

И вот уже в деле доказательств нет, заключения экспертизы нет... И дело рухнуло.

Так что коммерческая тайна вам нужна. Но есть нюанс.

Режим коммерческой тайны надо правильно внедрить. Иначе она «не считается». Как внедрить коммерческую тайну правильно?

Должны быть правильно составлены и оформлены документы: решение об утверждении Положения о коммерческой тайне, само Положение о коммерческой тайне, приказ о Реестре работников, которые имеют доступ к тайне. Все эти документы вы можете приобрести у нас и точно знать, что в них все правильно.

Нужно определить перечень информации, составляющем коммерческую тайну. Иначе вся затея теряет смысл. Этот перечень прописывается в приложении к Положению о коммерческой тайне.

Надо ограничить доступ к информации, составляющей коммерческую тайну и определить, как это будет контролироваться.

Перезаключить трудовые договоры договоры с работниками, внеся в них информацию о коммерческой тайне.

Но чисто документами дело не ограничивается.

На каждом носителе информации должна быть наклейка с названием организации, адресом и указанием, что эта информация отнесена к коммерческой тайне.

На что именно клеить эти наклейки? На крышки ноутбуков, жёсткие диски компьютеров, шкафы, где хранятся документы.

Реально защищайте информацию. Сейф и шкафы с документами должны закрываться. Компьютеры должны быть запаролены. Потому что если третьи лица могут получить доступ к секретной информации, то какая же это секретная информация?

Если следователь нарушит закон и изымет документы, составляющие коммерческую тайну, при том, что реальных мер по её защите компания не предпринимала (шкаф не заперт, компьютер без пароля), суд может решить, что нарушения здесь нет, ведь компания не предпринимала реальных мер по защите конфиденциальной информации.

Применяя названные выше меры, вы защитите информацию своей компании от изъятия и во многом лишите следователя оснований возбудить или расследовать уголовное дело против директора.

Режим коммерческой тайны — это возможность сохранить в секрете информацию компании и снизить до минимума риск уголовного дела против директора.