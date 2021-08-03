Компания работала с однодневкой и отстояла расходы в суде

В письме от 10 марта 2021 года налоговая разъяснила, в каких случаях она будет учитывать расходы компании, а в каких — нет. То же самое и с вычетом НДС. Пока суды не особо активно опираются на это письмо, но первые решения со ссылкой на него уже есть. Приведём в пример одно из них.

В ходе выездной проверки в Барышском комбинате налоговая установила, что один из контрагентов — фирма-однодневка.

Сняв все расходы и вычеты по НДС по сделкам с этим контрагентом, налоговая доначислила налог на прибыль (83 млн руб), НДС ( 73 млн руб), пени ( 44 млн руб), штраф (6 млн руб).

Реальность поставок налоговая не оспаривала. Более того, она нашла реального поставщика. То есть видя, что товар был закуплен, инспекция все равно не учла расходы на покупку товара.

Чтобы оспорить решение налоговой, комбинат обратился в суд.

Доводы инспекции: если компания не представила документы от реальных поставщиков, то расходы учесть нельзя

Налоговая уверена, что нельзя определять сумму налога расчётным способом, если налогоплательщик не предоставил документы, подтверждающие фактические затраты на закупку товара у реального поставщика.

Но суд, ссылаясь на Постановление Президиума ВАС РФ от 03.07.2012 № 2341/12, указал на следующее: даже если компания не предоставила документы, инспекция все равно должна определить реальный размер налога. А для этого нужно учесть расходы по реальным закупкам товара.

Суд пояснил: согласно письму ФНС инспекции от 10 марта 2021 при наличии формального документооборота с контрагентом, налоговая должна проверить — были ли в действительности какие-либо хозяйственные операции, а также «выявить их действительный экономический смысл и определить действительный размер соответствующих налоговых обязательств».

Что сказано об учёте расходов в письме инспекции от 10 марта 2021 года?

В пункте 10 Письма говорится, что налоговая учитывает расходы и вычеты по НДС по спорным операциям, устанавливая обстоятельства сделки с учётом как сведений, предоставленных налогоплательщиком, так и данных, полученных в рамках мероприятий налогового контроля и истребования документов о конкретных сделках от контрагента, осуществившего фактическое исполнение по сделке.

Значит, если компания не предоставляет документы по реальному поставщику, налоговая должна сама добывать эту информацию. В том числе — запросить сведения у этого поставщика.

То есть действия налоговиков, не признающих расходы по компании по спорным сделкам, противоречат письму, выпущенному их руководством.

Инспекция определила расчётным способом стоимость приобретенного товара, но учитывать эти расходы не захотела

В тексте решения налоговая установила стоимость товара. Суд учел эти расходы и уменьшил налог на прибыль, пеню и штраф.

Выводы

Арбитражный суд вынес решение исходя из положений письма ФНС № БВ-4-7/3060@ «О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса РФ».

Теперь нужно, чтобы позиция письма стала общепринятой. Это произойдет, когда письмо «засилит» Верховный суд. Но и сейчас уже видна положительная для налогоплательщиков тенденция.

Источник: сайт компании «Налоговые адвокаты».