Как и в какой срок писать возражения на акт выездной или камеральной проверки

Нарушения, найденные в ходе выездной или камеральной проверки, налоговая фиксирует в акте и приложениях к нему.

Акт — это не итоговый документ. Завершает проверку решение, в котором инспекция повторяет информацию из акта, если она не оспорена. Чем больше нарушений оспорите, тем меньше их будет в решении. Для этого и подают возражения на акт.

Нет какого-то определенного шаблона для составления возражений ни на акт выездной, ни на камеральной проверки. Главное — доказать налоговой, что она неправа.

Сроки для составления возражения на акт выездной или камеральной проверки

Акт по итогам выездной проверки инспекция составляет через 2 месяца после её завершения, а по итогам камеральной проверки — через 10 суток.

В течение 5 дней после составления акта налоговая должна вручить его налогоплательщику. Если акт отправлен через ТКС, вы получите его сразу. Если почтой — считается, что вы получили акт на шестой день. Не затягивайте с получением акта, отправленного по почте. Чем раньше получите, тем больше времени будет разобраться в нём.

На то, чтобы отправить в налоговую возражения на акт проверки, у вас есть ровно один месяц (отсчитывается с дня получения акта).

Возражения на дополнения к акту проверки

Иногда налоговая назначает дополнительные мероприятия налогового контроля, чтобы что-то проверить или прояснить. Результаты допмероприятий инспекция фиксирует в дополнении к акту проверки.

На эти дополнения вы тоже имеете право возражать. Но на отправку возражений в этом случае у вас есть всего 15 суток.

Что писать в возражениях на акт налоговой проверки?

Это будет зависеть от того, какие нарушения налоговая вам вменяет.

Однако несколько общих рекомендаций всё же есть:

возражайте на те выводы налогового органа, с которыми не согласны; ссылайтесь на пункт акта, пишите, с чем именно не согласны и почему;

доказывайте, что инспекция проигнорировала факты и обстоятельства, которые говорят в вашу пользу, перечисляйте эти факты и обстоятельства;

возражайте выводам инспекции;

свои аргументы подкрепляйте нормативами: статьями Налогового кодекса, письмами Минфина и самой ФНС;

ссылайтесь на судебную практику. Найдите судебные дела, похожие на вашу ситуацию, где инспекция проиграла.

На нарушения процедуры, затягивании сроков особо не надейтесь. По таким основаниям едва ли удастся отменить доначисления.

Куда направлять возражения на акт выездной или камеральной проверки?

Направлять возражения на акт надо в ту же инспекцию, которая составила этот акт.

Затем инспекция будет рассматривать материалы налоговой проверки — акт, дополнения к акту (если они есть), ваши возражения на акт и дополнительные материалы, собранные в ходе выездной проверки.

Вы имеете право присутствовать на рассмотрении материалов. Также можете привлечь к этому налогового адвоката.

Инспекция выносит решение через 10 дней после того, как состоится рассмотрение материалов налоговой проверки. Но часто Однако эти сроки нарушаются, и ждать решения приходится несколько месяцев.

Исходя из сложившейся судебной практики, несоблюдение сроков принятия решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки не является серьезным нарушением.

Инспекция не спишет с меня доначисленные налоги, пока идут все эти обжалования и рассмотрение материалов проверки?

Пока нет решения по проверке, инспекция не может ни взыскать деньги, ни наложить на них арест, ничего такого.

Обычно порядок таков:

налоговая написала акт;

компания представила возражения на акт;

инспекция и компания рассмотрели материалы проверки;

инспекция вынесла решение;

инспекция направляет компании требование об уплате налога.

Если компания не платит по требованию, инспекция может арестовать счета и списать деньги со счёта, а потом арестовать имущество и т. д.

Если инспекция считает, что компания выводит деньги и имущество, то она может принять срочные обеспечительные меры, например:

блокирует счёт;

накладывает арест на имущество (вы сможете пользоваться имуществом, но продавать не сможете);

выставляет инкассо.

Эти меры налоговая принимает уже в момент вынесения решения.

Выводы

Инспекция составляет акт проверки, если она нашла нарушения

Компания может возражать на акт. Но сделать это надо аргументированно — ссылаясь на закон, письма ФНС и Минфина, судебную практику.

До тех пор, пока нет решения по проверке, инспекция не может ни блокировать счета, ни взыскивать деньги.

Источник: сайт компании «Налоговые адвокаты».