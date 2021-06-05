Сроки взыскания налогов: сколько у вас есть времени, прежде чем инспекция придет за деньгами

Сроки взыскания налоговой задолженности всегда одинаковые. Неважно как появилась налоговая задолженность — в результате выездной проверки, камеральной проверки или просто потому, что вы не уплатили налог, указанный в декларации.

Срок взыскания налоговой задолженности начинает исчисляться после выставления инспекторами требования

После получения требования вы должны заплатить задолженность в течение восьми рабочих дней (если в нём не указан другой срок). Это время вам дается на добровольную уплату.

Если же срок истек, а оплата от вас не поступила, налоговики в течение 10 дней выносят Решение о приостановлении операций по р/с компании. Проще говоря, блокируют счета.

Кроме того, по истечении срока для добровольной уплаты налоговая в течение двух месяцев принимает Решение о взыскании налогов за счёт денежных средств на счетах компании в банках. Если на счету есть деньги, они снимутся в счёт уплаты налога. Если денег нет или их недостаточно, налоговая примет решение об аресте имущества компании или ИП.

В течение двух месяцев и десяти дней со дня добровольного неисполнения требования инспекция готовит и направляет в Следственный комитет документы для возбуждения уголовного дела (если сумма незаконно неуплаченных налогов позволяет это сделать).

Если инспекция в течение двух месяцев не приняла Решение о взыскании за счёт денег компании, то теперь она сможет взыскать задолженность только через суд.

На возможность взыскания через суд тоже есть определенный срок — 6 месяцев. Это — срок исковой давности, и отсчитывается он с 9-го дня после получения требования. То есть с того дня, когда закончился срок для добровольного погашения задолженности. Если за это время налоговая так и не обратилась в суд, это право она теряет. Долг признаётся безнадёжным и списывается.

Срок давности привлечения к налоговой ответственности

Всё вышеперечисленное относится к взысканию недоимки — долга по налогам. Но помимо начисленных и доначисленных налогов компания должна заплатить и штраф за их неуплату (в случае просрочки).

Штраф — это наказание за нарушение, то есть мера налоговой ответственности. И заставить компанию заплатить штраф за неуплату налога можно только в течение трёх лет со дня окончания налогового периода, в котором налог должен был быть уплачен.

Срок давности привлечения к налоговой ответственности относится только к штрафам. И если он истек, это не значит что списаны доначисленные налоги и пени.

Выводы

Налоговая может взыскать недоимку как во внесудебном порядке, так и через суд.

На любое действие налоговой по взысканию задолженности есть сроки. Если она их нарушает, то теряет права по взысканию, а значит, налогоплательщик может оспорить «опоздавшие» решения о взыскании.

Источник: сайт компании «Налоговые адвокаты».