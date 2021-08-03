Руководители брошенных компаний рискуют попасть под субсидиарную ответственность

Инспекция исключает брошенные компании из ЕГРЮЛ (о том, при каких условиях она это делает, мы напишем ниже). Такая ликвидация может серьезно навредить тем, кто контролировал бизнес. Их имущество будет под реальной угрозой.

Почему бизнесмены бросают компании?

Бросают проблемный бизнес. И, как правило, основная проблема — в долгах. Если долги небольшие и не позволяют подать на банкротство, то сначала нужно их погасить, а потом ликвидировать компанию. А если долгов много, нужно банкротиться. А это стоит немалых денег, нервов и времени. Да еще и всплыть что-то «неправильное» может. А если компанию просто бросить, налоговая сама её исключит из ЕГРЮЛ. Для этого достаточно двух оснований: в течение года компания не сдавала отчётность и не проводила никаких операций по расчётному счёту (п. 1 ст. 21.1 Закона «Об ООО»).

Вот бизнесмены и выбирают такой, казалось бы, простой для себя способ закрыть проблемную фирму. Только вот такой способ теперь чреват неприятными последствиями.

Как было раньше, когда кредиторы пытались привлечь к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших компанию, исключенную из ЕГРЮЛ?

Кредиторы часто пытаются привлечь директоров / учредителей (КДЛ) к субсидиарной ответственности. Это касается и руководителей брошенных компаний, которые налоговая исключила из ЕГРЮЛ.

Но раньше сделать это было затруднительно. Кредиторы должны были доказать недобросовестность и неразумность действий КДЛ, которые повлекли за собой убытки кредиторов.

Но сам по себе факт исключения из ЕГРЮЛ брошенной компании не означал, что её КДЛ виноваты в убытках кредиторов. Верховный суд неоднократно это подчёркивал. Например, в деле № 307-ЭС20-180 (Определение от 25 августа 2020 года).

То есть действовала презумпция невиновности. Кредитор сам должен был доказать вину КДЛ, чтобы привлечь к субсидиарной ответственности. И доказать эту вину было практически невозможно. Ведь у кредитора не было доступа к нужным документам и информации. Поэтому и риски попасть под субсидиарку были минимальные.

После 21 мая 2021 привлечение к субсидиарной ответственности КДЛ брошенных компаний стало гораздо реальнее

Началось все с того, что гражданка подала в суд на ООО «Установка ». Компания получила от неё аванс, а окна не установила. Пока шли судебные тяжбы, налоговая исключила компанию из ЕГРЮЛ, так как руководители её бросили. Тогда женщина попыталась привлечь их к субсидиарной ответственности. Она дошла до Верховного суда, но своего так и не добилась. Суды отказывали в требовании, так как гражданка, конечно, не могла доказать вину КДЛ.

А вот Конституционный суд принял буквально революционное решение. Постановление КС от 21 мая 2021 года кардинальным образом изменило подход подход к привлечению КДЛ брошенных компаний.

Новые правила привлечения к субсидиарной ответственности по Постановлению КС РФ от 21 мая 2021 года

Теперь для привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности кредитор может предъявить в суд всего два документа:

основание возникновения убытков, вызванных тем, что брошенная компания не исполнила условия договора (например, доказательства оплаты, акты выполненных работ, квитанции,платежные поручения и т. д.);

выписку из ЕГРЮЛ, где будет видно, что компания была исключена из ЕГРЮЛ по причине своей «брошенности».

А вот затем уже КДЛ будет доказывать добросовестность и правомерность своих действий. То есть теперь — все наоборот: возникла презумпция вины. И если КДЛ не докажет, что невиновен, то его ждет субсидиарная ответственность.

Если же КДЛ докажет, что действовал добросовестно, был осмотрителен, учитывал предпринимательские риски и принял все возможные меры для исполнения своих обязательств, к субсидиарке его не привлекут.

И вот возникает вопрос: смогут ли директора / учредители, бросившие свои компании, доказать, что были добросовестны и приняли все меры для исполнения обязательств?

Выводы

Теперь директоров / учредителей компаний, исключенных из ЕГРЮЛ по п.1 ст. 21.1 закона «Об ООО», стало намного проще привлекать к субсидиарной ответственности, чем раньше.

Если раньше в отношении КДЛ, бросивших компании, действовала презумпция невиновности, то теперь она сменилась презумпцией вины. КДЛ должен доказывать свою невиновность. А в случае с брошенными фирмами это почти невозможно.

Для кредиторов эти изменения — положительные. Теперь у них есть реальные шансы привлечь к субсидиарке КДЛ, которые бросили свои компании.

Руководителям стоит правильно «сворачивать» деятельность компании — через процедуру ликвидации или банкротство.

Источник: сайт компании «Налоговые адвокаты».