Суд заставит инспекцию учесть уплаченные налоги при доначислениях из-за дробления

Есть ОАО «Белокрестский молокозавод». У него было два контрагента — Галант и Галант Милк (спорные контрагенты).

По документам Галант, а затем Галант Милк покупали молоко у колхозов и по договору давальческого сырья передавали молоко на переработку молокозаводу. Молокозавод изготавливал молоко, сметану, творог, сливочное масло, передавал все это спорным контрагентам, которые эту продукцию продавали.

Но инспекция поняла, что все было иначе. Спорные контрагенты существовали только на бумаге. На самом деле молокозавод все делал сам — и покупал сырьё, и изготавливал продукцию, и продавал её. Завод был на УСН «доходы», а всех доходов у него только и было что платежи Галанта и Галанта Милк за переработку давальческого сырья.

Разделение позволило всем компаниям остаться в лимитах по УСН. Когда Галант приблизился к этим лимитам, появилась компания Галант Милк, и часть работы теперь шла через новую компанию.

Инспекция провела выездную и доначислила молокозаводу НДС, налог на имущество, пени и штрафы в районе 17 млн руб.

Инспекция не поленилась и собрала много доказательств своей правоты:

Молокозавод перерабатывал молочную продукцию только по договорам со спорными контрагентами. Да и те работали только с молокозаводом. Такая вот система «всё в себе»;

учредители и руководители завода и спорных контрагентов — родственники;

спорные контрагенты не платили за аренду, комуслуги, материалы. Хорошо устроились!

молочное сырьё доставлялось молоковозами завода и хранилось в холодильнике завода;

бухгалтер завода даже не слышала о спорных контрагентах. Хотя по документам между заводом и ними были прочные хозяйственные связи;

документы от спорных контрагентов подписывали сотрудники завода.

Можно продолжать, но в целом картина ясна. Дробление, чтобы остаться на УСН.

Суд принял неожиданное решение по налогам

Завод заявил: Хорошо, это действительно была схема. Но Галант и Галант Милк ведь платили налоги! Почему инспекция доначисляет налоги так, словно они не платили? Получается двойное налогообложение: сначала они сами заплатили в бюджет, а теперь инспекция доначисляет мне, заводу, так, словно никто ничего не платил. Раз инспекция заявляет, что сделок между мной и контрагентами на самом деле не было, значит, нет и объекта налогообложения. Так пусть инспекция вернёт Галанту и Галант Милку налоги, которые они заплатили!

И суд согласился. Вернее, он согласился с тем, что к доводам компании надо прислушаться. Почему?

Рассчитывая необоснованную налоговую выгоду, инспекция не учла и не возвратила налоги спорным контрагентам.

Налоговая обязана обеспечивать права налогоплательщиков, учитывая принцип добросовестности. Об этом говорит НК РФ, суд в определениях от 16.02.2018 № 302-КГ17-16602, от 03.08.2018 № 305-КГ18-4557 и нашло отражение в пункте 35 Обзора судебной практики ВС РФ № 4 (2018), утвержденного Президиумом ВС РФ 26.12.2018

Налоги надо платить, но не больше, чем установлено законом. Об этом ясно высказался КС РФ, в том числе в постановлениях от 28.03.2000 № 5-П, от 17.03.2009 № 5-П и от 22.06.2009 № 10-П, а также в определениях от 16.01.2009 № 146-О-О, от 01.12.2009 № 1553-О-П, от 01.03.2012 № 384-О-О и др.

В оспариваемом решении Инспекция, ссылаясь на нереальность хозяйственных взаимоотношений налогоплательщика и взаимозависимых лиц, утверждала, что сделки со спорными контрагентами фактически не осуществлялись, следовательно, имели признаки недействительности. С учетом гарантированного подпунктом 5 пункта 1 статьи 21 НК РФ права на возврат сумм налога, внесенных в бюджет излишне (при отсутствии объекта налогообложения) налогоплательщик, в отношении которого применены последствия недействительности сделки, вправе требовать корректировки ранее исчисленного налога в сторону уменьшения.

Суд направил дело на новое рассмотрение.

Вывод

Это интересное и положительное для бизнеса дело, на которое можно ссылаться, требуя, чтобы инспекция была добросовестна при начислении налогов.