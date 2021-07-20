Как избавиться от безнадёжного долга, который «висел» на компании вечно и создавал проблемы

Из-за долга перед бюджетом у компании могут быть проблемы. Например, банки, скорее всего, откажут в кредите. Про участие в госзакупках вообще можно забыть. Но что делать со старыми долгами перед налоговой, которые она уже взыскать не может (потому что упустила сроки)? С одной стороны, долга вроде как и нет, а с другой — он продолжает «висеть» в справке по расчетам с бюджетом. И такие ситуации — не редкость.

Когда компании через суд требовали заставить налоговую удалить информацию из карточки лицевого счета компании, им отказывали. Суды поясняли, что это — внутренние служебные документы инспекции. И повлиять на их ведение они не имеют права. Но ведь, несмотря на то, что документы — внутренние, информация из них становилась публичной. Её видели банки и другие третьи лица. И это серьезно «портило жизнь» компаниям. Такой долг становился вечным.

Но изменения, внесённые в статью 59 НК РФ поменяли ситуацию в лучшую сторону.

В этой статье указано несколько случаев, когда задолженность признаётся невозможной ко взысканию. И один из этих пунктов указывает на то, что если инспекция утратила возможность взыскания недоимки в связи с истечением установленного срока их взыскания, (в том числе если суд отказал в восстановлении срока), долг признаётся безнадёжным и списывается.

Согласно приказу ФНС РФ № ММВ-7-8/164@ от 02.04.2019 инспекция должна в течение 5-ти дней после получения копия судебного акта об утрате возможности взыскать долг или об отказе в восстановлении пропущенного срока оформить соответствующую справку, А затем, в течение одного дня, признать задолженность безнадёжной ко взысканию. После этого долг списывается с карточки и больше нигде не фигурирует.

Так, например, в деле № А41-14112/21 У компании была задолженность по налогам (более 2 млн рублей) за период с 2008 по 2012 годы. И только в 2018 году налоговая об этом вдруг вспомнила. Компания обратилась в суд и выиграла. Долг признан безнадёжным и списан.

Но не забывайте: долг не исчезнет из лицевой карточки компании только потому, что инспекция просто пропустила срок исковой давности. Признать долг безнадёжным должен именно суд.

Выводы

Если налоговая пропустила срок исковой давности, то задолженность перед бюджетом можно признать безнадёжным через суд.

После безнадежная задолженность нигде не будет фигурировать. Теперь компания может получать справки по расчету с бюджетом, в которых нет уже несуществующих долгов.

Источник: сайт компании «Налоговые адвокаты».