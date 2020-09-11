Разрушаем главный миф о взаимозависимости компаний

«Взаимозависимость — это очень опасно, — считает большая часть бизнесменов. — Если налоги доначислили одной компании, а она не смогла заплатить, то эти налоги обязательно взыщут с взаимозависимой компании или человека. Поэтому надо всеми силами исключать зависимость между компаниями!».

На самом деле это не так. Есть факторы, которые защищают зависимые компании и граждан от взыскания налогов, доначисленных взаимозависимой с ними компании.

Инспекция не сможет взыскать налоги с зависимой компании, если не было перевода бизнеса на эту компанию

Чтобы уйти от постоянного использования слов «взаимозависимая компания», будем называть ту компанию, которой доначислены налоги, Солнышком, а зависимую с ней компанию, в отношении которой есть риск взыскания, Васильком.

В п.2 ст. 45 НК сказано, при каких обстоятельствах инспекция возьмёт налоги с Василька, а именно:

выручку за товары/работы/услуги Солнышка получает Василёк;

Солнышко передало Васильку деньги или другое имущество;

из-за того, что Солнышко передало Васильку имущество, инспекция ничего с Солнышка взыскать не может.

Передача денег может происходить по-разному. Например, компании заключили договор займа, но заёмщик не возвращал деньги, а заимодавец даже не пытался их взыскать. Так и срок исковой давности истёк.

Передача Васильку выручки за товары Солнышка тоже может выглядеть по-разному. Это может быть цепочка взаимосвязанных операций, в результате которых Василёк получил товары по цене намного ниже рыночной, но продал по нормальной стоимости. Пытаясь доказать возможность взыскания налогов с Василька, инспекция все это будет считать, и можно почти не сомневаться, что она отыщет и перевод выручки и передачу денег с имуществом.

Вот ещё момент, о котором инспекция любит забывать: с Василька можно взыскать долги Солнышка только в том размере, в котором Василёк получил выручку или деньги. Например, инспекция доначислила Солнышку 8 млн руб, Солнышко передало Васильку имущество на 3 млн руб. Инспекция может взыскать с Василька (если докажет перевод выручки/передачу денег или имущества) только 3 млн, не 8.

Если инспекция решает, что выручка была переведена на зависимую компанию, то она обращается в арбитражный суд с двумя требованиями: признать компании взаимозависимыми;

взыскать налоговую недоимку с компании, на которую была переведена выручка.

«Бодаться» с инспекцией можно по каждому из пунктов: оспаривать как взаимозависимость, так и перевод выручки. Мы собрали для вас судебную практику, где компании не отрицали зависимость, но смогли «отбить» претензии инспекции потому, что та не доказала перевод выручки или передачу денег/имущества.

Пример №1: передача имущества была, но на совершенно нормальных рыночных условиях

Взаимозависимые компании: Рекорд и Лотос. Инспекция доначислила Рекорду 17,4 млн руб.

Причина взаимозависимости: после того, как инспекция доначислила Рекорду, дочь директора Рекорда создала компанию Рекорд Плюс, которая присоединилась к Лотосу. Директор Рекорда и его дочь имели долю в Лотосе (не ниже 50%).

Чем инспекция аргументировала взыскание долга с взаимозависимой компании: Рекорд перевёл в Лотос материальные, трудовые и финансовые активы, из-за чего инспекция не смогла взыскать с Рекорда доначисленные налоги.

Что сказал суд: да, Рекорд действительно передал Лотосу материальные активы — а именно, оборудование за 16,6 млн руб и грузовик стоимостью 800 тыс руб. Рекорд эти деньги получил, они поступили на р/с. Так что инспекция напрасно утверждает, что эта передача имущества отличалась от обычной, имеющей место в гражданском обороте — нормальная рыночная сделка… Во всяком случае, инспекция этого не опровергла.

В подобных случаях надлежит устанавливать, отличались ли условия и обстоятельства передачи бизнеса от тех, которые обычно имеют место при взаимодействии независимых друг от друга участников гражданского оборота, преследующих цели делового характера, и позволяют ли обстоятельства совершения сделок прийти к выводу об искусственном характере передачи бизнеса…

Передачу клиентской базы, персонала, запасов и материалов инспекция вовсе не доказала.

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 31 января 2018 г. по делу № А11-8552/2016

Пример №2: инспекция, ты слишком много хочешь

Взаимозависимые лица: ИП Козлов и кооператив «Амурские зори», который он возглавляет. Долг Зорь перед бюджетом — 7,5 млн руб.

Причина взаимозависимости: ИП — руководитель юридического лица.

Чем инспекция аргументировала взыскание долга с директора: ИП-директор вывел из кооператива имущество, а именно гомогенизатор, пастеризационную установку, сепаратор-сливкоотделитель на 1,5 млн руб. Из-за этого взыскать с кооператива нельзя, кооператив «голенький».

