Как внедрение коммерческой тайны поможет предотвратить обыск в офисе компании. Анализ судебной практики

На практике, чаще всего режим коммерческой тайны может быть полезен при проведении доследственных проверок и расследовании уголовных дел органами предварительного расследования.

Так, например, в соответствии с ч. 1 ст. 183 УПК РФ при необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, производится их выемка.

Согласно ч. 3 данной статьи выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну (в нашем случае коммерческую тайну), производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 настоящего Кодекса.

То есть, для проведения выемки предметов и документов, содержащих коммерческую тайну, следователю (дознавателю) необходимо получить соответствующую санкцию суда, а выемка данных документов без соответствующей санкции приведет к признанию доказательств, собранных по результатам такой выемки и саму выемку недопустимым доказательством, добытым с нарушением действующего уголовно-процессуального законодательства.

На практике следователи (дознаватели) редко выходят на выемку, так как лица, совершившие преступления, неохотно добровольно передают правоохранительным органам документы и предметы, доказывающие совершенное ими преступление.

Чаще всего следователями (дознавателями) производится обыск, который, в отличие от выемки, проводится в каком-либо месте или у какого-либо лица с целью обнаружения и выемки орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела.

При это ст. 182 УПК РФ, регламентирующая проведение обыска, не содержит в себе требований о получении санкции суда для его производства. Таким образом, документы и предметы, содержащие сведения, составляющие коммерческую тайну, могут быть изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.

Однако проведение обыска с изъятием вышеуказанных документов и предметов необходимо признать незаконным в порядке ст. 125 УПК РФ в суде, так как по логике вещей и аналогии с выемкой доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, возможно получить только с соответствующей санкции суда. Аналогичным образом необходимо признавать незаконным протокол осмотр места происшествия, которым сотрудники ОЭБиПК, подменяя обыск, без каких-либо оснований документальных оснований, изымают все, что может представлять для них хоть какой-то интерес.

Однако в ряде случаев суды отказывают в признании такого обыска незаконным не по причине отсутствия судебного решения (санкции суда), а со ссылкой на отсутствие доказательств отнесения изъятой документации к коммерческой тайне (приказа и положения о введении режима коммерческой тайны на предприятии, мер, направленных на охрану такой информации и т.д.).

Так, например, в апелляционном постановлении Московского городского суда от 04.04.2017 № 10-5701/2017 указано следующее: доводы, изложенные в апелляционной жалобе о том, что документы и предметы, изъятые в ходе обыска, содержат какую-либо охраняемую федеральным законом тайну, в том числе коммерческую, не обоснованы, поскольку в суде первой и апелляционной инстанции не представлено сведений подтверждающих данный довод.

Таким образом, данный пример в очередной раз подтверждает необходимость надлежащего оформления режима коммерческой тайны на предприятии, что пусть и не исключит возможности совершения противоправных действий в отношении вас и (или) вашего бизнеса, но даст шанс отстоять и защитить свои права и интересы в суде.

Выводы

Из анализа судебной практики можно сделать вывод, что внедрение режима коммерческой тайны позволит предотвратить обыск в офисе компании, произведенный без санкции суда.

В случае если документы будут все-таки изъяты, есть высокая вероятность признать действия следователя незаконными, а изъятые документы — недопустимым доказательством.

Однако оспорить результаты обыска возможно лишь в случае грамотного внедрения режима коммерческой тайны.