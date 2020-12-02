Инспекция веерно рассылает директорам вызовы на комиссии. От этого никто не застрахован. Что делать, если вам пришёл такой вызов?

В последние годы налоговая полюбила приглашать налогоплательщиков на комиссии по легализации налоговой базы. Для инспекции такая комиссия — способ быстро собрать НДС и налог на прибыль. Сейчас приглашения сыпятся как из рога изобилия, потому что из-за коронакризиса снизились поступления в бюджет, а государство хочет денег.

За первые десять месяцев 2020 года поступление налогов в бюджет России снизилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 16,9 трлн. руб.

Что такое комиссия по легализации налоговой базы? Что там происходит?

К чему готовиться? Что будет, если просто не прийти?

И главное, означает ли вызов на комиссию, что бизнесу «светит» выездная налоговая проверка?

Что такое комиссия по легализации налоговой базы, для чего она нужна инспекторам и как проводится

Что такое комиссия по легализации налоговой базы? Это способ понудить компанию самостоятельно доплатить налоги.

Как это работает? Инспекция с помощью собственных информационных ресурсов (прежде всего, АСК НДС-2) проверяет цепочки контрагентов компании. Цель проверки: найти разрывы в платежах по НДС. Налоговики ссылаются на ст. 54.1 Налогового кодекса.

Инспекция нашла разрыв в уплате НДС. Что дальше? Далее налоговая вызывает директора компании и настоятельно рекомендует доплатить.

Что именно происходит на комиссии? Формат работы комиссии — беседа. Председатель — заместитель начальника ИФНС или начальник контрольно-аналитического отдела, также в протокол вписываются и другие сотрудники инспекции, которые в силу занятости не присутствуют.

Инспекторы скажут, что ваш контрагент или несколько контрагентов, вероятно, недобросовестные, потому что АСК НДС-2 показывает разрыв в цепочке уплаты НДС. Покажут монитор компьютера с открытой программой, чтобы вы своими глазами увидели тревожные красные кружочки и почувствовали, что все действительно серьёзно.

Однако в последнее время на комиссиях всё чаще приводятся «формальные» недостатки контрагентов (массовый адрес, незначительная сумма налогов к уплате, минимальная штатная численность, отсутствие основных средств, склада и техники, транзитные платежи и т.д.). Также выясняются вопросы оплаты в адрес недобросовестных контрагентов (для тех кто покупал бумажный НДС сообщаем — банковские выписки у инспекторов имеются).

Так что без весомых аргументов о том, что ваши контрагенты реальны и добросовестны, а вы расплатились с контрагентом разговор будет не из приятных. Итоги «задушевной беседы» зафиксируют в протоколе.

На практике беседа в налоговой представляет собой монолог инспектора с наглядным подтверждением нарушений контрагентов компании. После этого директору скажут: доплатите налог по проблемному контрагенту (контрагентам). И будем считать вопрос закрытым. Не хотите? Вам же хуже, ваша несговорчивость может привести к выездной.

Что директор может делать и каковы последствия различных действий

Инспекция, как правило, не назначает предпроверочный анализ, пока не пообщается с директором компании. Поэтому её цель — заполучить руководителя для разговора на комиссии. Значит ли это, что приходить ни в коем случае не надо? Вариант «не приходить» существует, но не все так однозначно.

Не приходить. Весомые основания:

у одного из сотрудников компании обнаружен КОВИД, поэтому директор теперь тоже в зоне риска;

руководитель контактировал с КОВИДным больным, поэтому самоизолировался;

у директора есть признаки КОВИДа: нет обоняния, поэтому ему лучше прекратить все контакты и самоизолироваться.

Какие могут быть последствия? Или вас будут вызывать и дальше, но потом отстанут, или передадут материалы по вам на предпроверочный анализ, а там и до включения в план выездных проверок недалеко.

Пойти. Идти одному нет смысла, надо идти с адвокатом. Почему нет смысла идти одному? Потому, что адвокат:

оценит серьёзность аргументов инспекции;

выяснит, кто инициатор вызова директора на комиссию: территориальная инспекция (ИФНС) или управление (УФНС);

спрогнозирует, что будет дальше;

предложит варианты действий.