Значит, все надо взыскать с ИП Козлова, раз он взаимозависимый с кооперативом и, тем более, не расплатился за выведенное имущество.

Что сказал суд: в целом, инспекция права, взыскать надо. Только вот почему налоговая забывает о пределах взыскания, которые установлены подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 НК?

С взаимозависимого лица можно взыскать не более, чем это лицо получило в результате вывода имущества. Директор вывел в свою пользу имущества на 1,5 млн руб? Вот столько с него и можно взыскать, не больше. Так что не будет в этом деле инспекции никаких 7,5 млн руб.

Решение Арбитражного суда Амурской области от 18 марта 2020 г. по делу № А04-3767/2018.

Пример №3: инспекция запуталась в том, кто кому передавал имущество

Взаимозависимые компании: Техноимпульс, топливная компания «Трансуголь» и транспортная компания «Трансуголь». Доначисления были Техноимпульсу.

Причина взаимозависимости: учредитель топливной компании — Кызыл-оол А.Б., который был работником Техноимпульса в 2011-2012 годах. Также был ещё один сотрудник, который работал одновременно в транспортной и топливной компаниях.

Чем инспекция аргументировала взыскание долга с взаимозависимой компании:

Техноимпульс передал свою недвижимость директору Топливной компании и супруге директора Техноимпульса;

топливная компания получала выгоду, перевозя каменный уголь по договору оказания услуг с компанией Энергострой;

топливная компания платила по кредиту транспортной компании;

на связь с инспекцией от имени Техноимпульса и транспортной компании выходит один и тот же человек, а юридические адреса этих компаний совпадают.

Что сказал суд: Техноимпульс действительно выводил имущество. Только оно не попало ни к транспортной компании, ни к топливной; Техноимпульс продал недвижимость двум физлицам. А при чём тут взаимозависимые компании? Они не обогащались за счёт фиктивных сделок.

Да, топливная компания оказывала услуги перевозки каменного угля. Но для этого она брала в аренду транспортное средство с экипажем на рыночных условиях.

А что на связь с инспекцией от имени двух компаний выходит один и тот же человек — это не значит, что налоговая не может взыскать долг с налогоплательщика из-за вывода имущества в пользу одной из зависимых фирм.

Постановление Третьего Арбитражного апелляционного суда от 10 декабря 2015 г. по делу № А69-1185/2015

Пример №4: инспекция не доказала согласованность действий

Взаимозависимые компании: Конкрит и Северстрой. Доначисления Конкриту — 14,1 млн руб.

Причина взаимозависимости: у директора Конкрита Тихомирова В.А. и директора Северстроя Антуфьевой есть общий ребенок, который живёт с отцом. Директор Конкрита ведёт переговоры от лица Северстроя.

Чем инспекция аргументировала взыскание долга с взаимозависимой компании:

после того, как директор Конкрита узнал о выездной, он оформил договоры займа с Северстроем на 8 млн руб. Частично займы были возвращены, но 5,3 млн руб все равно было выведено;

контрагент заплатил Северстрою 1 млн руб по договору цессии (контрагент был должен Конкриту, но Конкрит передал право требования Северстрою);

Северстрой был создан незадолго до решения о проведении выездной.

Что сказал суд: компании действительно взаимозависимы. И условия передачи денег действительно странные. Но взыскать налоговую недоимку Конкрита с Северстроя нельзя:

тот факт, что Северстрой создан незадолго до выездной, ни о чём не говорит;

Конкрит давал Северстрою займы, потому что тот развивал хозяйственную деятельность, нужны были деньги на лизинг;

Северстрой рассчитывался с кредиторами Конкрита. Странно утверждать, что Конкрит не может заплатить налоговую недоимку из-за того, что перевел деньги Северстрою;

работы, которые выполняли Конкрит и Северстрой — разные. Налоговая не доказала, что одна компания могла бы выполнять работы за другую;

Конкрит не переводил своих работников в Северстрой, договоры с контрагентами не перезаключались.

В итоге суд сделал вывод, что доказательств согласованности действий между компаниями нет.

Постановление четырнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 1 февраля 2018 г. по делу № А05-7519/2017

Выводы

Чтобы инспекция могла взыскать налоговую недоимку одной компании с другой, надо, чтобы взыскать с основной было нечего. Также инспекция должна доказать два обстоятельства:

что компании являются зависимыми;

что одна компания переводила на другую выручку или передала имущество.

Также, защищаясь от претензий налоговиков учитывайте, что взыскание налоговой задолженности может быть осуществлено в пределах сумм, которые зависимая компания получила от компании, которая не может заплатить налоговые доначисления.