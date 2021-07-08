Налоговая оговорка нужна налоговой инспекции, а не бизнесу

Для начала напомним, что такое налоговая оговорка. Участники договора прописывают в нём, что если налоговая доначислит одному из них налоги (или откажет в вычете / возмещении НДС), то другой возместит эту сумму. То есть компенсирует убыток.

Налоговая оговорка не спасла компанию от убытков (Постановление 11 ААС от 10.11.2020 по делу № А55-33207/2019)

В данном деле налоговая оговорка не позволила переложить на контрагента убытки.

Компания купила у поставщика шрот. Налоговая настояла, чтобы в договор была включена налоговая оговорка.

В итоге инспекция «придралась» к этой сделке (в контексте данной статьи неважно — что не понравилось инспекции в сделке). Компании-покупателю было доначислено 583 тыс. руб. Согласно договору, в котором есть налоговая оговорка, фирма потребовала у поставщика возместить эту сумму. Но тот отказался. Компания пошла в суд и проиграла.

Что про налоговую оговорку сказал Арбитражный суд

Изучив договор, суд указал на следующую формулировку:

Пунктом 4 дополнительного соглашения предусмотрено, что в случае нарушения заверений, указанных в п. 2 соглашения, продавец обязуется возместить покупателю (и / или третьим лицам), вызванные таким нарушением убытки в размере сумм, уплаченных покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов.

Однако решения о доначислении не было. Налоговая пояснила: она провела «беседу» с компанией (это обычная практика).

Итогами встречи налоговой и компании стали:

подписание протокола;

рекомендация уточниться на 583 тыс. руб. (спорная сумма).

Но ведь протокол и рекомендация сдать уточненку — это не решение. Но компания добровольно уточнилась на спорную сумму. А ведь в договоре написано, что она сможет требовать с контрагента компенсацию только в том случае, когда было решение налоговой. Причем инспекция обратила внимание суда на тот факт, что протокол — это не подтверждение отказа в налоговом вычете. То есть права компании не нарушены.

Получается, что инспекция настаивает на включении налоговой оговорки в договор и в то же время рекомендует, а потом говорит, что это «всего лишь рекомендация».

И, конечно, налоговая не упомянула о том, что трудно не выполнить эту рекомендацию.

Выводы:

Не стоит надеяться, что налоговая оговорка гарантирует вам взыскание денег с контрагента в случае, если кому-то из цепочки контрагентов будет предъявлена претензия инспекции.

Если вы не можете контролировать всю цепочку контрагентов, то нужно сто раз подумать, прежде чем соглашаться на включение налоговой оговорки в договор.

Налоговая оговорка выгодна только инспекции. Это позволяет ей быстро и без судов получать налоги в том размере, в котором она желает их получить. Но бизнес при этом страдает, так как зачастую вообще теряет право судиться.

Источник: сайт компании «Налоговые адвокаты».