Лучше, если инициатор вызова директора — ИФНС, потому что если не прийти по её вызову, то есть некоторая вероятность, что про вас просто забудут. А если территориальная налоговая получила указание вызвать вас на комиссию от Управления, то «забить» у ИФНС не получится, ведь нужно будет отчитаться перед Управлением.

Ситуация требует оценки. Самое страшное, что может произойти — назначение ВНП. Её последствия вполне предсказуемы — разорение бизнеса, привлечение директора к уголовной и субсидарной ответственности.

После комиссии по легализации налоговой базы назначат выездную проверку?

Это зависит от очень многих факторов. Говорить «в общем», не на примере конкретной ситуации — то же самое, что блуждать в тумане. Но мы попробуем.

Назначение выездной проверки зависит от конкретной ИФНС и её плана. По неофициальным комментариям налоговых инспекторов в Москве, риски назначения выездной возникают если на комиссии вам вменяют доплату более 5 млн руб.

В период пандемии продолжительность проверок сильно увеличилась, потому что налоговики всё согласовывают в управлении службы. В среднем ВНП длится до 12 месяцев, плюс оформление результатов выездной проверки – еще несколько месяцев. Но поступление НДС в бюджет налоговой требуется прямо сейчас, чтобы показать хорошие цифры по результатам года. Что из этого следует?

Отчасти это значит, что инспекция будет рада любым деньгам. С этой позиции имеет смысл согласиться с налоговой и доплатить НДС, если это можно сделать без серьёзных последствий для финансов компании.

Есть мнение, что стоит один раз «повестись» и заплатить по требованию инспекции, то она начнёт «доить» постоянно. С этой позицией мы можем поспорить. По нашему мнению, доплачивать надо по тем контрагентам, претензии по которым обоснованы, например:

если директор и учредитель отказались от участия в деятельности компании-контрагента (уже внесены записи о недостоверности сведений в этой части)

у вас отсутствуют расчеты в адрес контрагента,

по банковской выписке ваш контрагент не закупал тот товар, который по договору поставлял в ваш адрес

деньги контрагент обналичивал через ПКО, корпоративные карты или направлял на счета ИП или физических лиц и т.д.

Доплата по контрагентам у которых повышенный риск, позволит точечно уточнить налоговые обязательства. В свою очередь когда «плохие» контрагенты будут исключены из книги покупок, то у инспекции не будет «серьезных» причин включать вас в план выездных.

А может, чтобы не платить, можно купить бумажный НДС?

Лучше не надо, потому что в соответствии с недавними требованиями, руководство требует от районных инспекций продолжать проверку, если в налоговой декларации будет произведена замена контрагента (при сохранении «схемных» операций) без доплаты, либо с минимальными суммами доплаты в бюджет.

А может, можно перейти из одной инспекции в другую?

Это временное решение проблемы. И очень неоднозначное. Не исключено, что новый инспектор получит сведения о компании уже при переходе. В любом случае через какое-то время информация о «вновь прибывшем» дойдет но новой налоговой. И прессинг только увеличится.

Миграцию можно попробовать, чтобы оттянуть время. Если налогоплательщик не пользуется ею с завидным постоянством.

Выводы

Бюджет хочет денег. Поэтому инспекция рассылает директорам компания приглашения на комиссии по легализации налоговой базы. Цель таких комиссий — понудить директоров доплатить НДС по контрагентам, которых инспекция сочла сомнительными.

Покупать «бумажный» НДС никакого смысла нет. Мигрировать в другую инспекцию — тоже, потому что в лучшем случае это временное решение проблемы.

Если проигнорировать комиссию и не пойти, то про вас могут забыть, а могут включить в план выездных проверок. Зависит от того, насколько серьёзные нарушения у ваших контрагентов нашла инспекция и сколько налогов она планирует вам доначислить.

Если идти, то имеет смысл идти с адвокатом по налогам. Такой специалист оценит серьёзность аргументов инспекции и даст «расклад», что может быть дальше и каков риск выездной. Вы получите рекомендации, что делать: доплатить по наиболее сомнительным контрагентам, а по другим не доплачивать; доказывать реальность контрагентов и работы с ними или применять некую другую тактику